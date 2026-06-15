کیرالہ میں خواتین اور ٹرانس جینڈر افراد کے لیے مفت بس سروس کا آغاز
یونائیٹڈ ڈیموکریٹک فرنٹ حکومت نے 'پریہ درشنی' پروجیکٹ کا آغاز کیا۔ جس کے تحت خواتین اور ٹرانس جینڈر افراد کے لیے بس مفت ہوگی۔
Published : June 15, 2026 at 12:34 PM IST
ترواننت پورم، کیرالہ: یونائیٹڈ ڈیموکریٹک فرنٹ حکومت نے سرکاری طور پر 'پریادرشنی' پروجیکٹ کا آغاز کیا۔ اس اسکیم کے تحت خواتین اور ٹرانس جینڈر افراد کو کیرالہ اسٹیٹ روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن (KSRTC) کی بسوں میں مفت بس سروس ملے گی۔ چیف منسٹر وی ڈی ستھیسن نے تھمپانور کے ایس آر ٹی سی کمپلیکس میں اس پہل کا افتتاح کیا۔ ریاست میں 3,125 کیرالہ اسٹیٹ روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن (KSRTC) عام بسوں پر مفت ٹرانزٹ فراہم کیا گیا ہے۔
تقریب میں وزیر اعلیٰ وی ڈی ستھیسن نے بتایا کہ پریا درشنی پروجیکٹ یو ڈی ایف حکومت کے خواتین کے احترام کے وعدے کے حصے کے طور پر شروع کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے اقتدار سنبھالنے کے ایک ماہ کے اندر ایک اہم انتخابی وعدہ کامیابی سے پورا کر دیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ اس اقدام کا صرف پہلا مرحلہ ہے۔ یہ واضح کرتے ہوئے کہ یہ اسکیم خواتین کے لیے خیراتی ادارہ نہیں ہے، چیف منسٹر نے زور دے کر کہا کہ اس سے ریاست بھر میں بڑی سماجی اور اقتصادی تبدیلیاں آئیں گی۔
ہنرمندی کی ترقی اور کاروباری سرگرمیوں میں خواتین
سفری اخراجات کو ختم کرنے سے ملازمت، تعلیم، ہنرمندی کی ترقی اور کاروباری سرگرمیوں میں خواتین کی زیادہ سے زیادہ شرکت یقینی ہو گی۔ حکومت ان اضافی اخراجات کو پورا کرنے کے لیے تقریباً 800 کروڑ روپے فراہم کر رہی ہے۔ پرائیویٹ ٹرانسپورٹ سیکٹر سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے یقین دلایا کہ پرائیویٹ سروسز اب پبلک ٹرانسپورٹ سسٹم کا لازمی حصہ سمجھی جاتی ہیں اور آپریٹرز کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔
پرائیویٹ گاڑیوں پر انحصار کم ہو جائے گا
حکومت ان کی مدد کے لیے تمام ضروری سہولیات فراہم کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ پبلک ٹرانسپورٹ نیٹ ورک کو وسعت دینے سے پرائیویٹ گاڑیوں پر انحصار خود بخود کم ہو جائے گا اور ٹریفک کی بھیڑ میں کمی آئے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ حکومت اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے نجی شعبے کو شامل کرنے والے ایک اشتراکی نظام پر غور کر رہی ہے۔
خواتین کی بچت گھر کے مردوں تک پہنچتی ہے
اس اسکیم کی مخالفت کرنے والی مردوں کی انجمنوں کا مذاق اڑاتے ہوئے ستیشن نے کہا کہ وہ مرد سے نفرت کرنے والے نہیں ہیں۔ معاشی استدلال کی وضاحت کرتے ہوئے، انہوں نے کہا کہ اگر خواتین کی بچت گھر کے مردوں تک پہنچتی ہے، تو یہ بالآخر حکومت کے پاس واپس آجائے گی، خواتین کے مالی کنٹرول کو یقینی بنا کر خاندانوں کو بہت فائدہ پہنچے گا۔ وزیر اعلیٰ نے خواتین اور خواجہ سراؤں کے نمائندوں میں پہلا ٹکٹ تقسیم کرکے اسکیم کا باضابطہ افتتاح کیا۔
تنظیموں کو بسوں کو اسپانسر کرنے کے مواقع
تقریب کی صدارت کرتے ہوئے وزیر ٹرانسپورٹ سی پی جان نے اعلان کیا کہ کیرالہ اسٹیٹ روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن (KSRTC) کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک قابل رسائی بنانے کے لیے بڑے منصوبے بنائے جائیں گے۔ یہ بتاتے ہوئے کہ ریاست میں اس وقت تقریباً 5,700 بسیں چل رہی ہیں، انہوں نے کہا کہ مقامی خود حکومتی اداروں کے ساتھ تال میل میں مختلف پروجیکٹس کو نافذ کیا جائے گا۔ مزید برآں، افراد اور تنظیموں کو بسوں کو اسپانسر کرنے کے مواقع فراہم کیے جائیں گے۔
پریہ درشنی پروجیکٹ کا پہلا سفر تھامپانور بس ٹرمینل سے شروع
وزیر نے یہ بھی اعلان کیا کہ ریاست کے 93 بس ڈپوؤں پر ترقیاتی سرگرمیوں کی نگرانی کے لیے مختلف سیاسی جماعتوں کے نمائندوں پر مشتمل خصوصی کمیٹیاں تشکیل دی جائیں گی۔ پریہ درشنی پروجیکٹ کا پہلا سفر تھامپانور بس ٹرمینل سے شروع ہوا اور سکریٹریٹ کے دربار ہال میں اختتام پذیر ہوا۔ وی پی کے ایس آر ٹی سی کی تاریخ کی پہلی خاتون ڈرائیور شیلا نے اس تاریخی سفر کو پائلٹ کیا۔ شیلا 13 سال قبل پبلک سروس کمیشن کے ذریعے سروس جوائن کرنے کے بعد فی الحال پیرمباور ڈپو میں تعینات ہیں۔
جے کماری نے پہلے سفر میں کنڈکٹر کے طور پر کام کیا۔ مفت سفر کا فائدہ کئی زمروں پر لاگو ہوتا ہے، جس میں عام شہر، عام محدود اسٹاپ، پوائنٹ ٹو پوائنٹ، گرام وندی، فیر اسٹیج ایل ایس، اور ٹاؤن ٹو ٹاؤن سروسز شامل ہیں۔
مالیاتی انتظامی نظام نافذ کیا جائے گا
یہ پہل، کانگریس کی طرف سے اسمبلی انتخابی مہم کے دوران اعلان کردہ اندرا گارنٹی کا ایک اہم جزو، 15 جون سے ریاست بھر میں مکمل طور پر کام کرے گا۔ اس منصوبے کو نافذ کرنے کی تمام مالی ذمہ داری ریاستی حکومت برداشت کرے گی۔ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ یہ اسکیم کیرالہ اسٹیٹ روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن (KSRTC) کی کنٹریکٹ کی ذمہ داریوں اور روزانہ کے آپریشنل اخراجات پر منفی اثر نہ ڈالے، ایک سخت مالیاتی انتظامی نظام نافذ کیا جائے گا۔
مستقبل میں اس اسکیم کو وسعت دینے کا ارادہ
وزیر اعلیٰ نے واضح کیا کہ حکومت پہلے ہی کیرالہ اسٹیٹ روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن (KSRTC) کو تنخواہوں اور پنشن کے لیے 1,500 کروڑ کی سالانہ گرانٹ فراہم کر رہی ہے اور اس پروجیکٹ کے لیے اضافی مختص کرنے سے ان فنڈز میں خلل نہیں پڑے گا۔ ٹرانسپورٹ کارپوریشن کی مالی حالت بہتر ہونے کے بعد انتظامیہ مستقبل میں اس اسکیم کو وسعت دینے کا بھی ارادہ رکھتی ہے۔
اسکیم آسانی کے ساتھ عوامی بسوں تک محدود
دریں اثنا، اپوزیشن سی پی آئی (ایم) اور بی جے پی نے اس منصوبے پر عمل آوری کے خلاف سخت احتجاج شروع کیا ہے۔ اپوزیشن کا بنیادی الزام یہ ہے کہ یو ڈی ایف (UDF) نے انتخابی مہم کے دوران کیرالہ اسٹیٹ روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن (KSRTC) کی تمام بسوں میں مفت سفر کا وعدہ کیا تھا، لیکن اب یہ اسکیم آسانی کے ساتھ صرف عوامی بسوں تک محدود ہو گئی ہے۔
ڈیموکریٹک فرنٹ نے افتتاحی تقریب کا بائیکاٹ کیا
سی پی آئی (ایم) کے ریاستی سکریٹری ایم وی گووندن نے الزام لگایا کہ ریاست کے پاس اس کے کل بیڑے میں سے 1,000 سے کم پبلک بسیں ہیں، جس سے یہ پورا پروجیکٹ عوام کے ساتھ ایک بڑا دھوکہ ہے۔ احتجاج میں بائیں بازو کے ڈیموکریٹک فرنٹ نے افتتاحی تقریب کا مکمل بائیکاٹ کیا۔