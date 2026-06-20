کمبھ میلہ سے شہرت پانے والی نوجوان لڑکی کو تحفظ فراہم کرنے کا حکم، کیرالا ہائی کورٹ کی پولیس کو ہدایت
کمبھ میلہ گرل نے کیرالا کے رہائشی محمد فرحان سے شادی کر لی تھی، جس پر اس کے خاندان نے شدید اعتراض کیا۔
Published : June 20, 2026 at 2:53 PM IST
کوچی: کیرالا ہائی کورٹ نے پریاگ راج کمبھ میلے کے دوران سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی نوجوان لڑکی کی جان کے تحفظ کے لیے پولیس کو فوری اقدامات کرنے کا حکم دیا ہے۔ عدالت نے ابتدائی سماعت کے دوران قرار دیا کہ درخواست گزار کو بادی النظر میں تحفظ فراہم کرنا ضروری ہے، لہٰذا مقامی پولیس کو ہدایت دی جاتی ہے کہ وہ اس کی جان و مال کے تحفظ کے لیے مناسب انتظامات کرے۔
یہ حکم اس درخواست پر جاری کیا گیا جس میں لڑکی نے ریاستی حکومت اور ایرناکولم سینٹرل پولیس اسٹیشن کے اسٹیشن ہاؤس آفیسر (ایس ایچ او) سے اپنی جان کو لاحق خطرات کے پیش نظر تحفظ فراہم کرنے کی استدعا کی تھی۔ واضح رہے کہ یہ نوجوان لڑکی گزشتہ سال اتر پردیش کے پریاگ راج کمبھ میلے میں رودرکش کی مالائیں فروخت کرتے ہوئے ایک ویڈیو کے ذریعے سوشل میڈیا پر غیر معمولی شہرت حاصل کر گئی تھی۔ بعد ازاں اس نے کیرالا کے رہائشی محمد فرحان سے شادی کر لی تھی، جس پر اس کے خاندان نے شدید اعتراض کیا۔
لڑکی کے والد نے مدھیہ پردیش میں شکایت درج کراتے ہوئے دعویٰ کیا کہ ان کی بیٹی کم عمر ہے اور محمد فرحان اسے اغوا کرکے لے گیا ہے۔ اس شکایت کی بنیاد پر فرحان کے خلاف اغوا، کم عمری کی شادی اور دیگر دفعات کے تحت مقدمات درج کیے گئے۔ اس سے قبل کیرالا ہائی کورٹ کی ایک اور بنچ نے ابتدائی طور پر لڑکی کو بالغ قرار دیتے ہوئے محمد فرحان کو ایک ماہ کی عبوری ضمانت دی تھی تاکہ وہ مدھیہ پردیش کی متعلقہ عدالت سے پیشگی ضمانت حاصل کر سکے۔
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تازہ سماعت کے دوران عدالت نے کہا کہ درخواست گزار کے تحفظ کا معاملہ سنجیدہ نوعیت کا ہے، اس لیے پولیس فوری طور پر مناسب سکیورٹی فراہم کرے۔ عدالت نے ریاستی حکومت اور پولیس حکام کو نوٹس جاری کرتے ہوئے کیس کی اگلی سماعت 10 جولائی مقرر کی ہے۔ یہ معاملہ سوشل میڈیا پر بھی خاصی توجہ حاصل کر چکا ہے اور مختلف حلقوں میں قانونی، سماجی اور خاندانی پہلوؤں پر بحث جاری ہے۔