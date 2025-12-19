کورگا کمیونٹی کی پہلی خاتون ڈاکٹر، کے اسنہا نے اپنی محنت اور لگن سے تاریخ رقم کی
اڈپی، کرناٹک: ریاست کرناٹک کی، کے اسنہا نے کورگا برادری کی پہلی خاتون ڈاکٹر بن کر تاریخ رقم کی ہے۔ یہ اس کی برادری کے لیے بہت بڑا فخر کا لمحہ ہے، کیونکہ کورگا کو سب سے پسماندہ کمیونٹیز میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ کے اسنہا نے حال ہی میں یونیورسٹی کالج آف میڈیکل سائنسز، نئی دہلی سے ایم ڈی مکمل کیا ہے۔
کے اسنہا کا ڈاکٹر بننا کورگا کمیونٹی کے لیے امید کی کرن لے کر آیا ہے، جہاں اعلیٰ تعلیم ایک طویل عرصے سے ایک خواب تھا۔ کوراگا برادری، جو ساحلی علاقے کے مقامی باشندوں میں سے ایک برادری سمجھی جاتی ہے، روایتی طور پر سماجی تنہائی، مالی مشکلات اور تعلیم تک محدود رسائی کا سامنا کرتی رہی ہے۔ بہت سے خاندان اپنے ایس ایس ایل سی (SSLC) یا پی یو سی (PUC) کو مکمل کرنے کے بعد چھوڑ دیتے ہیں۔ اس حقیقت کے باوجود ڈاکٹر کے اسنہا کی کامیابی پوری کمیونٹی کے لیے جشن کا لمحہ بن گئی ہے۔
کنڈا پورہ گاؤں سے میڈیکل سروس تک
ڈاکٹر کے اسنہا گنیش پنجم اور جے شری کی سب سے بڑی بیٹی ہیں، کنڈا پورہ تعلقہ کے الٹورو گاؤں کے رہنے والے ہیں۔ اس نے منگلورو کے اے جے میڈیکل کالج سے ایم بی بی ایس مکمل کیا۔ اس کے بعد اس نے نئی دہلی میں پوسٹ گریجویٹ میڈیکل کی تعلیم حاصل کی، جہاں اس نے ایم ڈی کی ڈگری حاصل کی۔ اس کے ساتھ، وہ کورگا کمیونٹی سے پہلی قابل ڈاکٹر کے طور پر طبی پیشے میں داخل ہوئیں۔
صلاحیت کو تیزی سے پہچانا گیا
بچپن سے ہی تعلیمی لحاظ سے باصلاحیت، اس نے ابتدائی ابتدائی سالوں کے دوران انکولہ میں، بعد میں کنڈا پورہ کے ہولی روزری اسکول میں، اور پھر ہائی اسکول تک ہیبری کے چارا نوودیا اسکول میں تعلیم حاصل کی۔ اس کی صلاحیت کو ابتدائی طور پر تیزی سے پہچان لیا گیا۔
پی یو سی (PUC) میں 96 فیصد اسکور کیا
اپنی پی یو سی (PUC) تعلیم کے دوران، اس نے الوا ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے چیئرمین ڈاکٹر ایم موہن الوا کے تعاون سے مفت اسکولنگ حاصل کی۔ اس نے پی یو سی (PUC) میں 96 فیصد اسکور کیا، جس نے اسے میڈیکل سیٹ حاصل کرنے میں مدد کی۔
والدین کا کردار
ڈاکٹر کے اسنہا کے والد گنیش وی، تعلقہ سطح کی کورگا ویلفیئر کمیٹی کے صدر ہیں۔ انہوں نے تقریباً چار دہائیوں سے کورگا کے بچوں کی تعلیمی اور سماجی ترقی کے لیے کام کیا ہے۔ انہوں نے کمبھاشی میں کورگا بچوں کے لیے رہائشی گھر قائم کرنے میں کلیدی کردار ادا کیا اور کمیونٹی بیداری کے اقدامات پر کام جاری رکھا۔
کے اسنہا کی ماں، جے شری، ایک ٹیچر ہیں جو کمیونٹی میں فلاحی سرگرمیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی ہیں۔ والدین نے مل کر اپنی بیٹی کی تعلیم کو یقینی بنانے کے لیے ذاتی قربانیاں دیں، بالآخر کورگا کمیونٹی کو اس کا پہلا ڈاکٹر مل ہی گیا۔
ای ٹی وی بھارت سے بات کرتے ہوئے، ڈاکٹر کے اسنہا نے کہا کہ اس کی کامیابی سے انہیں بے پناہ خوشی ملی۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ اس کی برادری کے بچوں کے لیے تعلیم اہم ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ رہائش اور خوراک جیسی بنیادی ضروریات کو بھی یقینی بنایا جانا چاہیے۔ ڈاکٹر کے اسنہا نے کہا کہ وہ خوش قسمت ہیں کہ ایک مستحکم گھر، معاون والدین، اور پورے سفر میں حوصلہ افزائی کی وجہ سے ان کے لیے ڈاکٹر بننا ممکن ہوا۔
ای ٹی وی بھارت سے بات کرتے ہوئے، پسماندہ طبقے کے لیے امید کی کرن گنیش کوراگا نے کہا کہ اگر خصوصی سہولیات فراہم نہیں کی جاتی ہیں، تو حکومت کو کم از کم کمیونٹی کے بچوں کے لیے پی یو سی سطح تک بلا تعطل تعلیم کو یقینی بنانا چاہیے۔
پلاسٹک اور فائبر کی مصنوعات نے روایتی پیشوں کو ختم کر دیا
انہوں نے کہا کہ ان کا خاندان اور برادری ان کی بیٹی کی کامیابی سے بہت خوش ہے، حالانکہ وہ تعریف کے لیے کال موصول ہونے کے باوجود عوام کی نظروں سے دور رہنے کو ترجیح دیتی ہیں۔ کورگا کمیونٹی روایتی طور پر اپنی روزی روٹی کے لیے جنگل کی پیداوار کا استعمال کرتے ہوئے ٹوکری بنانے، ڈھول بنانے اور ڈھول بجانے پر انحصار کرتی تھی۔ تاہم، پلاسٹک اور فائبر کی مصنوعات نے ان روایتی پیشوں کو ختم کر دیا ہے، جس سے بہت سے خاندان شدید مالی مشکلات کا شکار ہیں۔ اس بات نے زیادہ تر کوراگا کے بچوں کو اپنی تعلیم جلد ترک کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔
کئی دہائیوں سے کورگا برادری کے کسی فرد کا ڈاکٹر بننے کا تصور ناقابل تصور لگتا تھا۔ ڈاکٹر کے اسنہا کی کامیابی کے ساتھ، وہ دیرینہ خواب بالآخر حقیقت بن گیا، جو نوجوان بچوں اور خاندانوں کو متاثر کرتا ہے اور کمیونٹی کے لیے نئے امکانات کھولتا ہے۔