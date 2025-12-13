کیرالہ بلدیاتی انتخابات: ہندو اکثریتی سیٹ پر بی جے پی کی مسلم امیدوار کامیاب، پی ایم مودی کی مبارکباد
بی جے پی نے کیرالہ میں تھریسور بلدیاتی انتخابات میں جیت درج کر کے دیگر جماعتوں کو حیران کر دیا ہے۔
Published : December 13, 2025 at 3:55 PM IST
تھریسور: کیرالہ میں بلدیاتی انتخابات کے نتائج آنے والے ہیں، اسی درمیان بی جے پی نے کننکلنگارا وارڈ جیت سے جیت حاصل کر کے سب کو چونکا دیا۔ اہم بات یہ ہے کہ ہندو اکثریت والے اس وارڈ میں بی جے پی کے مسلم امیدوار ممتاز نے الیکشن جیت کر کانگریس سے سیٹ چھین لیا ہے۔
تھریسور میونسپل کارپوریشن میں بی جے پی کی اس جیت کو ایک نئے سماجی مساوات کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ کننکلنگارا کو ہندو اکثریتی وارڈ مانا جاتا ہے، اس لیے یہاں بی جے پی کے مسلم امیدوار کی جیت نے بحث چھیڑ دی ہے۔
دریں اثنا، وزیر اعظم نریندر مودی نے بھی ترواننت پورم کارپوریشن انتخابات میں بی جے پی کی تاریخی جیت پر ردعمل ظاہر کیا۔ انہوں نے ایکس پر لکھا کہ "شکریہ ترواننت پورم! بی جے پی-این ڈی اے کو ترواننت پورم کارپوریشن میں جو مینڈیٹ ملا ہے وہ کیرالہ کی سیاست میں ایک اہم لمحہ ہے۔"
Thank you Thiruvananthapuram!— Narendra Modi (@narendramodi) December 13, 2025
The mandate the BJP-NDA got in the Thiruvananthapuram Corporation is a watershed moment in Kerala’s politics.
The people are certain that the development aspirations of the state can only be addressed by our Party.
Our Party will work towards…
واضح رہے کہ تھریسور میں بی جے پی کی طرف سے انتخابات میں ممتاز واحد امیدوار تھیں۔ وہ گذشتہ آٹھ برسوں سے بی جے پی سے وابستہ ہیں۔ مزید برآں وہ اور ان کا خاندان طویل عرصے سے پارٹی کے کارکن اور حامی رہے ہیں۔ پچھلے دو برسوں کے دوران انہیں پارٹی کے اقلیتی ونگ کی ذمہ داری بھی دی گئی تھی، جہاں ان دائرہ کار چنئی علاقہ رہا۔
پیشے سے کاروباری ممتاز تھریسور میں پالتو جانوروں کی ایک دکان چلاتی ہیں۔ انہوں نے اپنی جیت کو شہر کی خدمت کا موقع قرار دیا۔ اس سے پہلے ممتاز نے کہا تھا کہ پی ایم مودی کے وژن اور ترقی نے انہیں بی جے پی میں شامل ہونے کی ترغیب دی۔
ممتاز نے بی جے پی کی کئی مہموں اور انتخابی ریلیوں میں حصہ لیا۔ وہ اداکار سے سیاستدان بنے سریش گوپی کی قیادت میں انتخابی مہم میں بھی حصہ لے چکی ہیں۔
کننکلنگارا وارڈ میں بی جے پی کی امیدوار ممتاز نے کانگریس امیدوار سندھو چکولائیل کو شکست دی۔
غور طلب ہے کہ اس سال تھریسور میونسپل کارپوریشن کے انتخابات میں خواتین کی شرکت میں نمایاں اضافہ بھی بحث کا ایک بڑا موضوع تھا۔ کل 28 خواتین امیدواروں نے مقابلہ کیا، جسے مقامی سیاست میں خواتین کی مضبوط موجودگی کی علامت کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔
منتخب ہونے کے بعد ممتاز نے کہا کہ 'میں گذشتہ آٹھ برسوں سے پارٹی کے لیے کام کر رہی ہوں، پارٹی نے مجھ پر اعتماد کیا کیونکہ اسے لگا کہ میں لوگوں تک پہنچ سکتی ہوں، میرا کاروبار ہو یا ذاتی زندگی، میں معاشرے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی ہوں۔'
مزید پڑھیں:
کیرالہ نے مرکزی حکومت کے نئے لیبر کوڈ کو لاگو کرنے سے انکار کر دیا
کیا ہے کرناٹک حکومت کا ہیٹ اسپیچ بل، بی جے پی کیوں ہے آگ بگولا، یہاں جانیں
ایس آئی آر کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع ہونے کا فیصلہ، کیرالہ حکومت کو اپوزیشن کی تائید
دہلی ایم سی ڈی ضمنی انتخابات: بی جے پی سات، اے اے پی تین، کانگریس اور لفٹ ایک ایک سیٹ پر کامیاب