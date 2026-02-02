"میرا نام محمد دیپک ہے،" کوٹ دوار بابا تنازعہ کے بعد سرخیوں میں رہنے والے باڈی بلڈر پر کیس درج، جانیے کیا ہے پورا معاملہ؟
کوٹ دوار بابا کی دکان کے تنازعہ میں کوٹ دوار کے جم ٹرینر دیپک کا ایک ویڈیو وائرل ہو رہا ہے۔
Published : February 2, 2026 at 11:02 AM IST
دہرادون: 26 جنوری کو اتراکھنڈ کے کوٹ دوار میں بظاہر ایک معمولی جھگڑا اس وقت بڑا تنازعہ بن گیا جب بجرنگ دل سے وابستہ کچھ نوجوان ایک مسلمان شخص کی دکان پر پہنچے اور دکان کے نام پر ہنگامہ شروع کردیا۔ الزام تھا کہ دکان بابا کے نام تھی۔ سدھابلی بابا کوٹ دوار میں ہندوؤں کا ایک قابل احترام دیوتا ہے۔ نوجوانوں نے بزرگ دکاندار پر نام بدلنے کا دباؤ ڈال کر ہنگامہ کھڑا کردیا۔ اس ہنگامے کے درمیان، ایک نوجوان اچانک منظر میں داخل ہوتا ہے، اس کی موجودگی پوری صورت حال کو بدل دیتی ہے۔
وہ شخص جس نے اکیلے ہجوم کا سامنا کیا
یہ نوجوان دیپک ہے، کوٹ دوار کا ایک جم ٹرینر ہے۔ دیپک نے کوٹ دوار بابا تنازعہ میں بجرنگ دل کی مخالفت کی تھی۔ دیپک نے واضح طور پر کہا کہ لفظ "بابا" کسی ایک مذہب سے مخصوص نہیں ہے۔ بحث بڑھتی گئی، اور آوازیں بلند ہوتی گئیں۔ اسی دوران بجرنگ دل (بجرنگ دل) کے اراکین نے دیپک سے اس کا نام پوچھا، اس کا جواب شو چوری کر رہا ہے۔ "میرا نام محمد دیپک ہے"... ماحول اور بھی گرم ہو گیا۔
کوٹ دوار میں ’بابا‘ نامی دکان پر تنازعہ
اگر دکاندار مسلمان ہے تو اس کا کیا قصور؟ ہنگامہ آرائی کے درمیان دیپک نے بھیڑ سے سوال کیا، "اگر دکاندار مسلمان ہے تو اس کا کیا قصور؟" انہوں نے کہا کہ مسلمانوں میں پیر بابا بھی ہوتے ہیں۔ "یہ دکان 30 سال سے چل رہی ہے۔ آج تک کسی نے اعتراض نہیں کیا۔" گرما گرم بحث و تکرار کے درمیان بھی دیپک بزرگ دکاندار کے ساتھ کھڑا رہا۔ اس نے بلا خوف و خطر دکان چلانے پر اصرار کیا۔
ہجوم کے دباؤ میں بزرگ مسلمان شخص کو یہ کہتے ہوئے سنا گیا کہ اگر کوئی اعتراض کرے گا تو وہ دکان کا نام بدل دے گا۔ دیپک نے اس اونچ نیچ اور غنڈہ گردی پر احتجاج کیا۔ انہوں نے سوال اٹھایا کہ کوٹ دوار میں کئی دکانیں بابا کے نام پر ہیں تو صرف اسی دکان کو کیوں نشانہ بنایا جا رہا ہے؟
دیپک کو بے بسی کے لیے کھڑا دیکھا
اس واقعے کے بعد جائے وقوعہ پر زبردست ہنگامہ مچ گیا۔ بجرنگ دل کے ممبران دیپک سے ان کے بارے میں معلومات مانگتے ہوئے ان کا سامنا کر رہے ہیں۔ دریں اثنا، دیپک صبر کے ساتھ ہر کسی کے خدشات کا جواب دیتا ہے۔ وہ انسانیت کی بات بھی کرتا ہے اور ہمیشہ بے سہارا لوگوں کے ساتھ کھڑا ہونے کا عزم کرتا ہے۔
دیپک پیشہ سے ایک جم ٹرینر ہے
کوٹ دوار میں اس واقعہ کا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوا، جس سے دیپک کی تلاش شروع ہو گئی۔ سب اس نوجوان کو ڈھونڈنے لگے۔ بعد میں پتہ چلا کہ نوجوان کا اصل نام دیپک کمار ہے۔ دیپک پیشے سے جم ٹرینر ہے۔
कोटद्वार के दीपक और उनके साथियों के जज्बे को सलाम.— Indresh Maikhuri (@indreshmaikhuri) January 31, 2026
जिस तरह दीपक और उनके साथियों ने सांप्रदायिक उत्पाती तत्वों को खदेड़ा, यह हर अमनपसंद, न्यायपसंद नागरिक का कर्तव्य है, जो मनुष्यता में विश्वास रखता है. एक बूढ़े व्यक्ति को सिर्फ दुकान का नाम " बाबा" रखने के लिए धमका रहे… pic.twitter.com/sixJQPZyjz
ای ٹی وی بھارت کے ساتھ بات چیت میں دیپک کمار نے کہا، "میں نے جان بوجھ کر اپنا نام محمد دیپک رکھا ہے۔ ایک انسان سب سے بڑا ہوتا ہے، چاہے ہندو ہو یا مسلمان۔ میرا احتجاج مذہب کے خلاف نہیں تھا، بلکہ اس سوچ کے خلاف تھا جو ایک بزرگ شخص کو ڈرانے کی کوشش کر رہی تھی۔"
ویڈیو وائرل ہونے کے بعد پولس نے کی سخت کارروائی
پٹیل نگر روڈ پر اس واقعہ کا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوا ہے۔ لوگ دیپک کمار کو انسانیت کی مثال قرار دے رہے ہیں۔ اس دوران کوٹ دوار پولس نے پورے معاملے کا نوٹس لیا ہے اور ماحول خراب کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کا وعدہ کیا ہے۔ تھانہ انچارج پردیپ نیگی کا کہنا ہے کہ سماجی ہم آہنگی میں خلل ڈالنے والوں کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی۔