کیرالہ نے مرکزی حکومت کے نئے لیبر کوڈ کو لاگو کرنے سے انکار کر دیا
لیبر کوڈ لاگوکرنے پر زور دیا گیا ہےجن میں ویج کوڈ، انڈسٹریل ریلیشن کوڈ، سوشل سکیورٹی کوڈ، اور آکیوپیشنل سیفٹی اینڈ ہیلتھ کوڈ شامل ہیں۔
Published : November 27, 2025 at 3:20 PM IST
ترواننت پورم: کیرالہ کے وزیر تعلیم و محنت سیون کٹی نے منگل کو اس بات کا اعادہ کیا کہ ریاستی حکومت فوری طور پر مرکزی لیبر کوڈ کو نافذ نہیں کرے گی۔ انھوں نے اس بات پر زور دیا کہ مزدوروں کے حقوق حکومت کی اولین ترجیح رہیں گے۔ انہوں نے اعلان کیا کہ اس مسئلے پر بات چیت کے لیے ٹریڈ یونینوں کے نمائندوں کے ساتھ میٹنگ کی جائے گی۔
میڈیا سے بات کرتے ہوئے ریاستی وزیر نے کہا کہ کیرالہ مکمل مشاورت کے بعد ہی آگے بڑھے گا۔ انہوں نے اس بات کی بھی تصدیق کی کہ 19 دسمبر کو ترواننت پورم میں ایک قومی لیبر کنکلیو کا انعقاد کیا جائے گا، جس میں غیر بی جے پی کے زیر اقتدار ریاستوں کے ممتاز ٹریڈ یونین لیڈروں، قانونی ماہرین اور لیبر وزراء شرکت کریں گے۔
مرکزی حکومت نے مطلع کیا ہے کہ چار لیبر کوڈ - ویج کوڈ (اجرت کا کوڈ)، انڈسٹریل ریلیشن کوڈ (صنعتی تعلقات کا کوڈ)، سوشل سکیورٹی کوڈ (سماجی تحفظ کا کوڈ)، اور آکیوپیشنل سیفٹی اینڈ ہیلتھ کوڈ (پیشہ ورانہ حفاظت اور صحت کا کوڈ) - 21 نومبر 2025 سے نافذ العمل ہوں گے۔ جب سے مرکز نے 2019 میں اصلاحات کو آگے بڑھانا شروع کیا ہے، ریاستوں پر ضابطوں کو نافذ کرنے کا دباؤ رہا ہے۔
تاہم کیرالہ نے اپنی پوزیشن برقرار رکھی ہے۔ وزیر سیون کٹی نے یاد دلایا کہ اگرچہ ابتدائی عمل کے ایک حصے کے طور پر مسودہ قوانین جاری کیے گئے تھے، لیکن ریاست نے یکطرفہ طور پر ان پر عمل درآمد سے گریز کیا۔ 2 جولائی 2022 کو ٹریڈ یونینوں، انتظامیہ اور قانونی ماہرین کی ایک بڑی ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا، جہاں یونینوں نے لیبر کوڈز پر سخت تنقید کرتے ہوئے انہیں مزدور مخالف قرار دیا۔ اس رائے کی بنیاد پر، ریاست نے آگے نہ بڑھنے کا فیصلہ کیا۔
سیون کٹی نے کہا کہ کیرالہ نے پچھلے تین سالوں میں مزید کوئی قدم نہیں اٹھایا ہے، جو اس کی مسلسل مخالفت کا اشارہ ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ 11 اور 12 نومبر کو دہلی میں ریاستی لیبر وزراء کی میٹنگ کے دوران انہوں نے کیرالہ کے اعتراضات کو براہ راست مرکزی وزیر محنت تک پہنچایا تھا۔ اگرچہ مرکزی وزیر نے یقین دہانی کرائی کہ تحفظات کو دور کرنے کے لیے فوری طور پر ٹریڈ یونینوں کے ساتھ میٹنگ بلائی جائے گی، لیکن مرکز نے ایسا کیے بغیر ہی نوٹیفکیشن جاری کردیا۔
اس مسئلے کو قومی سطح پر اجاگر کرنے کے لیے، کیرالہ آنے والے لیبر کنکلیو کی میزبانی کرے گا۔ اس کا مقصد زیادہ سے زیادہ بات چیت اور حمایت حاصل کرنا ہے۔ ریاست کے موقف کا اعادہ کرتے ہوئے، شیون کٹی نے کہا کہ کیرالہ مزدوروں کے حقوق کے مکمل تحفظ کو یقینی بنانے کے بعد ہی کوئی فیصلہ کرے گا، اور اس بات کی نشاندہی کی کہ زیادہ تر دیگر ریاستیں پہلے ہی اپنے لیبر کوڈ کے ضوابط مرکز کو پیش کر چکی ہیں۔
