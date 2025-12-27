لڑکوں کی ہاف پینٹ، اسمارٹ فون اور گیسٹ ہاؤس میں شادی پر پابندی، دس کھاپ پنچایتوں کا فیصلہ
باغپت میں منعقدہ 10 کھاپوں کی پنچایت میں عجیب و غریب فیصلے لیے گئے۔ یہ فیصلے مختلف کھاپ کے چودھریوں نے اتفاق رائے سے لیے۔
باغپت: اترپردیش کے باغپت ضلع کی 10 کھاپوں کے چودھریوں نے ایک بڑی پنچایت میں عجیب و غریب فرمان سنائے ہیں۔ اس پنچایت میں متفقہ طور پر فیصلہ کیا گیا ہے کہ 18 سال سے کم عمر لڑکوں کو اسمارٹ فون نہیں دیا جائے گا، گھروں سے باہر ان کے ہاف پینٹ پہننے پر بھی پابندی ہوگی۔ مزید برآں، گیسٹ ہاؤسز میں ہونے والی شادیوں پر پابندی ہوگی۔ اخراجات کو کم کرنے کے لیے شادی کارڈ واٹس ایپ سے ہی قبول کیے جائیں گے۔
پنچایت میں لیے گئے فیصلے
جمعہ کو باغپت میں کھاپ پنچایت کا انعقاد کیا گیا۔ اس میں بشمول تھامبا چودھری، دیش کھاپ، داگڑھ کھاپ اور 32 کھاپوں کے آزاد ملک چودھریوں سمیت 10 کھاپوں کے چودھریوں شامل ہوئے۔ اس میں فیصلہ لیا گیا کہ لڑکے اور لڑکیاں برابر ہیں، 18 سال سے کم عمر لڑکوں کو اسمارٹ فون نہیں دیا جائے گا، گھر سے باہر ان کے ہاف پینٹ پہننے پر بھی پابندی ہوگی۔ اس میں کہا گیا کہ اسمارٹ فونز بچوں کو تیزی سے خراب کر رہے ہیں، اس لیے ان کی حفاظت اور انہیں ان سے دور رکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ بھی کہا گیا کہ 18 سال سے کم عمر کے لڑکے گھر میں بھلے ہی ہاف پینٹ پہن سکتے ہیں لیکن گھر سے باہر پہننے سے غلط پیغام جاتا ہے، اس لیے اس پر پابندی ہوگی۔
شادیوں کے حوالے سے عجیب فیصلہ
شادیوں کے حوالے سے پنچایت میں اہم فیصلہ لیا گیا۔ کھاپ چودھری نے کہا کہ شادیاں گاؤں اور گھروں میں ہی ہونا ٹھیک ہے۔ گیسٹ ہاؤسز میں ہونے والی شادیوں سے شادیاں ٹوٹ جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ شادی کے دعوتی کارڈ واٹس ایپ پر ہی قبول کرنے کا فیصلہ بھی کیا گیا۔ پنچایت میں موجود پنچوں نے بتایا کہ سماج کے مفاد میں اس فیصلے کو پورے اتر پردیش میں نافذ کیا جائے گا۔ باقی تمام کھاپس سے بھی رابطہ کیا جائے گا اور یہ مہم چلائی جائے گی۔
چودھری نے کیا کہا
کھاپ چودھری برج پال سنگھ نے کہا کہ سماج کا فیصلہ سب سے اوپر ہے۔ یہاں سبھی دانشور لوگ موجود ہیں۔ راجستھان میں جو فیصلہ لیا گیا، وہ بہت اچھا اور قابل ستائش ہے۔ ہمارا معاشرہ بھی اس میں جوش و خروش سے حصہ لے گا۔ لڑکیوں کی طرح لڑکوں کے لیے سمارٹ فون پر پابندی ہوگی۔ دونوں میں کوئی فرق نہیں کیا جائے گا۔ اتر پردیش کے تمام کھاپ چودھری اور تھمبا چودھری اس کی حمایت کریں گے۔ یہ ایک اچھا اقدام ہے۔
گاؤں گاؤں میٹنگیں کرنے کا منصوبہ
چودھری نے کہا کہ سماج کے مفاد میں وہ گاؤں گاؤں جا کر بیداری پیدا کرنے کے لیے میٹنگیں کریں گے۔ چودھری برج پال سنگھ نے کہا کہ جس طرح ہمارے لڑکے گھر میں ہاف پینٹ پہنتے ہیں، وہ بھی اسی طرح باہر جاتے ہیں۔ ہم اس پر بھی غور کر رہے ہیں۔ ان لڑکوں کے گھر سے باہر ہاف پینٹ پہننے پر پابندی ہوگی۔ ہمیں معاشرے اور اقدار کا پورا خیال رکھنا ہے۔
'گھر میں سمارٹ فون رکھیں'
ڈگڑھ کھاپ چودھری اومپال سنگھ نے کہا کہ 18 سال سے کم عمر لڑکوں کو اسمارٹ فون نہیں دینا چاہیے۔ اگر انہیں دینا پڑے تو اچھے استعمال کے لیے دیں۔ انہیں فون کا استعمال کرتے ہوئے گھر پر پڑھائی کرنے دیں۔
'گیسٹ ہاؤس میں شادیاں اچھی نہیں ہوتیں'
پنچایت نے کہا کہ گیسٹ ہاؤسز میں ہونے والی شادیوں میں نہ صرف پیسے بلکہ کھانے کا بھی ضیاع ہوتا ہے۔ اخراجات کی وجہ سے شادیاں ٹوٹ رہی ہیں۔ شادیاں گھر پر ہونی چاہئیں۔
شادی کارڈ واٹس ایپ کے ذریعے قبول کیے جاسکتے ہیں
شادی کے کارڈ تقسیم کرتے وقت بہت سے اکثر حادثات کا شکار ہو چکے ہیں۔ حادثات سے بچنے کے لیے شادی کارڈ واٹس ایپ کے ذریعے قبول کیے جا سکتے ہیں۔ فون سے کال سے بھی دعوت نامے قبول کیے جائیں گے۔ اس سے معاشرے میں ایک اچھا پیغام جائے گا۔ پنچایت نے فیصلہ کیا کہ اس پیغام کو دیگر پنچایتوں تک بھی پہنچایا جائے گا۔
