لکھنؤ: کے جی ایم یو میں مبینہ ’لو جہاد‘ معاملہ، وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کے حکم پر ریزیڈنٹ ڈاکٹر معطل
لکھنو کے، کے جی ایم یو ہسپتال کے ڈاکٹر رمیز الدین ملک کو مبینہ لو جہاد کے الزام میں معطل کردیا گیا۔
Published : December 23, 2025 at 2:21 PM IST
لکھنؤ: لکھنؤ کے کنگ جارج میڈیکل یونیورسٹی (کے جی ایم یو) سے جڑا مبینہ ’لو جہاد‘ اور جبری مذہب تبدیلی کا معاملہ اب اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ تک پہنچ گیا ہے۔ الزام ہے کہ کے جی ایم یو کے ایک ریزیڈنٹ ڈاکٹر، رمیزالدین ملک، نے اپنی شادی چھپاتے ہوئے ایک ہندو خاتون ڈاکٹر سے قریبی تعلقات قائم کیے اور بعد ازاں اس پر مذہب تبدیل کرنے کے لیے دباؤ ڈالا۔
متاثرہ خاتون ڈاکٹر کے مطابق، جب اسے معلوم ہوا کہ ڈاکٹر ملک پہلے سے شادی شدہ ہے تو اس نے ان سے فاصلہ اختیار کرنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد رمیز کی جانب سے مبینہ طور پر ہراسانی اور ذہنی و جسمانی اذیت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ خاتون نے اپنی شکایت ریاستی خواتین کمیشن اور وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کے سامنے رکھی، جس پر وزیر اعلیٰ نے معاملے کا سنجیدگی سے نوٹس لیتے ہوئے فوری کارروائی کے احکامات دیے۔
وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر کے جی ایم یو انتظامیہ نے ڈاکٹر رمیز الدین ملک کو معطل کر دیا ہے اور معاملے میں ایف آئی آر بھی درج کر لی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے متاثرہ خاتون کو یقین دہانی کرائی ہے کہ پورے معاملے کی شفاف اور غیر جانبدارانہ جانچ ہوگی اور اگر الزامات ثابت ہوتے ہیں تو قصوروار کو سخت سزا دی جائے گی۔
کے جی ایم یو کے ترجمان ڈاکٹر کے کے سنگھ نے ای ٹی وی بھارت سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ وزیر اعلیٰ کی جانب سے معاملے کا نوٹس لیے جانے کے بعد ادارہ جاتی سطح پر بھی کارروائی تیز کر دی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وشاکھا کمیٹی بھی اس معاملے کی جانچ کر رہی ہے اور کمیٹی کی رپورٹ وزیر اعلیٰ تک پہنچائی جائے گی۔ فی الحال دونوں فریقوں کے بیانات درج کر لیے گئے ہیں۔
شکایت میں یہ بھی الزام عائد کیا گیا ہے کہ ڈاکٹر ملک پہلے سے شادی شدہ ہے اور اس کی پہلی شادی بھی ایک ہندو لڑکی سے ہوئی تھی، جس کا مذہب تبدیلی کروایا گیا تھا۔ منگل کے روز متاثرہ خاتون نے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ سے ملاقات کی۔ ریاستی خواتین کمیشن نے بھی اس معاملے کا نوٹس لیا ہے۔
فی الحال معاملے کی جانچ جاری ہے اور انتظامیہ کے مطابق تمام پہلوؤں کو مدنظر رکھتے ہوئے رپورٹ تیار کی جائے گی، جس کی بنیاد پر آئندہ کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔