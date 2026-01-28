مرنے کا کیا وعدہ، لیکن مار دیا، خودکشی کا جھوٹا وعدہ کرنے کے بعد خاتون کے قتل کے الزام میں ایک شخص گرفتار
کیرالا کے کوزی کوڈ میں ایک خاتون کو خودکشی کا جھوٹا وعدہ کرنے کے بعد قتل کرنے کا معاملہ سامنے آیا ہے۔
Published : January 28, 2026 at 5:06 PM IST
کوزی کوڈ، کیرالا: ریاست کیرالا میں ایک چونکا دینے والے واقعے میں، ایلتھور پولیس نے تصدیق کی ہے کہ ملکاڈو میں ایک ورکشاپ میں لٹکی ہوئی 26 سالہ خاتون کی موت ایک سوچا سمجھا قتل تھا۔
تفتیش میں یہ بات سامنے آئی کہ ملزم جس کی شناخت 36 سالہ شخص کے طور پر ہوئی ہے، نے مبینہ طور پر خودکشی کے معاہدے کے بہانے خاتون کو اپنی ورکشاپ میں لے گیا اور پھر اسے قتل کر کے رشتہ ختم کر دیا۔ دوران تفتیش ملزم نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا اور اسے گرفتار کر لیا گیا ہے۔
سماجی دباؤ کی وجہ سے رشتہ جاری نہیں رکھ سکتے
ٹاؤن اے سی پی، ٹی کے (ACP T.K) اشرف نے میڈیا کو بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ ملزم کو خدشہ تھا کہ اس کی بیوی کو اس کے افیئر کا پتہ چل جائے گا، اسی وجہ سے اس نے قتل کا منصوبہ بنایا۔ اے سی پی نے مزید کہا کہ اگرچہ ملزم نے تفتیش کو گمراہ کرنے کے لیے جائے وقوعہ پر موجود سی سی ٹی وی فوٹیج کو تباہ کرنے کی کوشش کی، تاہم پولیس نے کامیابی سے ڈیٹا برآمد کر لیا، سی سی ٹی وی فوٹیج نے شواہد کی بنیاد کے طور پر کام کیا۔ اس وحشیانہ جرم کا ارتکاب 24 جنوری بروز ہفتہ کی سہ پہر ملزم کے ورکشاپ میں کیا گیا۔ پولیس کے مطابق ملزم نے خاتون جو کہ ایک دور کی رشتہ دار بھی ہے، کو جائے وقوعہ پر بلایا اور اسے باور کرایا کہ وہ بڑھتے ہوئے سماجی دباؤ کی وجہ سے اپنا رشتہ مزید جاری نہیں رکھ سکتے۔
"موت کے معاہدے" میں زندگی ختم
اس نے مبینہ طور پر اسے یہ کہہ کر بہکایا کہ وہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتا اور تجویز کیا کہ وہ اپنی زندگی ایک ساتھ "موت کے معاہدے" میں ختم کر لیں گے۔ اس دھوکے کے تحت دونوں نے الگ الگ اسٹول پر کھڑے ہو کر گلے میں پھندا ڈال لیا۔
ملزم اسٹول سے نیچے اترا اور خاتون کے اسٹول پر لات ماری
تاہم، ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت، ملزم اپنے اسٹول سے نیچے اترا اور خاتون کے اسٹول پر لات ماری، اس کا گلا گھونٹ دیا، حالانکہ وہ زخمی نہیں ہوئی۔ ابتدائی طور پر، مقامی لوگوں اور خاتون کے رشتہ داروں نے شبہ ظاہر کیا تھا کہ یہ خودکشی کا واقعہ ہو سکتا ہے، ممکنہ طور پر ذاتی رنجش یا جذباتی پریشانی کی وجہ سے خاتون نے خود کو ہلاک کر لیا ہوگا۔
سی سی ٹی وی فوٹیج
ملزم نے کسی بھی قسم کے شبہات کو دور کرنے کے لیے پولیس کو گمراہ کرنے کی بھی کوشش کی۔ تاہم پولیس کو اس کے رویے پر شک ہوا اور اس نے مکمل فرانزک تفتیش کی۔ ٹاؤن اے سی پی، ٹی کے (ACP T.K) اشرف نے بتایا کہ کیس میں پیش رفت پوسٹ مارٹم رپورٹ کے نتائج اور سی سی ٹی وی فوٹیج سے ہوئی ہے۔ رپورٹ و نتائج واضح طور پر غلط کھیل کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور خودکشی کو مسترد کرتے ہیں۔
پولیس نے تعلقات کی ایک مزید تلخ تاریخ کا پردہ فاش کیا۔ ملزم متاثرہ کے ساتھ اس وقت سے تعلق رکھتا تھا جب وہ نابالغ تھی۔ لہٰذا، ایلتھور پولیس نے اس پر قتل کے ساتھ ساتھ POCSO ایکٹ کی سخت دفعات کا الزام بھی لگایا ہے۔ ملزم کو عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ اب پولیس اس کو تحویل میں لے کر جائے وقوعہ سے شواہد اکٹھا کرنا چاہتی ہے تاکہ کیس کو مضبوط کیا جا سکے اور قتل کے دن پیش آنے والے واقعات کو ری کیریٹ کیا (دوبارہ بنایا) جا سکے۔
نوٹ:
ای ٹی وی بھارت کی اپیل: خودکشی کوئی حل نہیں ہے!
اگر آپ خودکشی کے خیالات رکھتے ہیں یا آپ کسی دوست کے بارے میں پریشان ہیں یا آپ کو جذباتی سہارے کی ضرورت ہے، تو کوئی ہے جو آپ کی بات سننے کے لیے ہمیشہ موجود ہے۔ سنیہا فاؤنڈیشن - 04424640050 (24x7) دستیاب ہے یا iCall، ٹاٹا انسٹی ٹیوٹ آف سوشل سائنسز ہیلپ لائن - 9152987821 پر کال کریں (پیر سے ہفتہ صبح 8 بجے سے رات 10 بجے تک دستیاب ہے)۔
خودکشی کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ حالات جیسے بھی ہوں انسان کو ہمیشہ ہمت کے ساتھ مشکلات کا سامنا کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو صورتحال سے نمٹنے میں کسی قسم کی پریشانی کا سامنا ہے، تو آپ فوری طور پر خودکشی کی روک تھام کی ہیلپ لائن پر کال کر سکتے ہیں: 18002333330۔ یاد رکھیں، زندگی کسی بھی چیز سے زیادہ قیمتی ہے۔ اگر آپ تناؤ محسوس کر رہے ہیں تو خاندان اور دوستوں سے بات کریں۔