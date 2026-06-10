خان سر کی ایف آئی آر منسوخ کرنے کی درخواست پر پٹنہ ہائی کورٹ نے بہار حکومت سے جواب طلب کیا
خان سر نے پٹنہ کے قدم کنواں پولیس اسٹیشن میں درج ایف آئی آر کو منسوخ کرنے کے لیے ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہے۔
Published : June 10, 2026 at 5:14 PM IST
پٹنہ: معروف ایجوکیٹر اور یوٹیوبر فیصل خان، جو ’’خان سر‘‘ کے نام سے مشہور ہیں، کو اپنے کوچنگ ادارے سے منسلک تشدد کیس میں فی الحال پٹنہ ہائی کورٹ سے فوری راحت نہیں ملی۔ عدالت نے ایف آئی آر منسوخ کرنے کی ان کی درخواست پر بہار حکومت سے جواب طلب کرتے ہوئے ریاست کو چار ہفتوں کا وقت دیا ہے۔
یہ معاملہ جسٹس چندر شیکھر جھا کی سنگل بنچ کے سامنے زیر سماعت آیا۔ عدالت نے فریقین کے ابتدائی دلائل سننے کے بعد بہار حکومت کو ہدایت دی کہ وہ اپنا مؤقف ریکارڈ پر پیش کرے۔ کیس کی اگلی سماعت چار ہفتوں بعد ہوگی۔ خان سر نے پٹنہ کے قدم کنواں پولیس اسٹیشن میں درج ایف آئی آر کو منسوخ کرنے کے لیے ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہے۔
یہ ایف آئی آر 5 جون کو درج کی گئی تھی، جس میں اقدام قتل اور آرمس ایکٹ سمیت کئی سنگین دفعات شامل کی گئی ہیں۔ معاملہ 2 جون کو خان گلوبل اسٹڈیز کے قریب پیش آئے واقعے سے متعلق ہے۔ رپورٹس کے مطابق تقریباً 15 سے 20 افراد کے ایک گروپ نے مبینہ طور پر خان گلوبل اسٹڈیز کے احاطے میں توڑ پھوڑ کی اور پتھراؤ کیا۔ اگلے دن سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو سامنے آئی جس میں کوچنگ سینٹر کے دو سیکورٹی گارڈز کو مبینہ طور پر فائرنگ کرتے دیکھا گیا۔
پولیس نے دونوں گارڈز کو حراست میں لے لیا اور مبینہ طور پر استعمال کیے گئے ہتھیاروں کو ضبط کر کے فارنسک جانچ کے لیے بھیج دیا۔ پولیس کا دعویٰ ہے کہ پوچھ گچھ کے دوران گارڈز نے الزام لگایا کہ انہیں خان سر اور دیگر افراد کی جانب سے بھیڑ پر فائرنگ کرنے کی ہدایت دی گئی تھی۔ تاہم خان سر نے ان الزامات کو مسترد کرتے ہوئے ایف آئی آر کو ہائی کورٹ میں چیلنج کیا ہے۔
یہ بھی پڑھیں: دہلی فسادات کی سازش کے مشتبہ ملزم طاہر حسین کی درخواست ضمانت پر دہلی پولیس کو نوٹس جاری
خان سر نے عدالت سے یہ بھی درخواست کی ہے کہ حکام کو ان کا کوچنگ ادارہ دوبارہ کھولنے کی ہدایت دی جائے، جو واقعے کے بعد سے بند ہے۔ قابل ذکر ہے کہ پٹنہ کی سیشن عدالت نے ایک دن قبل خان سر کو عبوری پیشگی ضمانت دی تھی، جس سے انہیں گرفتاری سے عارضی تحفظ ملا ہے۔ اس سے پہلے ایک نچلی عدالت نے بھی ان کے خلاف سخت کارروائی پر عارضی روک لگائی تھی۔