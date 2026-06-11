نپاہ وائرس کی تصدیق کے بعد محکمہ صحت الرٹ وزیر صحت نے اعلیٰ سطحی اجلاس طلب کیا
نپاہ ایک جان لیوا زونوٹک وائرل بیماری ہے جو چمگادڑوں یا خنزیر سے انسانوں میں پھیل سکتی ہے۔
Published : June 11, 2026 at 2:21 PM IST
کوزی کوڈ: بھارت کی جنوبی ریاست کیرالہ میں اس وقت نپاہ وائرس کا خوف اپنے عروج پر ہے۔ حکومت اور محکمہ صحت دونوں ہائی الرٹ ہیں۔ رپورٹس بتاتی ہیں کہ کوزی کوڈ میں ایک بار پھر نپاہ وائرس کے انفیکشن کی تصدیق ہوئی ہے۔ اس کی اطلاع ملتے ہی محکمہ صحت فوری طور پر چوکنا ہوگیا۔
دریں اثنا، فیروکے علاقے کے ایک 43 سالہ شخص کا کوزی کوڈ میڈیکل کالج اسپتال میں کرائے گئے ابتدائی جھاڑو ٹیسٹ میں نپاہ کے لیے مثبت آیا۔ اسے میڈیکل کالج کے خصوصی آئسولیشن وارڈ میں منتقل کر دیا گیا ہے اور اس وقت وینٹی لیٹر کی مدد سے علاج کیا جا رہا ہے۔ اسپتال ذرائع کا کہنا ہے کہ ان کی حالت تشویشناک ہے۔
ایک ہفتہ قبل اس شخص کو تیز بخار اور انسیفلائٹس کی علامات کی وجہ سے ایک نجی اسپتال میں داخل کرایا گیا تھا۔ وہاں آئی سی یو میں علاج کے دوران ان کی حالت بگڑ گئی۔ اس کے بعد بدھ کی شام تک نپاہ انفیکشن کی علامات ظاہر ہونے کے بعد اسے زیر نگرانی رکھا گیا۔ محکمہ صحت کے نوٹیفکیشن کے بعد انہیں میڈیکل کالج منتقل کر دیا گیا۔ تصدیق کے لیے پونے کے نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف وائرولوجی کو بھیج دیا گیا ہے۔ نتائج کل شام تک متوقع ہیں۔
متاثرہ فرد کی شناخت ایک صفائی کارکن کے طور پر کی گئی ہے جو پرانی عمارتوں کی صفائی کرتا ہے۔ یہ شبہ ہے کہ اسے اس جگہ پر چمگادڑوں کی موجودگی کی وجہ سے انفیکشن ہوا تھا۔ طبی معائنے سے پتہ چلا کہ اس کی صحت پہلے سے خراب تھی۔ خاص طور پر اس نے شدید علامات کی بھی ظاہر کی ہے، جیسے کہ ہوش میں کمی۔ خاندان کے ارکان نے اطلاع دی ہے کہ یہ بعسوں سے شراب نوشی کرتا ہے۔ ان کے لواحقین اور قریبی لوگوں کو فوری کورنٹائن میں داخل ہونے کی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ محکمہ صحت انفیکشن سے نمٹنے کے لیے بھرپور اقدامات کر رہا ہے۔
دریں اثنا اطلاع ملنے پر وزیر صحت مرلی دھرن نے اسپتال کو انتہائی احتیاط برتنے کی ہدایت کرتے ہوئے فعال اقدامات کیے ہیں۔ صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے آج (جمعرات) کو وزیر صحت کی زیر صدارت اعلیٰ سطحی اجلاس طلب کیا گیا ہے۔ میڈیکل کالج اور آس پاس کے علاقوں پر پہلے ہی سخت پابندیاں عائد کر دی گئی ہیں اور کیمپس میں عوام کی رسائی ممنوع ہے۔ اس بات کو دیکھتے ہوئے کہ ضلع میں پہلے بھی نپاہ وائرس کے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، پہلے ہی قائم کردہ پروٹوکول کے مطابق حفاظتی اقدامات شروع کیے جا چکے ہیں۔
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نپاہ ایک وائرل بیماری ہے
نپاہ ایک جان لیوا زونوٹک وائرل بیماری ہے جو چمگادڑوں یا خنزیر سے انسانوں میں پھیل سکتی ہے۔ انسانوں میں منتقلی متاثرہ چمگادڑوں کے تھوک یا پیشاب سے آلودہ مشروبات یا پھلوں کے استعمال سے ہو سکتی ہے۔ اہم علامات میں تیز بخار، جسم میں درد، شدید سر درد، انتہائی تھکاوٹ، کھانسی، گلے کی سوزش، سانس لینے میں دشواری اور اسہال شامل ہیں۔ جیسے جیسے مرض بڑھتا ہے، الٹی، دورے، اور بے ہوشی جیسی علامات دماغ کی سوزش کے نتیجے میں ظاہر ہو سکتی ہیں۔ ماہرین صحت کا مشورہ ہے کہ مریضوں کے قریبی رابطے میں آنے والے افراد کو پی پی ای کٹس، ماسک اور سینیٹائزر کا سختی سے استعمال کرنا چاہیے۔ چمگادڑوں کی موجودگی کے حوالے سے بھی احتیاط کا مشورہ دیا گیا ہے، خاص طور پر مئی اور جون کے مہینوں میں، جب ریمبوٹن جیسے پھل بکثرت ہوتے ہیں۔