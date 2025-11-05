کانگریس لاکھوں طلباء کو تعلیم سے محروم کرنے کی کر رہی ہے سازش: کے ٹی آر کا ریونت ریڈی پر حملہ
کے ٹی آر نے کانگریس حکومت پر دلت، بہوجن اور اعلیٰ ذات کے غریب طلبہ کو تعلیم تک رسائی سے محروم رکھنے کا الزام لگایا۔
Published : November 5, 2025 at 3:21 PM IST
حیدرآباد: بھارت راشٹرا سمیتی (بی آر ایس) کے کارگزار صدر کے ٹی راما راؤ (کے ٹی آر) نے تلنگانہ کے چیف منسٹر ریونت ریڈی پر 10,000 کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کے فیس ری ایمبرسمنٹ فنڈز کو جان بوجھ کر روکے جانے کا الزام لگایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس سے لاکھوں غریب اور متوسط طبقے کے طلباء اعلیٰ تعلیم کے حق سے محروم ہو رہے ہیں۔
سوماجی گوڑا علاقہ میں ایک بڑے روڈ شو سے خطاب کرتے ہوئے کے ٹی آر نے کانگریس حکومت پر الزام لگایا کہ وہ تلنگانہ کے تعلیم یافتہ نوجوانوں کو کمزور کرنے اور اس اہم فلاحی اسکیم پر منحصر ہزاروں خاندانوں کے خوابوں کو خاک میں ملانے کی سازش کررہی ہے۔ کے ٹی آر نے کہا کہ زیر التواء فیس ری ایمبرسمنٹ واجبات جاری کرنے کے بجائے ریونتھ ریڈی حکومت پرائیویٹ کالجوں اور تعلیمی اداروں کو ڈرا رہی ہے۔
پسماندہ لوگوں کی امیدوں کو کچلنے کی سوچی سمجھی سازش
کے ٹی آر نے الزام لگایا کہ "بقایہ جات کی ادائیگی نہ کر کے چیف منسٹر دلت، قبائلی، بہوجن اور غریب اونچی ذات کے طلباء کو تعلیم تک رسائی سے محروم کر رہے ہیں۔ یہ صرف لاپرواہی نہیں ہے، بلکہ پسماندہ لوگوں کی امیدوں کو کچلنے کی سوچی سمجھی سازش ہے۔"
کانگریس حکومت 2023 کے انتخابات کے وعدے پورا کرنے میں ناکام
کانگریس حکومت کے دعوؤں کا مذاق اڑاتے ہوئے کے ٹی آر نے سوال کیا کہ ’’ایک وزیر اعلیٰ جو طلبہ کی فیس بھی ادا نہیں کرسکتا جوبلی ہلز کے لوگوں کو کیا دے سکتا ہے؟‘‘ انہوں نے فیس ری ایمبرسمنٹ اسکیم کا ذکر کیا، جو اس بات کو یقینی بنانے کے لیے شروع کی گئی تھی کہ کوئی بھی طالب علم غربت کی وجہ سے تعلیم سے محروم نہ رہے۔ کے ٹی آر نے کہا کہ کانگریس پارٹی جس نے 2023 کے انتخابات سے قبل 420 وعدے کیے تھے، ایک بھی پورا کرنے میں ناکام رہی ہے۔
سماج کے ہر طبقے کو دھوکہ
کے ٹی آر نے ایک ریلیز میں کہا، "انہوں نے سماج کے ہر طبقے کو دھوکہ دیا: کسانوں، خواتین، کارکنوں اور نوجوانوں کو۔ انہوں نے بوڑھوں کے لیے 4,000 روپے پنشن، بہوؤں کے لیے 2,500 روپے الاؤنس، نوجوان خواتین کے لیے اسکوٹر، کسانوں کے لیے 15,000 کی امداد، کسانوں کے لیے 15,000 روپے کی امداد، کسانوں، خواتین، کارکنوں اور نوجوانوں کے لیے 2 لاکھ روپے کی نوکری کا ایک بھی وعدہ پورا نہیں کیا، "انہوں نے دو لاکھ روپے کے کسانوں کے قرضے معاف کرنے اور دو لاکھ سرکاری نوکریوں کا وعدہ کیا تھا۔ ان وعدوں کا کیا ہوا؟ ایک بھی پورا نہیں ہوا۔"
کانگریس پارٹی نے تمام فلاحی اسکیموں کو روک دیا
انہوں نے کہا کہ کانگریس پارٹی نے اب کے سی آر حکومت کی طرف سے شروع کی گئی تمام فلاحی اسکیموں کو روک دیا ہے، جن میں ریتھو بندھو، ریتھو بیما، کے سی آر کٹس، بتھکما ساڑیاں، نیز رمضان اور کرسمس کے تحائف اور یہاں تک کہ حیدرآباد میں مفت پانی کی فراہمی کی اسکیم بھی شامل ہے۔ انہوں نے طنزیہ کہا، "وہ کہتے ہیں کہ خواتین کے لیے بس میں مفت سفر کیا جاتا ہے، لیکن شوہروں کے لیے ٹکٹ کی قیمت دگنی ہے۔ کیا اسی کو فلاح کہتے ہیں؟"
ریلیز کے مطابق کے ٹی آر نے جوبلی ہلز کے رائے دہندوں سے اپیل کی کہ وہ اس ضمنی انتخاب کا استعمال کرتے ہوئے کانگریس کو سبق سکھائیں۔ کیوں کہ تلنگانہ کے 40 کروڑ عوام کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے۔ کے ٹی آر نے کہا کہ "یہ انتخاب بای آر ایس کی جانب سے 10 سال کی ترقی اور کانگریس کے انتشار کے دو سال کے درمیان ہے۔ عوام نے فرق دیکھ لیا ہے۔ اب یہ فیصلہ کرنے کا وقت ہے کہ تلنگانہ بی آر ایس کے ساتھ آگے بڑھے گا یا کانگریس کے ساتھ پیچھے ہٹے گا۔ 11 نومبر کو کار کے نشان کو ووٹ دیں اور تلنگانہ کے مستقبل کی حفاظت کریں"۔