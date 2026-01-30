کویت سے دہلی جانے والی انڈیگو پرواز کو بم کی دھمکی، احمد آباد میں ہنگامی لینڈنگ
ایئرلائن کو بم کی دھمکی موصول ہونے کے بعد پائلٹس نے حفاظتی اصولوں کے تحت فوری طور پر احمدآباد میں ایمرجنسی لینڈنگ کا فیصلہ کیا۔
Published : January 30, 2026 at 4:30 PM IST
احمد آباد: کویت سے دہلی جا رہی انڈیگو ایئرلائن کی پرواز 6E-1232 کو جمعہ کی صبح سیکیورٹی خدشات کے باعث احمد آباد کے سردار ولبھ بھائی پٹیل بین الاقوامی ہوائی اڈے پر ہنگامی طور پر اتارنا پڑا۔ پرواز میں سوار تقریباً 180 مسافر محفوظ ہیں اور کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ہے۔
ذرائع کے مطابق، دورانِ پرواز ایئرلائن کو بم کی دھمکی موصول ہوئی، جس کے بعد پائلٹس نے حفاظتی اصولوں کے تحت فوری طور پر احمد آباد میں ایمرجنسی لینڈنگ کا فیصلہ کیا۔ طیارہ صبح 6:40 بجے ہوائی اڈے پر بحفاظت اترا، جس کے فوراً بعد ایئرپورٹ پر ہائی الرٹ جاری کر دیا گیا۔
طیارے کے اترتے ہی سی آئی ایس ایف، ایئرپورٹ پولیس، بم ڈسپوزل اسکواڈ اور دیگر سیکیورٹی ایجنسیاں متحرک ہو گئیں۔ تمام مسافروں کو بحفاظت طیارے سے باہر نکال لیا گیا اور جہاز کو آئیسولیشن بے میں منتقل کر دیا گیا۔
اسسٹنٹ کمشنر آف پولیس (جی ڈویژن) وی این یادو نے بتایا کہ بم کی دھمکی کے پیش نظر سیکیورٹی پروٹوکول کے مطابق کارروائی کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ طیارے، مسافروں کے سامان اور کارگو کی مکمل تلاشی جاری ہے اور صورتحال پوری طرح قابو میں ہے۔
سیکیورٹی حکام کے مطابق، تحقیقات مکمل ہونے کے بعد ہی یہ طے کیا جائے گا کہ دھمکی فرضی تھی یا سنجیدہ۔ ہوائی اڈے پر سیکیورٹی سخت کر دی گئی ہے، تاہم دیگر پروازوں کی آمد و رفت معمول کے مطابق جاری ہے۔