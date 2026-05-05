کیرالہ میں یو ڈی ایف کی جیت سے تلنگانہ حکومت پرجوش، جانیں وزیراعلی ریونت ریڈی نے کیا کہا
کیرالہ میں یو ڈی ایف کی جیت کے بعد کانگریس پارٹی خوش ہے۔اس سے پارٹی کے قائدین میں ایک نیاجوش و خروش پیدا ہوا ہے۔
Published : May 5, 2026 at 5:36 PM IST
حیدرآباد: کیرالہ میں کانگریس زیرقیادت یونائیٹڈ ڈیموکریٹک فرنٹ (یو ڈی ایف) کی شاندار جیت نے تلنگانہ میں کانگریس قائدین میں نئی توانائی پیدا کردی ہے۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی نے اس نتیجہ کو ترقی پر مبنی حکومت میں عوام کے اعتماد کی عکاسی قرار دیا ہے۔
تلنگانہ کے سینئر لیڈروں کی ایک ٹیم جس میں ڈپٹی چیف منسٹر بھٹی وکرمارکا اور وزراء پونگولیٹی سری نواس ریڈی، پونم پربھاکر، سیتھاکا، اور سریدھر بابو شامل ہیں، نے کیرالہ کے کئی حلقوں میں مہم چلائی۔ پارٹی لیڈروں نے زور دے کر کہا کہ ان کی کوششوں نے زمین پر کانگریس کی مہم کو مضبوط بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔
ایک 'اسٹار تشہیر' کے طور پر نامزد، ریونت ریڈی نے کلیدی مقامات جیسے کوولم، ماویلیکارا، پٹھانا پورم، نیموم، کوچی، اور ترواننت پورم کا دورہ کیا۔ انہوں نے روڈ شو، عوامی جلسوں اور یو ڈی ایف کے منشور کے اجراء میں حصہ لیا، ووٹروں سے اپیل کی کہ وہ ترقی پسند مستقبل کے لیے کانگریس کی حمایت کریں۔
پارٹی ذرائع کے مطابق مہم نے خاص طور پر کانگریس کے دور حکومت میں تلنگانہ میں کئے گئے فلاحی اور ترقیاتی اقدامات پر روشنی ڈالی، ایک حکمت عملی جس نے کیرالہ کے رائے دہندوں سے مثبت ردعمل حاصل کیا۔ ایک سینئر لیڈر نے ریمارکس دیے، "عوامی ردعمل بہترین تھا۔ وہ ہمارے کام کرنے کے طریقے اور ہمارے وژن سے متاثر تھے۔
جیت کے بعد ریونت ریڈی نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم 'X' کے ذریعے پارٹی قیادت اور کیڈر کو مبارکباد دی۔ انہوں نے خاص طور پر راہول گاندھی، ملکارجن کھرگے، پرینکا گاندھی، کے سی جیسے قائدین کے تعاون کا اعتراف کیا۔
اپنی انتخابی مہم کے دوران ملنے والے پیار کے لیے اظہار تشکر کرتے ہوئے ریونت ریڈی نے کہا، "کیرالہ اور تلنگانہ ترقی پسند ریاستیں ہیں۔ یہاں کے لوگ جمہوریت اور ترقی میں پختہ یقین رکھتے ہیں۔ کیرالہ کانگریس پارٹی کی قیادت میں ایک روشن مستقبل کے لیے تیار ہے۔" اس جیت کے ساتھ تلنگانہ کانگریس کے قائدین بظاہر زیادہ پراعتماد دکھائی دے رہے ہیں، اور اس نتیجہ کو مستقبل کے سیاسی چیلنجوں سے پہلے حوصلہ بوسٹر کے طور پر دیکھتے ہیں۔