کیتن اگروال کو قلعے سے کس نے دھکیلا؟ عینی شاہد کا بڑا انکشاف... کہا، 'مجھے بھی پھینکنے کی دی دھمکی'
کیتن اگروال مرڈر کیس کے گواہ نے کہا، اسے خاموش رہنے کے لیے دھمکی دی گئی تھی۔ معاملے میں عینی شاہد کا بیان سامنے آیا۔
Published : September 28, 2026 at 3:43 PM IST
پونے، مہاراشٹرا: مہاراشٹرا کے پونے سے تعلق رکھنے والے 26 سالہ رئیل اسٹیٹ کاروباری کیتن اگروال کی موت کی تحقیقات میں پولیس کو مسلسل نئے سراغ مل رہے ہیں، جس نے اس پورے کیس کو مزید پیچیدہ بنا دیا ہے۔ گزشتہ 18 جون کو تاریخی قلعے لوہا گڑھ (Lohagad) کی ایک انتہائی گہری کھائی میں گرنے کی وجہ سے کیتن کی موت واقع ہوئی تھی۔ ابتدائی طور پر اسے ایک عام حادثہ سمجھا جا رہا تھا، لیکن تفتیش کے آگے بڑھنے کے ساتھ ہی اس معاملے میں کئی نئے موڑ سامنے آنے لگے ہیں۔
اب اس موت کے پیچھے چھپے اصل حقائق کو بے نقاب کرنے کے لیے پولیس مختلف زاویوں سے گہرائی میں جا کر کام کر رہی ہے۔ اس پورے معاملے کی جاری تحقیقات کے دوران اب ایک عینی شاہد کا مبینہ بیان سامنے آیا ہے، جسے پولیس کی جانب سے انتہائی اہم سراغ کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ اس عینی شاہد کے بیان نے واقعے کے وقت وہاں موجود حالات اور کیتن کے کھائی میں گرنے کے پراسرار واقعے پر نئی روشنی ڈالی ہے، جس سے تفتیش کا رخ مکمل طور پر بدلنے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔
تمام کڑیوں کو آپس میں جوڑنے کی کوشش
مقامی پولیس اب اس عینی شاہد کے بیان کی سچائی کی تصدیق کرنے اور واقعے کی تمام کڑیوں کو آپس میں جوڑنے کی کوشش کر رہی ہے تاکہ موت کی اصل وجہ کا حتمی تعین کیا جا سکے۔
عینی شاہد نے بتایا کس نے کیتن کو قلعے سے کھائی میں دھکیلا
عینی شاہد کا دعویٰ ہے کہ اس نے تین ملزمین میں سے ایک چیتن چودھری کو کیتن اگروال کو لوہا گڑھ قلعے سے کھائی میں دھکیلتے ہوئے دیکھا تھا۔ خبروں کے مطابق، پولیس نے تقریباً 12 ٹی بی (TB) ڈیجیٹل ڈیٹا کا تجزیہ کیا ہے، جو اس کیس کی تحقیقات میں اہم ثابت ہو رہا ہے۔
عینی شاہد کا پولیس کے سامنے انکشاف
خاص بات یہ ہے کہ جب عینی شاہد نے اس واقعے کے بارے میں سوال کیا، تو اسے مبینہ طور پر خاموش رہنے اور قلعے سے نیچے پھینکنے کی دھمکی دی گئی۔ حاصل کردہ معلومات کے مطابق، عینی شاہد نے 23 جون کو پولیس کے سامنے اپنا بیان درج کرایا تھا۔ عینی شاہد نے اپنے بیان میں بتایا کہ اس نے کیتن اور سیا کو قلعے پر چڑھتے وقت ایک ساتھ دیکھا تھا، جب کہ چیتن ان دونوں کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔
سیا نے لات ماری اور چیتن نے کیتن کو کھائی میں دھکیلا: عینی شاہد
عینی شاہد نے پولیس کو دیے گئے اپنے بیان میں بتایا کہ شدید گرمی ہونے کے باوجود چیتن نے ہڈی (Hoodie) پہن رکھی تھی۔ عینی شاہد نے اس سے پوچھا بھی تھا کہ اتنی گرمی میں اس نے ہڈی کیوں پہن رکھی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ اس نے پولیس کو بتایا کہ اس گفتگو کی وجہ سے اسے چیتن کا چہرہ اچھی طرح یاد رہ گیا۔ کچھ دیر بعد جب وہ قلعے میں مزید آگے بڑھے، تو عینی شاہد کو وہ دوبارہ دکھائی دیے۔ اسی وقت کیتن کی منگیتر سیا گوئل نے چیتن کی طرف اشارہ کیا اور پھر بیٹھ گئی۔ عینی شاہد کے مطابق، سیا نے کیتن کے پیر پر لات ماری اور اسی دوران چیتن چودھری پیچھے سے دوڑتا ہوا آیا اور کیتن اگروال کو وادی (کھائی) کی طرف دھکیل دیا۔
پولیس معاملے کی جانچ کر رہی ہے
پولیس ابھی اس دعوے کی دیگر ثبوتوں سے تصدیق کر رہی ہے۔ واقعہ دیکھنے کے بعد عینی شاہد نے چیتن سے اس بارے میں پوچھ گچھ کی تھی۔ یہ بات سامنے آئی ہے کہ اس نے دعویٰ کیا کہ اس وقت اسے دھمکی دی گئی تھی۔ شروع میں خوفزدہ عینی شاہد نے یہ معلومات اپنے دوستوں کو بھی نہیں دیں۔ گھر لوٹنے کے بعد اس (عینی شاہد) کی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے وہ کچھ دنوں تک گھر کے اندر ہی رہا۔ تاہم، رپورٹ سے پتہ چلتا ہے کہ واقعے کی معلومات میڈیا میں آنے کے بعد عینی شاہد نے خود پولیس سے رابطہ کیا۔
پولیس نے 12 ٹی بی (TB) ڈیٹا کا تجزیہ کیا
رپورٹ کے مطابق، پولیس نے تقریباً 12 ٹی بی تکنیکی ڈیٹا کا تجزیہ کیا ہے۔ اس میں چھ موبائل فون، 9 پین ڈرائیوز، بیک اپ، کال ریکارڈز اور سوشل میڈیا اکاؤنٹس سے نکالی گئی معلومات شامل ہیں۔ تفتیش کار فارنسک تجزیے (Forensic Analysis) کے ذریعے ریکور کیے گئے چیٹس اور دیگر ڈیٹا کی بھی جانچ کر رہے ہیں۔ پولیس ذرائع کے مطابق، کچھ ڈیجیٹل معلومات کو ڈیلیٹ کرنے کی کوشش کی گئی تھی، تاہم بعد میں ڈیٹا کے کچھ حصے ریکور کر لیے گئے۔
ڈیلیٹ ہو چکا کچھ ڈیٹا ریکور، سیا نے دوسرا موبائل فون توڑ دیا
تفتیشی ایجنسی مبینہ طور پر کچھ ڈیلیٹ کیے گئے ڈیٹا کو ریکور کرنے میں بھی کامیاب رہی ہے۔ تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ آئی فون (iPhone) سے ڈیٹا کو ہمیشہ کے لیے کیسے ڈیلیٹ کیا جائے، چیٹ ہسٹری کیسے مٹائی جائے اور ڈیلیٹ کیے گئے ڈیٹا کو دوبارہ ریکور نہ کیا جا سکے، یہ یقینی بنانے کے لیے کیا اقدامات کیے جا سکتے ہیں، اس بارے میں انٹرنیٹ پر سرچنگ کی گئی تھی۔ انسٹاگرام، واٹس ایپ، اسنیپ چیٹ اور چیٹ جی پی ٹی (ChatGPT) سمیت مختلف ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پر ہونے والی سرگرمیوں کی بھی تصدیق کی گئی ہے۔
رپورٹس بتاتی ہیں کہ تفتیش میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ سیا نے گھر میں چھپایا ہوا اپنا دوسرا موبائل فون توڑ دیا تھا۔ تاہم، پولیس کا دعویٰ ہے کہ اسے اس کے بیک اپ ڈیٹا سے کچھ اہم معلومات حاصل ہو گئی ہیں۔