ایس آئی آر کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع ہونے کا فیصلہ، کیرالہ حکومت کو اپوزیشن کی تائید

ایس آئی آر کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع ہونے کا فیصلہ، کیرالہ حکومت کو اپوزیشن کی تائید
کیرالہ حکومت نے ووٹر رول پر نظرثانی کے 'اسپیشل انٹینسیو ریویژن' کو چیلنج کرنے کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔
Published : November 5, 2025 at 8:37 PM IST
ترواننت پورم: کیرالہ حکومت نے ریاست میں ووٹر رول پر نظرثانی کے 'اسپیشل انٹینسیو ریویژن' (ایس آئی آر) کو چیلنج کرنے کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ اقدام چیف منسٹر پنارائی وجین کی زیرصدارت ایک آل پارٹی میٹنگ کے بعد سامنے آیا ہے، جس میں نظر ثانی کے عمل کو چیلنج کرنے پر قانونی مشورہ لینے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ تاہم، اس فیصلے کو بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) کی شدید مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔
کل جماعتی اجلاس میں اتفاق رائے ایس آئی آر کو قانونی طور پر چیلنج کرنا تھا۔ حکومت اب سپریم کورٹ میں ممکنہ پٹیشن کے حوالے سے ماہر قانونی رائے حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھے گی۔ بی جے پی کے علاوہ تمام سیاسی جماعتوں نے حکومت کی مجوزہ قانونی کارروائی کی مکمل حمایت کی۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ایس آئی آر کو لاگو کرنے کی کوشش، جو گزشتہ لوک سبھا انتخابات میں استعمال کی گئی نظرثانی شدہ فہرست کے بجائے 2002 کے ووٹر لسٹ پر انحصار کرتی ہے، دونوں 'غیر سائنسی' اور 'سیاسی طور پر محرک' ہیں۔
سیاسی جماعتوں نے 2002 کی انتخابی فہرست کو نظرثانی کی بنیاد کے طور پر استعمال کرنے کے حوالے سے سنگین خدشات کا اظہار کرتے ہوئے متنبہ کیا کہ اس سے متعدد عملی مشکلات پیدا ہوں گی۔ قائدین نے اس بات پر بھی تشویش کا اظہار کیا کہ ایس آئی آر کو ایک مخصوص، خفیہ مقصد کے ساتھ نافذ کیا جا رہا ہے۔ اپوزیشن لیڈر وی ڈی ساتھیسن (کانگریس) نے کہا کہ اگر حکومت سپریم کورٹ سے رجوع کرتی ہے تو اپوزیشن اس معاملے میں حکومت کی حمایت کرنے کےلئے تیار ہے۔
سی پی ایم کے ریاستی سکریٹری ایم وی گووندن نے بھی نظر ثانی کے عمل کی سخت مذمت کرتے ہوئے اس اقدام کو 'غیر آئینی اور جمہوریت مخالف' قرار دیا۔