کوچنگ انسٹیٹیوٹ میں فائرنگ کے تنازعہ پر خان صاحب مشکل میں، کسی بھی وقت گرفتاری ممکن
خان گلوبل اسٹڈیز پر فائرنگ میں پٹنہ پولیس خان سر پر اپنی گرفت مضبوط کررہی ہے۔ خان سر پر گرفتاری کی تلوار لٹک رہی ہے۔
Published : June 5, 2026 at 4:50 PM IST
پٹنہ، بہار: خان گلوبل اسٹڈیز کوچنگ انسٹی ٹیوٹ کے باہر فائرنگ، حملہ اور توڑ پھوڑ کے معاملے میں خان سر کے گرد گھیرا تنگ ہوتا جا رہا ہے۔ خان سر کے دونوں محافظوں کو حراست میں لے کر عدالتی تحویل میں بھیج دیا گیا ہے۔ جس کے بعد خان صاحب کی مشکلات بڑھ رہی ہیں۔ پٹنہ پولس ایف ایس ایل کے ذریعے شواہد اکٹھے کر کے تحقیقات کر رہی ہے۔
کوچنگ انسٹی ٹیوٹ کے باہر فائرنگ کے واقعے پر خان سر مشکل میں: پٹنہ پولیس کے مطابق، ایک ویڈیو سامنے آیا جس میں خان سر کے کوچنگ انسٹی ٹیوٹ کے باہر گارڈ کی فائرنگ کا ثبوت ملتا ہے۔ تصدیق پر دونوں گارڈز کو ہوا میں فائرنگ کرتے دیکھا گیا۔ اس ویڈیو کی بنیاد پر تفتیش جاری ہے، اور گرمی خود خان صاحب تک پہنچ گئی ہے۔
تحقیقات خان سر تک پہنچی
پٹنہ کے کدمکوان پولیس اسٹیشن میں ایف آئی آر (مقدمہ نمبر 410/26) درج کی گئی ہے، اور تحقیقات ابھی جاری ہے۔ پٹنہ پولیس نے ایک پریس ریلیز کے ذریعے پیش رفت کی تفصیلات فراہم کیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ خان سر کو کسی بھی وقت گرفتاری کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔
پٹنہ پولیس کی طلبا سے اپیل
ایف ایس ایل ٹیم جمع کیے گئے شواہد کی بنیاد پر تحقیقات کو آگے بڑھا رہی ہے۔ دریں اثنا، پٹنہ پولیس نے طلباء سے اپیل کی ہے کہ وہ کوچنگ مراکز کے اندر ہونے والے مقابلے سے گمراہ نہ ہوں۔ پٹنہ پولیس نے اس بات کو یقینی بنانے کا ارادہ ظاہر کیا ہے کہ جرائم پر قابو پانے اور لاء اینڈ آرڈر پر کوئی سمجھوتہ نہ کیا جائے۔
خان سر کے گارڈز کا فائرنگ کا اعتراف
فائرنگ کرنے والے دونوں محافظوں نے فائرنگ کرنے کا اعتراف کر لیا، جس کے بعد خان گلوبل کوچنگ کے مالک فیصل خان عرف خان سر کے خلاف آرمز ایکٹ کے تحت قدم کوان تھانے میں مقدمہ درج کر لیا گیا۔
فائرنگ کے واقعے پر خان سر مشکل میں
گیان بندو کے ڈائریکٹر خان سر کی شکایت پر ابتدائی طور پر گرفتار کر کے بیور جیل بھیج دیا گیا، پٹنہ پولیس اب خان سر پر بھی اپنی گرفت مضبوط کر رہی ہے۔ اس معاملے میں موصول ہونے والی معلومات کے مطابق خان سر نے گارڈ کی طرف سے کی گئی فائرنگ کو اپنے دفاع کے لیے بتایا ہے۔
پولیس نے جمعرات کو باڈی گارڈ کو اٹھایا
فی الحال، پولیس نے کل حراست میں لئے گئے دو محافظوں کو گرفتار کرکے قانونی کارروائی کی ہے۔ دونوں کے بیانات کی بنیاد پر تفتیش خان سر اور ان کے کوچنگ انسٹی ٹیوٹ تک پہنچ گئی ہے۔ معاملہ کافی پرانا ہے۔ گیان بندو اور خان سر کوچنگ کے درمیان بالادستی کی جنگ کافی عرصے سے جاری ہے۔
فائٹ ریچز اسٹریٹ
یہ لڑائی اب سڑکوں تک پہنچ چکی ہے۔ جمعرات کو گیان بندو کوچنگ کے طلباء نے خان سر کے خلاف بینر اور پوسٹر اٹھا رکھے تھے اور ان کی گرفتاری کا مطالبہ کیا تھا۔ تاہم، گیان بندو کوچنگ کے ترجمان کی طرف سے جاری کی گئی ایک ویڈیو خان سر کو خود ملوث کرتی نظر آئی۔
2 جون کو دو کوچنگ انسٹی ٹیوٹ کے درمیان تصادم
2 جون کو خان سر نے خود کوچنگ انسٹی ٹیوٹ پر فائرنگ کا الزام لگایا تھا۔ تاہم چند ہی گھنٹوں میں وہ اپنے بیان سے مکر گئے۔ انہوں نے کوچنگ انسٹی ٹیوٹ پر صرف کوچنگ انسٹی ٹیوٹ کے باہر لگے بینرز اور پوسٹرز پھاڑنے اور اس پر حملہ کرنے کا الزام لگایا۔ اس کے بعد پولس ٹیم نے گیان بندو کے ڈائریکٹر روشن آنند سمیت تین لوگوں کو گرفتار کیا۔
خان سر کو کسی بھی وقت گرفتار کیا جا سکتا ہے
میڈیا رپورٹس کے مطابق خان سر نے فائرنگ کو اپنا دفاع قرار دیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ تحقیقات میں مکمل تعاون کریں گے۔ تاہم، میڈیا رپورٹس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ خان ایف آئی آر درج ہونے سے لاعلم ہیں۔