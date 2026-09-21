کیرالہ میں شدید بارش سے اچانک سیلاب، لینڈ سلائیڈنگ کا قہر، نو ہلاک، وزیراعلیٰ کا ہر گھنٹے نگرانی کا حکم
محکمۂ موسمیات نے آج کوٹائم، ایڈوکی، ایرناکولم، تریشور، ملاپورم اور پلکڑ سمیت چھ اضلاع کے لیے اورنج الرٹ جاری کیا ہے۔
Published : September 21, 2026 at 10:03 AM IST
تھروواننت پورم، کیرالہ: جنوبی ریاست کیرالہ میں اتوار کی صبح اچانک ہونے والی شدید بارش نے تباہی مچا دی۔ لینڈ سلائیڈنگ (تودے گرنے) اور سیلاب کے باعث 6 افراد ہلاک جب کہ کئی دوسرے زخمی ہو گئے۔ محکمۂ موسمیات نے آج کئی اضلاع میں شدید بارش کے حوالے سے اورنج الرٹ جاری کیا ہے۔ صورتحال کے پیشِ نظر وزیر اعلیٰ وی ڈی ستھیشن نے حکام کو ہر گھنٹے صورتحال کا جائزہ لینے کی ہدایت دی ہے۔
ریاست میں شدید گرمی کے دوران اچانک ہونے والی اس موسلا دھار بارش کی وجہ سے کوٹائم، ایڈوکی اور ملاپورم اضلاع میں پیش آنے والے حادثات میں چھ افراد کی جان چلی گئی۔ بارش کی شدت بڑھنے کے بعد، وزیر اعلیٰ وی ڈی ستھیشن نے افسران کو ہر گھنٹے کی صورتحال پر کڑی نظر رکھنے کا حکم دیا ہے۔
40 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے تیز ہوائیں
محکمۂ موسمیات نے آج کوٹائم، ایڈوکی، ایرناکولم، تریشور، ملاپورم اور پلکڑ سمیت چھ اضلاع کے لیے اورنج الرٹ جاری کیا ہے۔ موسمیاتی ایجنسی نے 40 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے تیز ہوائیں چلنے کی بھی وارننگ دی ہے۔ حکام نے عوام سے احتیاط برتنے کی اپیل کی ہے کیونکہ بارش کا سلسلہ خاص طور پر پہاڑی علاقوں میں مسلسل تیز ہو رہا ہے۔
اچانک آنے والے سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ
ملاپورم میں ریسکیو آپریشن (امدادی کاموں) کو تیز کر دیا گیا ہے، جہاں اچانک آنے والے سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ کے بعد کئی لوگ لاپتہ ہو گئے تھے۔ رپورٹوں کے مطابق، نیلانبر کے امرامبلم میں ٹی کے کالونی میں پانچ افراد پانی کے تیز بہاؤ میں بہہ گئے۔ اس کے بعد وزیر اعلیٰ نے علاقے میں نیشنل ڈیزاسٹر ریسپانس فورس (NDRF) کی ایک خصوصی ٹیم فوری طور پر تعینات کرنے کا حکم دیا۔
اچانک اضافہ دیکھ کر وقت پر وارننگ جاری
یہ واقعہ اتوار کی شام تقریباً 5 بجے پوکوٹوم پدم کے کوٹاپوزا میں پیش آیا۔ ٹی کے کالونی کے مقامی سیاحتی مقام (ٹورسٹ ڈیسٹینیشن) پر اچانک سیلاب آ گیا، جب وہاں سیاح موجود تھے۔ چھٹی کا دن ہونے کی وجہ سے علاقے میں گھومنے اور ندی میں نہانے کے لیے بڑا ہجوم جمع تھا۔ ایک بڑا حادثہ صرف اس لیے ٹل گیا کیونکہ محکمۂ جنگلات کے حکام اور مقامی لوگوں نے ندی کے پانی کی سطح میں اچانک اضافہ دیکھ کر وقت پر وارننگ (انتباہ) جاری کر دی تھی۔
چٹانوں سے ٹکرانے کی وجہ سے شدید چوٹیں
امدادی کارکنوں نے ایک متاثرہ شخص کی لاش پوٹیکل متیکونڈو علاقے سے اور دوسرے کی لاش انٹونیکاڈ ایانیکونڈو علاقے سے برآمد کی۔ دونوں لاشوں پر چٹانوں سے ٹکرانے کی وجہ سے شدید چوٹوں کے نشانات تھے۔ لاپتہ افراد کی شناخت کرورکنڈو کے رحیم (35)، کوٹکل کے بس مالک منگدن انس (27)، ان کے ساتھ موجود ایک بزرگ، ونڈور کے سجاد (23)، ونڈور چیٹیارمل کے کرپت رفیق (41) اور ٹی کے کالونی کے ویلوتھیداتھ سنجیداس کی بیوی سجیتا کے طور پر ہوئی ہے۔
فائر اینڈ ریسکیو سروسز کی قیادت میں چلنے والا سرچ آپریشن (تلاشی مہم) رات ہونے کی وجہ سے کچھ وقت کے لیے روک دیا گیا تھا اور پیر کی صبح دوبارہ شروع کیا گیا۔ ایک الگ واقعے میں، چیکڈ کے چھ ارکان کے گروپ کے دو ارکان تیر کر محفوظ نکلنے میں کامیاب رہے، جب کہ ندی میں پھنسے چار دیگر افراد کو مقامی رہائشیوں نے بچا لیا۔
لینڈ سلائیڈنگ میں معجزاتی طور پر بچ جانے والے
معجزاتی طور پر بچ جانے والوں میں پٹمننا نارکانڈن نوشاد (37)، کرورکنڈو سے پنکاڈ تھاچوپرامبن شبیر بابو (40)، وندور سے ایلیاکوڈن محمد سدرال (21)، کوٹاکونو سے کپ ناتھ فرحان (23)، ونڈور چیٹیارمل سے چالر مردا (39) اور پلیا گوڈے سے نیلی سیری فیروز (43) شامل ہیں۔
وزیر اعلیٰ کی ہدایات پر عمل آوری
فی الحال جائے وقوعہ پر بڑی تعداد میں افسران ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں، جس میں نیلانبر کے ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ آف پولیس رفیق کی قیادت میں ایک پولیس ٹیم، کلیکاوو اور پوکوٹوم پدم کے سب انسپکٹرز وی منوج کمار اور عبدالکریم، چکی کوجھی سے محکمۂ جنگلات کے ڈپٹی رینجر دیواکر نونی اور ان کی ٹیم اور نیلانبر فائر فورس شامل ہیں۔ پنچایت صدر وی پی عفیفہ اور گورننگ باڈی کے دیگر ارکان بھی اسی جگہ پر موجود ہیں۔
وزیر اعلیٰ کی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے اسٹیٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کی کمشنر آئی اے ایس (IAS) وگنیشوری نے ایک ایمرجنسی میٹنگ بلائی۔ ایڈوکی اور کوٹائم کے ڈسٹرکٹ کلیکٹروں کے ساتھ ایک مشترکہ اجلاس میں صورتحال کا اچھی طرح سے جائزہ لیا گیا۔ ان دونوں اضلاع میں رہنے والے لوگوں کو موسم سے متعلق ایس ایم ایس (SMS) الرٹس بھیجے گئے ہیں۔
خصوصی مانیٹرنگ سسٹم نافذ کیے گئے
کلیکٹرس کو مقامی صورتحال پر باریکی سے نظر رکھنے اور ضرورت پڑنے پر لوگوں کو نکالنے (ایویکیوشن) کا عمل شروع کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ بے موسم کی اس شدید بارش سے ریاست کے کئی حصوں میں پہلے ہی کافی نقصان پہنچ چکا ہے۔ ندیوں اور پانی کے دیگر ذرائع میں پانی کی سطح بڑھنے کی وجہ سے ساحلی علاقوں میں رہنے والے لوگوں کو محتاط رہنے کی وارننگ دی گئی ہے۔
اس کے علاوہ، حکام نے لوگوں کو رات کے وقت پہاڑی علاقوں کا سفر کرنے سے بچنے کا مشورہ دیا ہے۔ کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تمام اضلاع میں کنٹرول روم کھول دیے گئے ہیں اور تعلقہ کی سطح پر خصوصی مانیٹرنگ سسٹم نافذ کیے گئے ہیں۔
ماہی گیروں کے سمندر میں جانے پر مکمل پابندی عائد
پولیس، فائر فورس اور ریونیو ڈیپارٹمنٹ مل کر امدادی کاموں میں مصروف ہیں۔ مقامی خودمختار اداروں (لوکل باڈیز) کو نشیبی علاقوں میں پانی بھرنے کے خدشے کے پیشِ نظر ریلیف کیمپ (امدادی کیمپ) قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ محکمۂ موسمیات کی جانب سے آنے والے دنوں میں بھی بارش جاری رہنے کے اشارے کے ساتھ، ماہی گیروں کے سمندر میں جانے پر مکمل پابندی عائد کر دی گئی ہے۔
ڈیموں میں پانی کی سطح پر سختی سے نظر
ریونیو حکام کو لینڈ سلائیڈنگ کے خطرے والے علاقوں سے لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کا خاص کام سونپا گیا ہے۔ ریاست کی حکومت، ضرورت پڑنے پر نیشنل ڈیزاسٹر ریسپانس فورس (NDRF) کی مزید ٹیمیں بلانے کے لیے مرکزی حکومت کی سطح پر بھی بات چیت کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ، کیرالہ اسٹیٹ الیکٹریسٹی بورڈ اور محکمۂ آبپاشی کو جل تھل والے علاقوں میں شدید بارش کے پیشِ نظر ڈیموں میں پانی کی سطح پر سختی سے نظر رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔