حاملہ گرل فرینڈ کا کیا قتل، خاتون دوست کی لی مدد، سزائے موت سنادی گئی
الپپوزا ایڈیشنل ڈسٹرکٹ سیشن کورٹ نےایک شخص کو اپنی حاملہ گرل فرینڈ کو بے دردی سے قتل کرنے کے جرم میں سزائے موت سنا دی۔
Published : November 24, 2025 at 3:44 PM IST
الاپپوزا (کیرالہ): کیرالہ میں ایک اہم فیصلے میں، الاپپوزا ایڈیشنل ڈسٹرکٹ سیشن کورٹ نے ایک 37 سالہ شخص کو اپنی حاملہ گرل فرینڈ کو بے دردی سے قتل کرنے کے جرم میں موت کی سزا سنائی ہے۔
عدالت نے ملاپورم کے نیلمبور کا رہنے والے 32 سالہ پہلے ملزم پربیش کو اپنی خاتون دوست کی مدد سے انیتا سسیدھرن کو قتل کرنے اور اس کی لاش کو کیناکاری بیک واٹر میں پھینکنے کی سازش کرنے کا مجرم پایا۔
عدالت نے دوسری ملزم 38 سالہ رجنی کو بھی مجرم قرار دیا۔رجنی کیناکاری کی رہنے والی ہے۔ مقدمے میں غیر ازدواجی تعلقات کی تفصیل دی گئی جس کی وجہ سے یہ جرم ہوا۔
پربیش پہلے سے شادی شدہ تھا، لیکن بیک وقت انیتا اور دوسری ملزم رجنی دونوں کے ساتھ تعلقات میں تھا۔ جب انیتا حاملہ ہوئیں تو پربیش نے شروع میں خود کو اس سے دور کرنے کی کوشش کی۔ جب یہ کوششیں ناکام ہوئیں تو اس نے رجنی کے ساتھ مل کر اسے قتل کرنے کی سازش کی۔
اس جرم کا ارتکاب 9 جولائی 2021 کو کیا گیا تھا۔ التھور، پلکڈ میں انیتا ایک کھیت میں کام کر رہی تھی، پربیش نے اسے الاپپوزا آنے کو کہا۔ کے ایس آر ٹی سی بس اسٹینڈ پر پہنچنے کے بعد اسے رجنی کے کیناکاری میں گھر لے جایا گیا۔ گھر کے اندر، پربیش نے متاثرہ کو چاقو سے ڈرایا، جب کہ رجنی نے اس کی چیخ کو دبانے کے لیے زبردستی اس کا منہ اور ناک کو دبایا۔ انیتا بے ہوش ہوگئی لیکن دونوں نے اسے مردہ سمجھ کر اس کی لاش کو دریائے پوکیتھا میں پھینک دیا۔
نیڈومودی پولیس کو پلاٹھروتھی کے قریب ایک نامعلوم لاش ملنے کے بعد تحقیقات کا آغاز ہوا۔ پولیس ٹیم نے تیزی سے کام کیا، سازش کا پردہ فاش کیا اور 90 دنوں کے اندر چارج شیٹ داخل کی۔ مقدمے کی سماعت کے دوران عدالت نے 82 گواہوں پر جرح کی۔ ایک اہم موڑ میں، رجنی کی اپنی ماں نے استغاثہ کے لیے گواہی دی، ملزم کے خلاف اہم ثبوت فراہم کیا۔
پربیش فی الحال توانور سنٹرل جیل میں بند ہے، رجنی منشیات کے ایک الگ کیس میں اڈیشہ میں قید ہے۔ عدالت نے اس کی پیشی کے لیے وارنٹ جاری کیے ہیں۔
