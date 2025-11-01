انتہائی غربت سے پاک کیرالہ: غربت سے آزاد ہوکر منفرد کارنامہ انجام دینے والا ملک کی پہلی ریاست بنا کیرالہ
وزیر اعلیٰ پنارائی وجین نے کیرالہ کو ہندوستان کی پہلی انتہائی غربت سے پاک ریاست قرار دیا۔ اپوزیشن نے احتجاج کیا۔
Published : November 1, 2025 at 4:19 PM IST
تیروواننتا پورم، کیرالہ: وزیر اعلیٰ پنارائی وجین نے کیرالہ کو ہندوستان کی پہلی انتہائی غربت سے پاک ریاست قرار دیا۔ یہ اعلان ہفتہ کی صبح 9 بجے شروع ہونے والے اسمبلی کے خصوصی اجلاس کے دوران کیا گیا۔ تاہم اپوزیشن نے اس اعلان پر احتجاج کیا۔
اپوزیشن لیڈر وی ڈی ستیسان نے کہا کہ اسمبلی کے ساتھ تعاون کرنا مشکل ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ یہ اعلان ایک "دھوکہ دہی پر مبنی اعلان" ہے اور تمام اخبارات میں اشتہارات دیے گئے تھے۔ اپوزیشن نے اسمبلی کی کارروائی اور قواعد کی مبینہ خلاف ورزیوں پر بھی تنقید کی۔ اپوزیشن ارکان نے ایوان سے واک آؤٹ کرنے سے قبل اسمبلی گیٹ پر دھرنا دیا اور نعرے بازی کی۔
خصوصی اسمبلی اجلاس سے واک آؤٹ
اپوزیشن نے انتہائی غربت کا اعلان کرنے کے لیے بلائے گئے خصوصی اسمبلی اجلاس سے واک آؤٹ کیا۔ وی ڈی ستھیسن نے الزام لگایا کہ یہ اعلان دھوکہ دہی ہے اور چیف منسٹر نے رول 300 کا استعمال کرتے ہوئے یہ بیان دے کر اسمبلی کے طریقۂ کار کی خلاف ورزی کی ہے۔
سیشن شروع ہوتے ہی انہوں نے تنقید کرتے ہوئے کہا کہ رول 300 کو نافذ کرنا اسمبلی کی توہین ہے۔ اس کے بعد اپوزیشن ارکان نے اسمبلی کی عمارت کے باہر احتجاج کرتے ہوئے نعرے لگائے اور الزام لگایا کہ حکومت نے غریبوں کو دھوکہ دیا ہے۔
عوام کو کامیابی سے آگاہ کرنا ضروری
وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ’دھوکہ دہی اپوزیشن کی عادت ہے‘۔ اس کے جواب میں وزیر اعلیٰ پنارائی وجین نے کہا کہ دھوکہ دہی اپوزیشن کی عادت ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ یہ فیصلہ کابینہ کے اجلاس میں کیا گیا اور یہ کوئی خفیہ معاملہ نہیں تھا۔ خصوصی اجلاس اس لیے بلایا گیا کیونکہ اسمبلی نے عوام کو اس کامیابی سے آگاہ کرنا مناسب سمجھا گیا۔
وزیر اعلیٰ نے کہا، "حکومت صرف اس کامیابی کی بات کرتی ہے جو مکمل ہو چکی ہے۔ مینڈیٹ کی بنیاد وعدوں کو پورا کرنے پر ہے اور جو کچھ حاصل ہوا ہے اسے برقرار رکھنے کے لیے اقدامات جاری رہیں گے۔"
کیرالہ کی تاریخی کامیابی برداشت نہیں
پارلیمانی امور کے وزیر ایم بی راجیش نے اپوزیشن کے واک آؤٹ پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ وہ واک آؤٹ کر گئے کیونکہ وہ "کیرالہ کی تاریخی کامیابی کو برداشت نہیں کر سکتے تھے۔" ان کا مزید کہنا تھا کہ تاریخ ان کا احتساب کرے گی۔
کیرالہ کی انتہائی غربت سے پاک حیثیت (اسٹیٹس) پر فخر کریں
اپوزیشن کے واک آؤٹ کے بعد، وزیر اعلیٰ پنارائی وجین نے رسمی طور پر کیرالہ کو انتہائی غربت سے پاک ریاست قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ تمام اراکین اسمبلی اس تاریخی اعلان پر فخر کر سکتے ہیں۔
وزیر اعلیٰ نے کہا، "پوری ریاست کیرالہ اس اہم کامیابی پر فخر کر سکتی ہے۔ اگر ہم متحد رہیں تو کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ ہم اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ جنہوں نے انتہائی غربت پر قابو پالیا ہے وہ اس میں واپس نہ آئیں۔ کیرالہ صوبہ قوم کے سامنے ایک نیا ماڈل پیش کر رہا ہے۔"
معاشرے کے تمام طبقات میں وسائل کی تقسیم
انہوں نے مزید کہا کہ یہ کامیابی ملک کی دیگر ریاستوں کے لیے رول ماڈل کا کام کرے گی۔ اپنے آدھے گھنٹے کے خطاب میں وزیر اعلیٰ نے کہا کہ یہ اختتام نہیں بلکہ ایک نئی شروعات ہے۔
اسپیکر اے این شمشیر نے تمام اراکین کو اس تاریخی کامیابی پر مبارکباد دی اور کہا کہ کیرالہ معاشرے کے تمام طبقات میں وسائل کی تقسیم کے ذریعے سماجی ترقی پر مبنی ترقی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ جس کے بعد اسپیکر نے وزیر اعلیٰ کی جانب سے اجلاس ملتوی کرنے کی تحریک منظور کرتے ہوئے اس کا اعلان کردیا۔
وزیر اعلیٰ کی اسمبلی تقریر کی جھلکیاں
وزیر اعلیٰ پنارائی وجین نے اس کامیابی کے پیچھے کے عمل اور تاریخ کی تفصیل سے وضاحت کی۔
تاریخی کامیابی
اس کیرالہ پیروی (کیرالہ کا یوم تاسیس) نے تاریخ کو پہلی ہندوستانی ریاست کے طور پر نشان زد کیا جو غربت سے پاک ہے۔
پروجیکٹ کا آغاز
انتہائی غربت کے خاتمے کا فیصلہ 2021 کے انتخابات کے بعد کابینہ کے پہلے اجلاس میں ایک اہم انتخابی وعدے کو پورا کرتے ہوئے لیا گیا۔
شناخت کا عمل
مقامی خود حکومت کے محکمے کے تحت کیرالہ انسٹی ٹیوٹ آف لوکل ایڈمنسٹریشن (KILA) کے ذریعہ منعقد کیا گیا، اس عمل میں قانون ساز اسمبلی کے اراکین، منتخب نمائندوں، کدومبشری کارکنان، رضاکاروں اور عہدیداروں سمیت وسیع پیمانے پر عوامی شرکت شامل تھی۔
فائدہ اٹھانے والے
زمینی سروے، موبائل ایپ ڈیٹا اکٹھا کرنے، اور گرام سبھا کی منظوری پر مشتمل ایک سخت، کثیر مرحلہ عمل کے بعد، 1,032 مقامی اداروں میں 64,006 خاندانوں کے 103,099 افراد کو انتہائی غریب کے طور پر شناخت کیا گیا۔
فوکس ایریاز
انتہائی غریبوں کی شناخت کے معیار میں خوراک، صحت، رہائش، اور آمدنی کی مشکلات جیسے عوامل شامل ہیں۔ ہر خاندان کے لیے مائیکرو پلانز تیار کیے گئے تھے، جنہیں قلیل مدتی، درمیانی مدت اور طویل مدتی پروگراموں میں تقسیم کیا گیا تھا۔
فنڈنگ
اس پروجیکٹ کے لیے 2023-24 اور 2024-25 کے مالی سال کے لیے ہر ایک میں ₹50 کروڑ مختص کیے گئے تھے، جبکہ 2025-26 کے لیے ₹60 کروڑ مختص کیے گئے تھے، جس میں صحت، رہائش اور معاش پر توجہ دی گئی تھی۔
تاریخی سیاق و سباق
وزیر اعلیٰ نے روشنی ڈالی کہ 1960 کی دہائی کے اوائل میں، کیرالہ میں ہندوستانی ریاستوں میں غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزارنے والوں کی سب سے زیادہ فیصد تھی (1961-62 میں 90.75% دیہی علاقوں اور 88.89% شہری علاقوں میں)۔ کیرالہ کا وہاں سے آج کی پوزیشن تک کا سفر ایک بے مثال کامیابی ہے، جو زمینی اصلاحات، صحت اور تعلیم میں عوامی مداخلتوں اور ایک مضبوط عوامی تقسیم کے نظام کے ذریعے کارفرما ہے۔
نیتی آیوگ کے اعداد و شمار
وزیر اعلیٰ نے کہا کہ نیتی آیوگ کے کثیر جہتی غربت انڈیکس (ایم پی آئی) کے مطابق، کیرالہ کی خط غربت سے نیچے کی آبادی کا تخمینہ 2022-23 میں 0.48 فیصد تھا، جو ہندوستان میں سب سے کم ہے (آل انڈیا اوسط: 11.28 فیصد)۔
کلیدی مداخلتیں
"اوکاشم اتھیوگم" (رائٹ سوفٹلی) مہم کے تحت، 21,263 لوگوں کو ضروری دستاویزات اور خدمات (راشن کارڈ، آدھار، انشورنس، بینک اکاؤنٹس وغیرہ) فراہم کی گئیں۔ کڈمبشری کے "جانکیہ ہوٹلز" کے ذریعے 20,648 خاندانوں کو کھانے کی کٹس اور کھانے تک بلا تعطل رسائی فراہم کی گئی۔
لائف مشن کے ذریعے رہائش کی ضروریات کو پورا کیا گیا، نئے گھر، زمین، اور گھر کے پیکجوں اور تزئین و آرائش کے لیے اضافی مدد فراہم کی گئی۔ خصوصی مہم کے ذریعے 28 ایکڑ اراضی کو محفوظ کیا گیا۔ 4,394 خاندانوں کو تربیت اور مالی امداد کے ساتھ ساتھ روزی روٹی سپورٹ اوجاجیونم ("Ujjajeevanam") اسکیم کے ذریعے فراہم کی گئی۔ روزگار کی گارنٹی اسکیم میں 35,041 خاندانوں کو شامل کیا گیا۔
کامیابی کو برقرار رکھنا
وزیر اعلیٰ نے زور دیا کہ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے سخت نگرانی کی جائے گی کہ کوئی بھی خاندان دوبارہ انتہائی غربت میں نہ جائے۔
ایک نیا ماڈل
"کیرالہ بہت سی فلاحی سرگرمیوں کے لیے ایک تجربہ گاہ ہے۔ ہمیں امید ہے کہ انتہائی غربت کے خاتمے کے لیے ہمارے تجربات ایک ایسے ماڈل کے طور پر کام کریں گے جسے ملک کی دوسری ریاستیں استعمال کر سکتی ہیں۔"
کل اخراجات
انتہائی غربت کے خاتمے پر 1000 کروڑ روپے سے زیادہ خرچ کیے گئے۔
مشترکہ کوشش
اس کامیابی کا سہرا مختلف سرکاری محکموں، بلدیاتی اداروں، این جی اوز، کوٹمباشری، کے آئی ایل اے اور عوام کے وسیع تعاون سے ہے۔