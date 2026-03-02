کیا آپ جانتے ہیں رمضان کا مہینہ ہر سال کیوں بدل جاتا ہے؟ جانیے کیا ہے تینتیس کا چکر
رمضان کا مہینہ ہمیشہ انگریزی کیلنڈر کے مطابق بدلتا رہتا ہے۔ اس کے پیچھے کی وجوہات جانیں کیا ہیں۔
Published : March 2, 2026 at 4:47 PM IST
گیا، بہار، (سرتاج احمد): مسلمانوں کے لیے رمضان کا مقدس مہینہ اپنے پورے تزک و احتشام سے جاری ہے۔ عبادت، صبر اور ضبط نفس کا یہ مہینہ اس بار خاص ہونے والا ہے، کیونکہ 33 سالہ موسمی چکر تقریباً مکمل ہو چکا ہے۔ اس سے پہلے، یہ فروری میں 1993 سے 1995 تک دو سال کے لیے شروع ہوا تھا۔
اب 1993 سے 33 سال اور 1995 کے بعد 31 سال بعد فروری میں ایک بار پھر رمضان المبارک کا آغاز ہوا ہے۔ 33 سال کے چکر کے بعد، رمضان نئے دور 2026 اور 2027 میں دو سال کے لیے فروری میں آئے گا۔ اسلامی اسکالرز کے مطابق 33 سالہ دور میں تمام موسم مکمل ہو چکے ہیں۔ اب ایک نیا سلسلہ شروع ہونے پر غور کیا جا رہا ہے۔
اسلامی کیلنڈر کی تاریخیں چاند نظر آنے سے
ہجری کیلنڈر، اسلامی کیلنڈر کے مطابق، مہینہ چاند نظر آنے کے بعد شروع ہوتا ہے۔ پورا مہینہ 29 یا 30 دن کا ہوتا ہے۔ شعبان کا مہینہ اسلامی کیلنڈر کا آٹھواں مہینہ ہے جب کہ رمضان 9ویں میں آتا ہے۔ 31 سال کے بعد رمضان ایک بار پھر فروری 2026 میں شروع ہو گا۔ اگلا دور فروری 2058 میں مکمل ہو گا۔
رمضان کب آئے گا؟
صلاح الدین فرہاد کا کہنا ہے کہ 2026 میں رمضان المبارک 19 فروری کو آتا ہے جب کہ 2027 میں قمری کیلنڈر سے 10 دن منہا کیے جائیں تو 9 یا 10 فروری کو روزے شروع ہوں گے، اسی طرح 2028 میں رمضان المبارک 29 جنوری کو شروع ہو گا، 29 جنوری کو رمضان المبارک، 29 جنوری کو رمضان المبارک کا آغاز ہو گا۔
2030 میں سال میں دو روزے
2030 میں سال میں دو بار روزے شروع ہوں گے۔ 2030 میں پہلا روزہ 6 جنوری کو شروع ہوگا اور پھر 2030 میں دوسرا روزہ قمری کیلنڈر کے لحاظ سے 26 دسمبر سے شروع ہوگا۔ اس سے قبل رمضان المبارک سال میں دو بار 1997 میں شروع ہوا تھا۔
"اسلامی کیلنڈر ایک قمری کیلنڈر ہے۔ قمری سال 354 یا 355 دن کا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اسلامی مہینے اور تہوار انگریزی کیلنڈر کے مختلف مہینوں اور موسموں میں آتے ہیں۔" - صلاح الدین فرہاد، اسلامی اسکالر
ہر سال تاریخ مختلف کیوں ہوتی ہے؟
خانقاہ مونامیہ چشتیہ رام ساگر، گیا کے سربراہ حضرت مولانا سید شہاب الدین منامی فرماتے ہیں کہ اسلامی کیلنڈر قمری ہجری کیلنڈر پر مبنی ہے جس میں مہینے 29 یا 30 دن کے ہوتے ہیں جب کہ گریگورین کیلنڈر شمسی کیلنڈر پر مبنی ہے۔ ایک قمری سال میں تقریباً 354 سے 355 دن ہوتے ہیں جب کہ شمسی سال میں 365 دن، 5 گھنٹے، 45 منٹ اور چند سیکنڈ ہوتے ہیں۔ اس لیے ہجری کیلنڈر کے مطابق رمضان ہر سال 10 سے 12 دن پہلے آتا ہے۔ ایک چکر تقریباً ہر 33 سال بعد مکمل ہوتا ہے۔ اس وجہ سے اس کی تاریخ ہر موسم کے ساتھ بدلتی رہتی ہے۔
شمالی نصف کرہ کی آبادی کم تیزی سے مشاہدہ کرے گی
دنیا کی تقریباً 90 فیصد آبادی شمالی نصف کرہ میں رہتی ہے۔ جغرافیائی ماہرین کا کہنا ہے کہ شمالی نصف کرہ میں رہنے والی آبادی کے لیے اس سال روزے کے اوقات کی تعداد قدرے کم ہو گی۔ یہی نہیں، 2031 تک ہر سال وقت کم ہوتا جائے گا۔ 2031 میں رمضان بھی سردیوں میں آئے گا، یعنی 15 دسمبر کو، سال کا سب سے چھوٹا دن۔ اس سے نئی نسل کو بھی کم گھنٹے روزہ رکھنے کا موقع ملے گا۔
خط استوا کے جنوب میں دن لمبے ہوں گے
خط استوا کے جنوب میں روزہ رکھنے والے مسلمانوں کے لیے، روزے کے اوقات پچھلے سال کے مقابلے میں قدرے لمبے ہوں گے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ رمضان شمالی نصف کرہ میں موسم سرما کا ہے۔ لہٰذا، وہاں رہنے والوں کے لیے، دن کے وقت کے روزے کا دورانیہ کم ہوگا، جو پہلے دن تقریباً 12 سے 13 گھنٹے تک جاری رہے گا۔ تاہم، دورانیہ پورے مہینے میں ایک یا دو منٹ تک بڑھ جائے گا۔
"عالمی سطح پر، چلی، نیوزی لینڈ اور جنوبی افریقہ جیسے جنوبی ممالک میں، مسلمان دن کے سب سے طویل عرصے تک روزہ رکھیں گے، جو پہلے دن تقریباً 14 سے 15 گھنٹے تک جاری رہے گا۔ تاہم، ان خطوں میں روزے کے اوقات بھی پورے مہینے میں کم ہو جائیں گے۔ ہمارے ملک، ہندوستان کی بات کریں تو، یہاں لوگ صرف 12 سے 14 گھنٹے کا روزہ رکھیں گے":- مولانا سید صباء الدین
روزہ کیا ہے؟
صلاح الدین فرہاد کہتے ہیں کہ اچھے حالات میں اچھا برتاؤ کرنا آسان ہے لیکن جب انسان بھوکا پیاسا ہو تو مشکل ہوتا ہے۔ روزے کے دوران انسان ہر وقت چوکس رہتا ہے تاکہ اس سے کوئی غلطی نہ ہو۔ اس کی بھوک اور پیاس رائیگاں نہیں جاتی۔ یہاں تک کہ خوشحال لوگ بھی روزہ رکھ کر بھوک اور پیاس محسوس کرتے ہیں۔ جب ان کے پاس کھانا اور پانی نہیں ہوگا تو دوسرے کیسا محسوس کریں گے؟ دوسرے لفظوں میں روزہ رکھنے سے روزہ دار کو برداشت اور حساس بننے میں مدد ملتی ہے۔
"ہر مسلمان مرد اور عورت پر رمضان کے پورے مہینے میں طلوع آفتاب سے غروب آفتاب تک روزہ رکھنا فرض ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ "اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض ہیں، جس طرح تم سے پہلے انبیاء کی پیروی کرنے والوں پر فرض تھے۔ تاکہ تم میں تقویٰ پیدا ہو، یعنی مذہبی لگن۔":- صلاح الدین فرہاد، اسلامی اسکالر
رمضان المبارک کو تین حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے
مولانا سید صباح الدین کا کہنا ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ ذہن و کردار کی پاکیزگی کا مہینہ ہے۔ جس کا ذہن جتنا پاکیزہ اور پاکیزہ ہوگا، دنیاوی خواہشات سے اتنا ہی پاک ہوگا، روزے کا اثر اتنا ہی اچھا ہوگا۔ اللہ نے روزہ فرض کیا ہے۔ اسلام میں اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔
"رمضان 10 دنوں کے تین عشروں (دسویں) پر مشتمل ہے۔ ہر دسویں کی اپنی ایک خاص اہمیت ہے۔ پہلا رمضان، یعنی پہلی رمضان سے دسویں تک، رحمت کا دور ہے۔" 11 سے 20 رمضان المبارک مغفرت کے لیے وقف ہیں جب کہ آخری 10 نجات کے لیے وقف ہیں۔ اس مہینے میں صدقہ (زکوٰۃ) خاص طور پر بھوکوں، مسکینوں، مسکینوں، ناداروں، بیواؤں اور مسکینوں کو دیا جاتا ہے۔ اس کی بھی خاص اہمیت ہے۔'' - مولانا سید صباح الدین منامہ