کمسن لڑکی کو قتل کرکے ڈرم میں بھرنے والا ملزم مبینہ انکاونٹر میں ہلاک، پولیس ایس آئی گولی لگنے سے زخمی
ڈی سی پی (سٹی) سید علی عباس نے بتایا کہ 70 پولیس اہلکاروں کی ٹیم مفرور ملزم سنیل کی تلاش میں مصروف تھی۔
Published : March 28, 2026 at 11:57 AM IST
آگرہ: قتل کے ملزم جس نے ایک معصوم آٹھ سالہ بچی کو قتل کر کے اس کی لاش کو ڈرم کے اندر چھپا دیا تھا، پولیس انکاونٹر میں گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ آگرہ میں جمعہ کی رات دیر گئے فائرنگ کے تبادلے کے دوران ایک پولیس سب انسپکٹر (SI) بھی گولی لگنے سے زخمی ہوا۔ وہ فی الحال زیر علاج ہے. مفرور ملزم کی گرفتاری کے لیے 25000 روپے کے انعام کا اعلان کیا گیا تھا۔
ڈی سی پی (سٹی) سید علی عباس نے بتایا کہ مفرور ملزم سنیل کا پتہ لگانے کے لیے 70 پولیس اہلکاروں پر مشتمل ایک ٹیم تعینات کی گئی تھی۔ چھان بین کے دوران 250 سے زائد سی سی ٹی وی فوٹیج کلپس کو دیکھا گیا۔ اس معاملے کے سلسلے میں پولیس ٹیموں نے سلسلہ وار چھاپے مارے تھے۔ مشتبہ شخص کے بارے میں معلومات اکٹھی کرنے کے لیے، 22 افراد بشمول اس کے خاندان کے افراد، رشتہ داروں اور دوستوں کو پوچھ گچھ کے لیے حراست میں لیا گیا۔
ڈی سی پی (سٹی) سید علی عباس نے بتایا کہ جمعہ کی رات دیر گئے، پولیس ٹیموں کو قتل کیس کے ملزم سنیل کے بارے میں خبر ملی۔ بامرولی کٹارا پولیس تھانہ علاقہ میں معمول کی جانچ کے دوران پولیس پر حملہ کرنے کیلئے ملزم سنیل نے پولیس ٹیم پر گولی چلا دی۔
سب انسپکٹر (ایس آئی) وشواجیت رانا گولی لگنے سے زخمی ہو گئے۔ پولیس ٹیموں نے اپنی پوزیشنیں سنبھال لیں اور اپنے دفاع میں جوابی فائرنگ کی۔ اس تبادلے کے دوران ملزم سنیل کو گولی لگنے سے وہ زخمی ہو گیا۔
اسے فوری طور پر علاج کے لیے اسپتال لے جایا گیا، جہاں ڈاکٹروں نے بعد میں سنیل کو مردہ قرار دیا۔ ملزم کے قبضے سے ایک موٹرسائیکل، ایک دیسی ساختہ پستول، چھ عدد کارتوس اور تین گولیاں برآمد ہوئیں۔
بچہ 4 مارچ کو لاپتہ ہوا: سٹی ڈی سی پی نے بتایا کہ 24 مارچ، 2026 کو، پرگیہ (8)سالہ دنیش کمار کی بیٹی، جو تاج گنج تھانہ علاقے کے اندر سدھارتھ نگر میں رہنے والے جوتوں کے تاجر ہیں، لاپتہ ہو گئیں۔ اس کے گھر والوں نے اس کی تلاش شروع کی، لیکن کہیں سے کوئی سراغ نہیں ملا۔
تاج گنج اسٹیشن کی پولیس کو واقعہ کی اطلاع دی گئی۔ پولیس نے گمشدگی کی رپورٹ درج کر کے تفتیش شروع کر دی۔ اٹھائیس گھنٹے بعد معصوم بچی کی لاش اسی گھر کے اندر کرائے پر رہنے والے سنیل کے کمرے میں رکھے آٹے کے ڈرم سے ملی۔
اس کا گلا کاٹ کر قتل کیا گیا تھا۔ اس کا جسم آٹے کے ڈرم میں بھرا ہوا تھا۔ ملزم کرایہ دار سنیل واقعہ کے بعد سے ہی مفرور تھا۔ پولیس نے ملزم کے ساتھ ساتھ اس کے والد، والدہ اور بھائی کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔
انکاؤنٹر پر نعرے بازی اور ہنگامہ:
8 سالہ بچی کے قاتل ملزم سنیل کے انکاؤنٹر کے بعد ہنگامہ برپا ہوگیا۔ تاج گنج پولیس اسٹیشن کے دائرہ اختیار میں واقع سدھارتھ نگر کے رہائشیوں کو ہفتہ کی صبح انکاؤنٹر کی خبر ملی۔ اس کے بعد پولیس اسٹیشن پر بھیڑ جمع ہوگئی۔