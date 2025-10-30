اسکول سے واپسی پر پانچویں جماعت کے طالب علم کے اغوا کی کوشش، موقع ملتے ہی وین سے فرار ہوا بچہ
پتہ پوچھنے کے بہانے اسے بے ہوش کر کے وین میں گھسیٹا گیا، پولیس سی سی ٹی وی فوٹیج کی جانچ کر رہی ہے۔
Published : October 30, 2025 at 5:09 PM IST
کانپور: اترپردیش کانپور جنوبی کے قدوائی نگر تھانہ علاقے میں اسکول کے بعد گھر لوٹنے والے پانچویں جماعت کے طالب علم کو اغوا کر لیا گیا۔ اغوا کار جو وین میں سوار تھے، بچے کو نشہ آور چیز کھلائی اور پھر اسے وین میں بٹھا کر لے گئے۔ راستے میں بچے کو ہوش آیا اور موقع دیکھتے ہی فرار ہوگیا۔ پولیس سی سی ٹی وی کیمروں کی بنیاد پر مجرموں کی تلاش کر رہی ہے۔
کانپور ساؤتھ میں گووند نگر کی کچی آبادی کے رہنے والے جتیندر سنگھ کا ایک خاندان ہے جس میں ان کی بیوی ارمیلا، بیٹی آنچل اور بیٹا کنال شامل ہیں۔ جتیندر ٹرک ڈرائیور ہیں۔ 12 سالہ کنال قدوائی نگر علاقے کے ایک اسکول میں 5ویں جماعت میں زیر تعلیم ہے۔ کنال روزانہ اسکول آتا اور جاتا ہے۔
اہل خانہ نے پولیس کو بتایا کہ کنال گزشتہ بدھ کو اسکول سے گھر لوٹ رہا تھا۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد انہوں نے دو آدمیوں کو ایک وین کے پاس کھڑے دیکھا۔ دونوں نے کنال کو بلایا اور کچھ پوچھا، کنال نے بتانے سے انکار کیا۔
اس کے بعد انہوں نے ایک رومال نکالا اور کنال کو اس کی بو سونگھائی جس سے وہ بے ہوش ہوگیا۔ دونوں اغوا کار اسے گھسیٹتے ہوئے وین میں لے گئے۔ تھوڑی دور بعد، انہوں نے کچھ سامان لینے کے لیے وین سڑک کے کنارے کھڑی کی۔ اس وقت کنال کو ہوش آیا اور وہ وین سے فرار ہو گیا۔
خاندان والوں نے بتایا کہ کنال ایک گروسری کی دکان پر بھاگا اور دکاندار کو اطلاع دی۔ دکاندار نے وین میں سوار اغوا کاروں کو روکنے کی کوشش کی تاہم وہ فرار ہوگئے۔ اس کے بعد دکاندار نے کنال کے گھر والوں کو اطلاع دی۔
ڈی سی پی ساؤتھ دیپندر ناتھ چودھری نے بتایا کہ کنال نے جس مقام پر واقعے کےبارے میں بتایا ہے اس کی بنیاد پر سی سی ٹی وی فوٹیج کی جانچ کی جارہی ہے۔ وین کے بارے میں ابھی تک کوئی اطلاع نہیں ملی ہے۔ سی سی ٹی وی فوٹیج میں جائے وقوعہ پر ایک اسکول وین دکھائی دے رہی ہے، لیکن وہ بچوں کو اسکول چھوڑ رہی تھی۔ وین کے ڈرائیور سے ابھی پوچھ گچھ جاری ہے۔ پولیس کی تین ٹیمیں تعینات کر دی گئی ہیں۔ کیس جلد حل ہو جائے گا۔