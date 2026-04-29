کیرالا ایگزٹ پولز: کانگریس اتحاد کو برتری، مگر وزیراعلیٰ کے لیے وجین ہی مقبول
Published : April 29, 2026 at 8:29 PM IST
حیدرآباد : کیرالا میں 140 رکنی اسمبلی کے لیے 9 اپریل کو ووٹنگ ہوئی، جس میں 77.45 فیصد ٹرن آؤٹ ریکارڈ کیا گیا۔ ایگزٹ پولز کے مطابق کانگریس کی قیادت میں یونائیٹڈ ڈیموکریٹک فرنٹ (یو ڈی ایف) کو واضح برتری حاصل ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ کیرالا میں کانگریس اتحاد واپسی کے قریب نظر آ رہا ہے، مگر قیادت کے معاملے میں بائیں بازو کی مقبولیت برقرار ہے۔
ایکسس مائی انڈیا کے ایگزٹ پول کے مطابق یو ڈی ایف کو 78 سے 90 نشستیں مل سکتی ہیں، جبکہ سی پی آئی (ایم) کی قیادت والے لیفٹ ڈیموکریٹک فرنٹ (ایل ڈی ایف) کو 49 سے 62 نشستیں ملنے کا امکان ہے۔ بی جے پی کے زیر قیادت این ڈی اے کو محض 0 سے 3 نشستیں ملنے کی پیش گوئی کی گئی ہے۔
تاہم دلچسپ بات یہ ہے کہ وزیراعلیٰ کے لیے عوام کی پہلی پسند موجودہ وزیراعلیٰ پینارائی وجین ہی ہیں، جنہیں 33 فیصد حمایت حاصل ہے، جبکہ کانگریس لیڈر وی ڈی ستیشن دوسرے نمبر پر ہیں۔ حتمی فیصلہ 4 مئی کو ووٹوں کی گنتی کے بعد سامنے آئے گا، جس کے بعد ہی یہ واضح ہوگا کہ ایگزٹ پولز کس حد تک درست ثابت ہوتے ہیں۔