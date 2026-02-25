کنور ریلوے اسٹیشن پر احتجاج کے دوران وزیرِ صحت وینا جارج زخمی، وزیر اعلیٰ کی سخت مذمت
اطلاعات کے مطابق مظاہرین کا ایک گروپ اسٹیشن کے مرکزی دروازے کے قریب سیکیورٹی حصار توڑ کر وزیر کی گاڑی کے قریب پہنچ گیا۔
Published : February 25, 2026 at 8:21 PM IST
کنور: کیرالہ کی وزیرِ صحت وینا جارج بدھ کے روز کنّور ریلوے اسٹیشن پر کیرالا اسٹوڈنٹ یونین کی جانب سے کئے گئے سیاہ جھنڈا احتجاج کے دوران زخمی ہو گئیں۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب وہ ضلع میں سرکاری مصروفیات مکمل کرنے کے بعد ترواننتاپورم واپسی کے لیے اسٹیشن پہنچی تھیں۔
اطلاعات کے مطابق مظاہرین کے ایک گروپ نے اسٹیشن کے مرکزی دروازے کے قریب سیکیورٹی حصار توڑ کر وزیر کی گاڑی کی جانب پیش قدمی کی۔ پلیٹ فارم میں داخلے کے دوران صورتحال کشیدہ ہو گئی اور ہاتھا پائی کے بیچ مبینہ طور پر انہیں کہنی لگنے سے گردن اور ہاتھ پر چوٹ آئی۔ ابتدائی طبی معائنے کے بعد، جو اسٹیشن کے وی آئی پی لاؤنج میں کیا گیا، وزیر نے اپنا سفر منسوخ کر دیا اور مزید معائنے کے لیے مقامی اسپتال منتقل کر دی گئیں۔
وزیر اعلیٰ پنارائی وجین نے واقعے کی سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے اسے کانگریس کی “مذموم سیاست” قرار دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ محض احتجاج نہیں بلکہ منصوبہ بند تشدد تھا۔ انہوں نے کہا کہ قومی صحت انڈیکس میں کیرالہ کی نمایاں کارکردگی کے باوجود اپوزیشن چند الگ تھلگ واقعات کو بڑھا چڑھا کر پیش کر کے وزیر کو ذاتی طور پر نشانہ بنا رہی ہے۔
انہوں نے اپوزیشن قیادت کو متنبہ کیا کہ وہ اپنے کارکنوں کو قانون و نظم میں خلل ڈالنے سے باز رکھے اور اس “سیاسی غنڈہ گردی” کی مکمل ذمہ داری قبول کرے۔
اطلاعات کے مطابق دن کے اوائل میں پیرنگوم میں ایک عوامی تقریب کے دوران مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن کے کارکنان نے سیاہ جھنڈے لہرانے کی کوشش کی، جس پر مبینہ طور پر سی پی ایم کارکنان سے جھڑپ ہوئی۔ اس واقعے کے بعد ضلع بھر میں یوتھ کانگریس، یوتھ لیگ اور دیگر تنظیموں کی جانب سے احتجاجی مظاہروں میں شدت آ گئی۔
پولیس نے دن بھر مختلف مقامات پر مظاہروں کو قابو میں رکھا، تاہم ریلوے اسٹیشن کے اندر کے ایس یو کارکنان کی اچانک کارروائی نے سیکیورٹی اہلکاروں کو حیران کر دیا، جس کے نتیجے میں وزیر کے زخمی ہونے کا افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ پولیس نے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی ہیں اور سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔