دورانِ پرواز ہنگامی صورتحال: کولکاتا سے پونے جانے والی IndiGo پرواز کی رائے پور میں ایمرجنسی لینڈنگ
دورانِ پرواز خاتون مسافر بیہوش ہو گئیں، جس پر عملے نے فوری طور پر ایئر ٹریفک کنٹرول سے رابطہ کرکے طبی امداد کی درخواست کی۔
Published : April 30, 2026 at 7:36 PM IST
رائے پور: راجستھان کے رائے پور میں اس وقت ہنگامی صورتحال پیدا ہو گئی جب کولکاتا سے پونے جانے والی انڈیگو کی پرواز (6E-135) کو ایک خاتون مسافر کی اچانک طبیعت بگڑنے کے باعث ایمرجنسی لینڈنگ کرنی پڑی۔ حکام کے مطابق پرواز کو دوپہر تقریباً 12 بجے سوامی ویویکانندا ایئرپورٹ پر بحفاظت اتارا گیا۔
ایئرپورٹ انتظامیہ کے مطابق دورانِ پرواز خاتون مسافر بے ہوش ہو گئیں، جس پر عملے نے فوری طور پر ایئر ٹریفک کنٹرول (اے ٹی سی) سے رابطہ کر کے طبی امداد کی درخواست کی۔ صورتحال کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے جہاز کو قریب ترین ہوائی اڈے رائے پور میں اتارنے کا فیصلہ کیا گیا۔
لینڈنگ کے فوراً بعد ایئرپورٹس اتھاریٹی آف انڈیا کی جانب سے تعینات طبی ٹیم نے متاثرہ خاتون کو ابتدائی طبی امداد فراہم کی، جس کے بعد انہیں ایمبولینس کے ذریعے قریبی اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ حکام کا کہنا ہے کہ تمام کارروائی تیزی اور منظم انداز میں انجام دی گئی، جس سے دیگر مسافروں کو کسی بڑی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔
ضروری کارروائی مکمل ہونے اور صورتحال معمول پر آنے کے بعد پرواز نے تقریباً ایک گھنٹے بعد دوبارہ پونے کے لیے روانگی اختیار کی۔ ایئرپورٹ حکام نے اس ہنگامی لینڈنگ کو کامیاب قرار دیتے ہوئے کہا کہ مسافروں کی حفاظت کو اولین ترجیح دی گئی۔