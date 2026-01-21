سنگین الزامات میں ولاگر گرفتار، 'ویڈیو بنا کر توہین' کا الزام
پولیس نے ایک بلاگر کو خودکشی پر اکسانے کے الزام میں گرفتار کیا، ان پر کسی کی توہین کرنے کا الزام تھا۔
Published : January 21, 2026 at 6:33 PM IST
کوزی کوڈ: کیرالہ پولیس نے بدھ کو کوزی کوڈ کے گووندا پورم کے دیپک کی خودکشی کے سلسلے میں بلاگر شمجیتھا مصطفیٰ کو گرفتار کیا ہے۔ دیپک نے مبینہ طور پر خودکشی کر لی جب شمجیتھا نے بس کے اندر ان کی تذلیل کی اور ویڈیو سوشل میڈیا پر شیئر کی۔
کوزی کوڈ میڈیکل کالج پولیس کے مطابق ملزم کو وڈاکارہ سے گرفتار کیا گیا تھا۔ کوئلینڈی اسپتال میں طبی معائنہ کے بعد شمجیتھا کو میڈیکل کالج پولیس اسٹیشن لے جایا گیا۔ ان پر خودکشی کے لیے اکسانے سمیت کئی جرائم کا الزام ہے۔ یہ گرفتاری دیپک کے لیے انصاف کا مطالبہ کرنے والے عوامی احتجاج کے بعد ہوئی ہے۔
دیپک کے اہل خانہ نے شکایت درج کرائی کہ شمجیتھا کی سوشل میڈیا پوسٹس ان کی موت کی براہ راست وجہ ہیں۔ اس واقعے کے بعد، شمجیتھا روپوش ہوگئی، جس کے بعد پولیس نے لک آؤٹ نوٹس جاری کیا۔ آخر کار سائبر سیل کی مدد سے شمجیتھا کو ڈھونڈ لیا گیا۔ یہ واقعہ اس وقت شروع ہوا جب شمجیتھا نے دیپک کو بس میں سواری کے دوران فلمایا اور اس پر اس کے ساتھ بدتمیزی کا الزام لگایا۔ بعد ازاں انہوں نے ویڈیو سوشل میڈیا پر شیئر کی، جہاں یہ وائرل ہوگئی۔ نتیجے کے طور پر دیپک کو شدید سائبر حملوں اور عوامی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ ذلت برداشت نہ کرسکے اور اپنی جان لے لی۔ تاہم بعد میں ہونے والی تحقیقات اور خاندان کی طرف سے فراہم کردہ سی سی ٹی وی فوٹیج سے یہ بات سامنے آئی کہ دیپک بے قصور ہے اور صورتحال کو غلط طریقے سے پیش کیا گیا ہے۔
میڈیکل کالج پولیس نے شمجیتھا کے خلاف تعزیرات ہند کی دفعہ 108 کے تحت ایک غیر ضمانتی مقدمہ درج کیا ہے۔ یہ کارروائی دیپک کے والدین کی طرف سے سٹی پولیس کمشنر اور ضلع کلکٹر کے پاس درج کرائی گئی شکایت کی بنیاد پر کی گئی۔ میڈیکل کالج کے انسپکٹر بیجو کے جوز کی قیادت میں ایک پولیس ٹیم نے دیپک کے گووندا پورم کے گھر کا دورہ کیا اور اس کی ماں کنیاکا اور دیگر رشتہ داروں کے بیانات ریکارڈ کئے۔ ان کا کہنا تھا کہ شمجیتھا کی طرف سے جاری کی گئی ویڈیو سے دیپک ذہنی طور پر ٹوٹ گیا تھا، جس کی وجہ سے اس نے خودکشی کر لی تھی۔
پولیس نے ان پر خودکشی کے لیے اکسانے کا الزام لگایا ہے۔ ابتدائی تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ ویڈیو اور اس کے بعد سائبر لنچنگ براہ راست اس کی موت کا باعث بنی۔ ان پر سائبر کرائم کا الزام لگایا گیا ہے۔ پرائیویسی کی خلاف ورزی کرنے والے شخص کی ویڈیو بنانے اور اسے بدنیتی کے ساتھ پھیلانے پر آئی ٹی ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ ان پر بے بنیاد الزامات کے ذریعے کسی شخص کی ساکھ کو نقصان پہنچانے کے لیے ہتک عزت کا بھی الزام لگایا گیا ہے۔
اس واقعے کے بعد کیرالہ پولیس نے سوشل میڈیا پر وسیع تر سامعین تک پہنچنے کے لیے دوسروں کی پرائیویسی اور وقار کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت وارننگ جاری کی ہے۔ اس المناک واقعے نے "ڈیجیٹل ٹرائلز" اور سوشل میڈیا کی نگرانی کے کسی شخص کی زندگی پر ہونے والے تباہ کن اثرات پر ایک بڑی بحث چھیڑ دی ہے۔