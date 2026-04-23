بلیا: تالاب میں بچوں کو ملا مورٹار شیل، کاٹ کر کباڑ میں بیچنے کی تھی تیاری مگر ٹل گیا حادثہ
فرانزک اور بم ڈسپوزل ٹیموں کو بلایا گیا ہے۔ شیل پر بنے نشانات سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ پاکستانی فوج کا ہتھیار تھا۔
Published : April 23, 2026 at 10:50 AM IST
بلیا: اترپردیش کے بلیا ضلع کے منیر تھانہ حلقے کے تحت گنگاپور گاؤں میں ایک پرانے تالاب سے مورٹار شیل برآمد ہونے کے بعد ہنگامہ مچ گیا۔ در اصل بچے مچھلی پکڑنے کے لیے تالاب میں اترے۔ اسی بیچ ایک پرانا مارٹر شیل ان کے ہاتھ لگ گیا۔ وہ اسے کباڑ کا ٹکڑا سمجھ کر کاٹنے لگے۔ اس دوران قریب کھڑے کچھ نوجوانوں کی نگاہ اس مورٹار پر پڑ گئی۔ انہوں نے اسے کاٹنے سے روکا اور فوراً اس کی اطلاع پولیس کو دی۔ پولیس نے موقعے پر پہنچ کر مورٹار کو ضبط کر لیا اور اعلیٰ حکام کو واقعہ کی اطلاع دی۔ جانچ کے لیے فرانزک اور بم ڈسپوزل ٹیموں کو بھی طلب کر لیا گیا ہے۔
پولیس کے مطابق، گنگا پور گاؤں میں اینٹ بھٹے کے لیے مٹی نکالنے کے مقصد سے پرانے تالاب کا پانی حال ہی میں نکالا گیا تھا۔ اس دوران کچھ بچے مچھلیاں پکڑنے کے لیے تالاب میں اتر گئے۔ اسی دوران انہوں نے پانی میں ایک پرانا مورٹار دیکھا۔ بچوں نے کباڑ میں بیچنے کی نیت سے اسے کاٹنے کی کوشش شروع کر دی۔ آس پاس کھڑے کچھ لڑکوں نے دیکھا تو انہیں فوراً روک دیا جس سے ایک بڑا حادثہ ٹل گیا۔
مارٹر پر کیا لکھا ہے؟
مارٹر واضح طور پر ایک طرف 'ODR 11.06' اور "204A"، وہیں دوسری طرف "51 MM M ILLG" لکھا ہے۔ سب سے زیادہ چونکا دینے والی بات یہ ہے کہ اس میں چاند اور ستارے کا نشان بنا ہوا ہے، جس سے شبہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ پاکستانی فوج کا ہتھیار رہا ہوگا۔ گاؤں والوں کا کہنا ہے کہ تالاب برسوں سے پانی سے بھرا ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ معمہ بنا ہوا ہے کہ وہاں مورٹار کیسے پہنچا۔ علاقے میں طرح طرح باتیں گردش کر رہی ہیں۔ کوئی کہہ رہا ہے یہ کسی پرانی جنگ میں گرا ہوگا تو کوئی اسے کسی سازش کا حصہ بتا رہا ہے۔ بہر حال یہ سب کچھ جانچ کے بعد ہی واضح ہو سکے گا۔
شمالی بلیا کے ایڈیشنل سپرنٹنڈنٹ آف پولیس دنیش کمار شکلا نے بتایا کہ مورٹار کی دریافت کی اطلاع منیر پولیس اسٹیشن کو دی گئی۔ اطلاع ملتے ہی مقامی پولیس اور ان کے دستے فوراً جائے وقوع پر پہنچے۔ ہیڈ کوارٹر سے بات کی گئی اور بم ڈسپوزل ٹیم کو بلایا گیا جس نے ضابطے کے مطابق مارٹر قبضے میں لے کر ضروری کارروائی شروع کر دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پولیس کو موقعے پر تعینات کر دیا گیا ہے۔ گاؤں والوں سے تاکید کی جارہی ہے کہ وہ چوکس رہیں اور اگر وہ اس جیسی کوئی چیز دیکھیں تو فوراً پولیس کو مطلع کریں۔
