کیرالہ ہائی کورٹ کا 'ایکسالاجک' کیس میں سابق وزیر اعلیٰ وجین اور ان کے اہل خانہ کے خلاف ایف آئی آر درج کرنے کا حکم
ہائی کورٹ نے ایف آئی آر درج کرنے کی مخالفت میں ریاستی حکومت کے دلائل کو مکمل طور پر مسترد کر دیا۔
Published : October 9, 2026 at 2:47 PM IST
ارناکلم: سابق وزیر اعلیٰ پنارائی وجین کو بڑا دھچکا لگا ہے۔ کیرالہ ہائی کورٹ نے ریاستی حکومت کو ہدایت کی ہے کہ وہ سی ایم آر ایل-ایکسالاجک ماہانہ ادائیگی کیس کے سلسلے میں ان کے، ان کی بیٹی وینا اور پی اے محمد ریاض کے خلاف ایف آئی آر درج کرے۔
سماجی کارکن کے ایم شاہجہاں کی جانب سے دائر درخواست کو مکمل طور پر قبول کرتے ہوئے، جسٹس اے بہادر الدین نے انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کی جانب سے پیش کردہ ابتدائی رپورٹ کی بنیاد پر تحقیقات کا حکم دیا۔ عدالت نے ریاستی حکومت کے اس موقف کو یکسر مسترد کر دیا کہ مقدمہ صرف ابتدائی تحقیقات کے بعد شواہد سامنے آنے پر ہی درج کیا جانا چاہیے۔
حکومت کا استدلال تھا کہ مقدمہ صرف ابتدائی جانچ پڑتال کے بعد شواہد ملنے پر ہی درج کیا جائے۔ ایڈووکیٹ جنرل کے قانونی مشورے پر عمل کرتے ہوئے، ریاست کی جانب سے تشکیل دی گئی اسپیشل انویسٹی گیشن ٹیم (ایس آئی ٹی) اس معاملے میں 14 روزہ ابتدائی جانچ کر رہی تھی۔ ان دلائل کو مسترد کرتے ہوئے، ہائی کورٹ نے ای ڈی کی رپورٹ کو باضابطہ تفتیشی رپورٹ قرار دیا اور فوری طور پر مقدمہ درج کرنے کا حکم دیا۔
ہائی کورٹ نے ای ڈی کی رپورٹ کو سربمہر لفافے میں طلب کیا تھا اور اس کی تفصیلات کا جائزہ لیا تھا۔ رپورٹ میں ایف آئی آر کے اندراج کے لیے کافی شواہد اور معلومات موجود تھیں۔ مقدمہ درج کرنے کا حکم دے کر عدالت نے حکومت کو ملنے والے قانونی مشورے کو نظر انداز کر دیا، اور اس طرح تحقیقات کو صرف ابتدائی جانچ تک محدود رکھنے کی ریاستی کوشش کو ناکام بنا دیا۔
یہ مقدمہ ان الزامات کے گرد گھومتا ہے کہ وینا کی آئی ٹی فرم، 'ایکسالاجک' ، نے نجی معدنیاتی کمپنی سی ایم آر ایل سے بغیر کوئی خدمات فراہم کیے ماہانہ ادائیگیاں وصول کیں۔ مرکزی ایجنسیوں نے انکم ٹیکس ڈیپارٹمنٹ کے عبوری تصفیہ بورڈ کی تحقیقات کی بنیاد پر پہلے ہی تفتیش شروع کر دی تھی۔ اس تفتیش سے انکشاف ہوا کہ ایکسالاجک نے بغیر کوئی آئی ٹی خدمات فراہم کیے تقریباً 1.72 کروڑ روپے وصول کیے۔ ان انکشافات کے بعد، سیریس فراڈ انویسٹی گیشن آفس (ایس ایف آئی او) اور ای ڈی نے تحقیقات کا ذمہ سنبھال لیا۔
اس فیصلے نے پنارائی وجین اور ان کے اہل خانہ کے لیے ایک سنگین سیاسی اور قانونی بحران پیدا کر دیا ہے۔ ایف آئی آر کے اندراج کے بعد، انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ اپنی تفتیش کو مزید تیز کرنے کے لیے ایک نئی 'انفورسمنٹ کیس انفارمیشن رپورٹ' (ای سی آئی آر) دائر کر سکتا ہے۔
اس سے قبل، مرکزی ایجنسی کو سی ایم آر ایل-ایکسالاجک معاہدے کے سلسلے میں وزیرِ اعلیٰ کے خلاف تفتیش آگے بڑھانے میں قانونی رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑا تھا؛ نئی ای سی آئی آر کے ساتھ یہ رکاوٹیں اب مکمل طور پر دور ہو جائیں گی۔
اگر ویجلنس ڈیپارٹمنٹ نے ایف آئی آر درج کی ہوتی، تب بھی ای ڈی ایک نئی ای سی آئی آر دائر کر سکتا تھا۔ عدالت کی موجودہ ہدایت کے پیشِ نظر، توقع ہے کہ تفتیش کا دائرہ کار وجین، ریاض اور وینا سے آگے بڑھ کر کئی دیگر افراد تک پھیل جائے گا۔ اس کے اہم سیاسی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔
یہ بھی پڑھین: