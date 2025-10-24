کرنول بس حادثہ: جس بس میں حادثے کے بعد آگ لگی اس پر تھے 16 چالان
حیدرآباد سے بنگلورو جا رہی ایک پرائیویٹ بس میں آگ لگنے سے 20 سے زائد افراد کے ہلاک ہو گئے۔
Published : October 24, 2025 at 11:51 AM IST
حیدرآباد: ضلع کرنول میں بس حادثہ نے کئی خاندانوں کو کبھی نہ بھول پانے والے غم سے بھر دیا ہے۔ جانکاری کے مطابق، یہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب حیدرآباد سے بنگلور جارہی ویموری کاویری ٹریولس کی بس ایک بائک سے ٹکرا گئی۔
جس بس میں آگ لگی، اُس بس کے تلنگانہ میں 16 چالان ہوئے ہیں اور 23,120 روپے کے جرمانے باقی ہیں۔ معلوم ہوا ہے کہ اس بس نے 27 جنوری 2024 سے 9 اکتوبر 2025 تک 16 بار ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کی۔ نو انٹری زون میں داخل ہونے پر 9 بار جرمانے عائد کیے گئے۔ تیز رفتاری اور خطرناک ڈرائیونگ کی خلاف ورزی پر چالان بھی کاٹے گئے۔
بس ابھی بھی فٹ ہے: محکمہ ٹرانسپورٹ
آندھرا پردیش کے ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ نے انکشاف کیا ہے کہ جو بس حادثہ کا شکار ہوئی وہ نمبر DD01 N9490 کے ساتھ رجسٹرڈ ہے۔ بس فٹ ہے اور موٹر سائیکل سے زوردار ٹکرانے سے بس میں آگ بھڑک اٹھی۔
"یہ بس کاویری ٹریولز کے نام سے چلائی جا رہی ہے۔ بس کو دمن اور دیو میں 2 مئی 2018 کو رجسٹر کیا گیا تھا۔ اس بس کے لیے 30 اپریل 2030 تک ٹورسٹ پرمٹ جاری کیا گیا ہے۔ جو بس حادثے کا شکار ہوئی تھی وہ فٹ ہے۔ اس کے پاس 31 مارچ 2027 تک فٹنس سرٹیفکیٹ ہے۔ آندھرا پردیش کے ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کے ایک اہلکار نے بتایا کہ بس 20 اپریل 2026 تک بیمہ شدہ ہے۔
اہلکار نے مزید کہا کہ، ایک بائک کے ساتھ زوردار ٹکر کی وجہ سے بس میں آگ لگ گئی۔ ہم تمام زاویوں سے معاملے کی اچھی طرح سے تفتیش کر رہے ہیں۔ ہم تحقیقاتی رپورٹ کے مطابق مستقبل میں ہونے والے حادثات کو روکنے کے لیے اقدامات کریں گے۔"
یہ واقعہ قومی شاہراہ 44 پر کرنول کے مضافاتی علاقے چناٹیکور میں جمعہ کی صبح پیش آیا۔ بس کے موٹر سائیکل سے ٹکرانے کے بعد بس میں اچانک آگ بھڑک اٹھی۔ آگ لگنے سے بس میں کئی لوگ زندہ جل گئے۔
تلنگانہ کے وزیر ٹرانسپورٹ پونم پربھاکر نے کہا کہ تحقیقات جاری ہیں۔
تلنگانہ کے وزیر ٹرانسپورٹ پونم پربھاکر نے حیدرآباد میں نامہ نگاروں کو بتایا، "ہم کرنول بس حادثے کی مکمل تحقیقات کر رہے ہیں۔ ہم نے بس حادثے کی تحقیقات کا حکم دیا ہے۔ ہم ضروری امدادی اقدامات کریں گے۔ ہم پرائیویٹ بسوں کی رفتار کو کنٹرول کرنے کے لیے اقدامات کریں گے۔ ہم تلنگانہ، آندھرا پردیش، اور کرناٹک کے وزراء کی میٹنگ کریں گے۔"
پربھاکر نے کہا، "ہم بسوں میں حفاظتی اقدامات کے بارے میں فیصلے کریں گے۔ ہم بسوں کی اوور اسپیڈ کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک کمیٹی بنائیں گے۔ پرائیویٹ ٹریول ایجنسیوں کے درمیان غیر صحت بخش مقابلہ ہے، ہم اسے روکیں گے۔ مکمل تفصیلات حاصل کرنے کے بعد حکومت کی طرف سے مالی امداد متاثرین کے لواحقین کو دی جائے گی۔"
