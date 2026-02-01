معذور بچے کے ساتھ بد فعلی پر ٹیچر کو 161 سال قید کی سزا
کیرالہ کے ضلع ترواننت پورم کی فاسٹ ٹریک خصوصی عدالت نے ٹیچر کو معذور بچے کی بد فعلی کے جرم میں سخت سزا سنائی۔
ترواننت پورم (کیرالہ): شہر کی ایک فاسٹ ٹریک خصوصی عدالت نے ایک ٹیچر کو 10 سالہ معذور بچے کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کا مجرم قرار دیتے ہوئے اسے 161 سال قید کی سزا سنائی ہے۔ عدالت نے سنتوش کمار (56) پر 87,000 روپے کا جرمانہ بھی عائد کیا۔
فاسٹ ٹریک عدالت کی جج انجو میرا برلا نے یہ حکم سناتے ہوئے کہا کہ اگر ملزم جرمانہ ادا کرنے میں ناکام رہتا ہے تو اسے مزید ساڑھے آٹھ سال قید کی سزا بھگتنی ہوگی۔ جرمانے کے علاوہ عدالت نے لیگل سروسز اتھارٹی کو متاثرہ کو معاوضہ ادا کرنے کا بھی حکم دیا۔
بچے سے چھیڑ چھاڑ کا واقعہ جولائی 2019 میں پیش آیا۔ ملزم سنتوش کمار اس اسکول میں استاد ہے جہاں معذور بچہ پڑھتا تھا۔ بچہ کنور کا رہنے والا تھا اور آٹزم سے متعلق علاج کے لیے ترواننت پورم میں رہائش پزیر تھا۔ ملزم نے بچے کی معذوری کا فائدہ اٹھایا۔ والدین کو بچے کے رویے میں اچانک تبدیلی پر شک ہوا، جو کافی عرصے سے جاری تھا۔
والدین نے بچے کے جسم پر نظر آنے والے زخموں کے بارے میں پوچھا تو بچہ بولنے سے قاصر ہونے کی وجہ سے کچھ بتانے سے قاصر رہا۔ اسے اپنی کتاب میں لکھنے یا ڈرائنگ کرنے کی عادت تھی، جو کچھ دیکھا اور سنا اسے ریکارڈ کر لیا۔ یہ تجربہ بچے کی کتاب میں بھی درج تھا۔
آخر کار بچے نے اپنے اسپیچ تھراپسٹ کے ذریعے واقعہ سنایا۔ چونکہ بچے کے الفاظ ابھی تک واضح نہیں تھے، چائلڈ ویلفیئر کمیٹی کی ہدایت کے مطابق ایک بیان ریکارڈ کیا گیا۔ پولیس نے تین رکنی پینل تشکیل دیا جس میں مینٹل ہیلتھ سینٹر کے ڈاکٹر بھی شامل تھے اور بچے کا دوبارہ بیان ریکارڈ کیا۔
بیان میں کہا گیا ہے کہ ملزم نے سکول کے بیت الخلاء میں کئی بار بچے کے ساتھ بدفعلی کی اور جب بھی وہ شور کرتا تو اس کا سر دیوار سے ٹکرا دیتا۔ بچے نے یہ بھی بتایا کہ ملزم ٹیچر نے اس کی ماں کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دیں۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ سنتوش کمار نے بچے کو مٹھائی اور بسکٹ دے کر چھیڑ چھاڑ کی۔