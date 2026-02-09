اتراکھنڈ 'محمد' دیپک تنازع: دیپک کمار کو جان سے مارنے کی دھمکی، دو لاکھ روپے انعام کی پیشکش، بہار کنیکشن
کوٹ دوار بابا دکان تنازعہ میں ملوث دیپک کمار کو جان سے مارنے کی دھمکی ملی ہے۔ پولیس نے مقدمہ درج کر لیا ہے۔
پوڑی گڑھوال: دیپک کمار (محمد دیپک) جو 26 جنوری کو کوٹ دوار میں 'بابا' نامی دکان کے تنازعہ کے بعد مشہور ہوئے تھے، انھیں اب جان سے مارنے کی دھمکی ملی ہے۔ ایک نامعلوم شخص نے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو جاری کی ہے جس میں دیپک کو قتل کرنے والے کو دو لاکھ روپے انعام دینےکا اعلان کیا ہے۔ ویڈیو کے منظر عام پر آنے کے بعد علاقے میں ہلچل مچ گئی ہے۔
کوٹ دوار کے رہنے والے دیپک کمار نے 8 فروری کو کوٹ دوار پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کرائی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ اسے سوشل میڈیا کے ذریعے جان سے مارنے کی کھلی دھمکیاں موصول ہوئی ہیں۔ معاملے کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے پوڑی کے سینئر سپرنٹنڈنٹ آف پولیس سرویش پنوار نے فوری طور پر مقدمہ درج کرنے کا حکم دیا۔ پولیس نے کوٹ دوار پولس اسٹیشن میں آئی پی سی کی دفعہ 351(3) کے تحت نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے۔ تفتیش کے دوران ملزم کی شناخت موتیہاری (بہار) کے رہنے والے راجہ اتکرش کے طور پر ہوئی ہے۔ جس کے بعد 9 فروری کی صبح نامزد ایف آئی آر درج کی گئی۔
ایس ایس پی پوڑی نے بتایا کہ ضلع پولیس بہار پولیس سے رابطہ قائم کرکے ملزم کے خلاف سخت قانونی کارروائی کرنے کی تیاری کر رہی ہے۔ پولیس ٹیم ملزمان تک پہنچنے کے لیے مسلسل کوآرڈینیشن کر رہی ہے۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ معاملے کو سنجیدگی سے لیا گیا ہے اور ملزمان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔
بجرنگ دل کے 14 ارکان کی شناخت:
دریں اثنا، 26 اور 31 جنوری کے پرانے تنازعہ کے سلسلے میں ایس ایس پی سرویش پنوار کی تشکیل کردہ خصوصی تحقیقاتی ٹیم (ایس آئی ٹی) نے کوٹ دوار دکان کے نام کے تنازعہ سے متعلق تین ایف آئی آر کی جانچ کے دوران بجرنگ دل کے 40 نامعلوم ارکان میں سے کم از کم 14 کی شناخت کی ہے۔ پانچ رکنی ایس آئی ٹی کی قیادت کرنے والے سی او تشار بورا نے کہا کہ انہوں نے سی سی ٹی وی فوٹیج کا باریک بینی سے جائزہ لینے اور گواہوں کے بیانات ریکارڈ کرنے کے بعد ان کی شناخت کی ہے۔ انہیں پوچھ گچھ کے لیے طلب کرنے اور مزید قانونی کارروائی کرنے سے پہلے ٹھوس شواہد اکٹھے کیے جا رہے ہیں۔
کیا ہے پورا معاملہ:
اس کیس میں یہ الزام شامل ہے کہ بجرنگ دل کے ارکان نے ایک بزرگ مسلمان دکاندار پر اپنی دکان کا نام تبدیل کرنے کے لیے دباؤ ڈالا اور 31 جنوری کو شہر میں جارحانہ احتجاج کیا۔ تین ایف آئی آر میں سے ایک پولیس نے بجرنگ دل کے 40 نامعلوم ممبران کے خلاف ازخود درج کی تھی۔ ملزم مبینہ طور پر دیپک کمار کے جم اور گھر کے باہر جمع تھے۔ دیپک کمار نے 26 جنوری کو بزرگ دکاندار کا دفاع کرتے ہوئے کچھ ارکان کی مزاحمت کی تھی۔
پولیس کے مطابق، ملزمان نے دیپک کمار کے خلاف اشتعال انگیز فرقہ وارانہ نعرے لگاتے ہوئے قومی شاہراہ 534 کو بلاک کر دیا۔ ان پر حالات پر قابو پانے کے لیے پہنچے پولیس اہلکاروں پر حملہ کرنے کا بھی الزام ہے۔
ایس ایس پی، پوڑی گڑھوال رویش پنوار کا کہنا ہے کہ، امن و امان میں خلل ڈالنے والوں کو بخشا نہیں جائے گا۔ تمام ملزمان کی شناخت کرکے بروقت چارج شیٹ دائر کی جائے گی۔ دوسری ایف آئی آر 26 جنوری کے واقعے سے متعلق ہے جس میں دیپک کمار کا بجرنگ دل کے ارکان سے مقابلہ ہوا جنہوں نے اس پر اپنی دہائیوں پرانی وردی کی دکان کا نام تبدیل کرنے کے لیے دباؤ ڈالا۔ بعد میں بجرنگ دل کے ایک رکن نے دیپک کمار کے خلاف شکایت درج کرائی، جس میں ان پر حملہ اور مجرمانہ دھمکی دینے کا الزام لگایا گیا۔ ایک دکان کے مالک کی شکایت پر تنظیم کے کچھ ارکان کے خلاف تیسری ایف آئی آر درج کی گئی۔
