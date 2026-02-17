چھتیس گڑھ میں ایس ڈی ایم سمیت چار گرفتار، اینٹی غیر قانونی کانکنی آپریشن کے دوران ایک شخص کو پیٹ پیٹ کر ہلاک کرنے کا الزام
بلرام پور ضلع میں غیر قانونی کانکنی کے خلاف آپریشن کے دوران ایک شخص کو لاٹھیوں سے پیٹ کر ہلاک کرنے پر کارروائی کی گئی۔
Published : February 17, 2026 at 10:06 AM IST
بلرام پور، چھتیس گڑھ: بلرام پور ضلع میں غیر قانونی کان کنی کے خلاف آپریشن کے دوران ایک شخص کو لاٹھیوں سے پیٹ کر ہلاک کرنے کے معاملے میں ایس ڈی ایم اور تین دیگر ملزمان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ ملزمین کی شناخت کسمی ایس ڈی ایم کرون دھاریہ، وکی سنگھ عرف اجے پرتاپ سنگھ، منجیت کمار یادو، اور سدیپ یادو کے طور پر کی گئی ہے۔
ایس ڈی ایم اور تین دیگر لوگوں کی پٹائی سے ایک دیہاتی کی موت ہو گئی
بلرام پور ضلع کے پولیس سپرنٹنڈنٹ ویبھو بینکر نے اس واقعہ کے بارے میں معلومات فراہم کیں۔ انہوں نے کہا، "اتوار کی رات کسومی پولیس اسٹیشن کو اطلاع ملی کہ تین افراد کو کسومی اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے، جن میں سے ایک کی موت ہو گئی ہے۔ کسومی پولیس نے معاملے کا نوٹس لیا اور تحقیقات کے بعد پتہ چلا کہ کسومی کے ایس ڈی ایم کرون دھاریہ، وکی عرف اجے پرتاپ سنگھ، منجیت یادو، اور سدیپ یادو تینوں کے خلاف ہنسپور میں غیر قانونی کارروائی کے لیے گئے تھے۔ ان افراد پر باکسائٹ کی غیر قانونی کان کنی کا الزام لگایا گیا اور اس کے بعد تینوں کو اسپتال میں داخل کرایا گیا، ان میں سے ایک کی موت واقع ہو گئی۔
ایس ڈی ایم گرفتار، تحقیقات جاری
ایس پی نے بتایا کہ اس معاملے میں مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ اور دیگر شواہد کی بنیاد پر ایف آئی آر درج کی گئی۔ چار ملزمین - کسمی ایس ڈی ایم کرون دھاریہ، وکی سنگھ عرف اجے پرتاپ سنگھ، منجیت کمار یادو، اور سدیپ یادو کو گرفتار کیا گیا۔ تفتیش جاری ہے۔
گاؤں والوں کا انتظامیہ کے خلاف غصہ
اس واقعہ کے بعد سرو آدیواسی سماج، گاؤں والوں اور کانگریس کارکنوں نے احتجاج کیا۔ انہوں نے سڑک بلاک کرنے کی کوشش کی اور مقتول کے اہل خانہ کو معاوضہ اور ملزمان کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا۔ مظاہرین نے الزام لگایا کہ ایس ڈی ایم اور دیگر نے گاؤں والوں پر اس وقت حملہ کیا جب وہ اپنے کھیتوں کو سیراب کر کے واپس آ رہے تھے۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ حالات قابو میں ہیں اور علاقے میں اضافی نفری تعینات کر دی گئی ہے۔
بھوپیش کا حملہ
چھتیس گڑھ کے سابق وزیر اعلی بھوپیش بگھیل نے اس واقعہ کو انتظامی دہشت گردی قرار دیا اور ریاستی حکومت پر بدعنوانی کا الزام لگایا۔ ایکس پر ایک پوسٹ میں بگھیل نے لکھا، "بی جے پی کی گڈ گورننس کے تحت چل رہی 'انتظامی دہشت گردی' نے ایک بار پھر چھتیس گڑھ میں ایک معصوم دیہاتی کو نشانہ بنایا ہے۔ الزام ہے کہ کسمی کے ایس ڈی ایم اور نائب تحصیلدار نے پانچ یا چھ دیگر لوگوں کے ساتھ مل کر بلاسی پور میں اپنے کھیت کی آبپاشی سے واپس آنے والے کسانوں کو بے دردی سے مارا پیٹا۔ شدید طور پر کہ ایک کسان زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گیا اور دو دیگر ہسپتال میں داخل ہیں۔
بگھیل کا الزام
یہ پورا معاملہ باکسائٹ کی غیر قانونی کانکنی سے متعلق ہے۔ کچھ دن پہلے گاؤں والوں نے باکسائٹ کی غیر قانونی کان کنی میں مصروف ایک ٹرک کو روکا اور اس کے نتیجے میں وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ پوری بی جے پی حکومت اور اس کے عہدیدار بدعنوانی میں گری ہوئی ہیں اور بدعنوانوں کی پرورش میں مصروف ہیں۔
بی جے پی اپنا دفاع کرتی ہے
راج ناندگاؤں سے بی جے پی کے رکن پارلیمنٹ اور پارٹی کے چیف ترجمان سنتوش پانڈے نے کہا کہ ریاستی حکومت اس معاملے کی انتہائی حساسیت کے ساتھ تحقیقات کر رہی ہے۔ انہوں نے کانگریس پر ہر معاملے میں سستی سیاست کرنے کا الزام لگایا۔ انہوں نے نامہ نگاروں سے کہا، "لوگ بھوپیش بگھیل کے دور حکومت میں پھیلی افراتفری کو نہیں بھولے ہیں۔ کانگریس پارٹی سے وابستہ لوگ سورج پور، کونڈاگاؤں اور گریابند جیسے واقعات میں ملوث رہے ہیں۔ کانگریس پارٹی کو دوسروں پر انگلیاں اٹھانے سے پہلے خود کا جائزہ لینا چاہیے۔"