وزیر اعظم کے خلاف سوشل میڈیا پوسٹ کا معاملہ: کیرالہ کرائم برانچ کی خاتون پولیس افسر سجیتا سلیم معطل
وزیراعظم کے خلاف سوشل میڈیا پر پوسٹ شیئر کرنے کے الزام میں خاتون پولیس افسر کو معطل کر دیا گیا ہے۔
Published : September 7, 2026 at 5:27 PM IST
اڈوکی: کیرالہ ریاستی پولیس فورس سے تعلق رکھنے والی ایک خاتون سول پولیس افسر کو وزیر اعظم نریندر مودی کے خلاف سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ شیئر کرنے پر معطل کر دیا گیا ہے۔
اڈوکی ضلع کے پولیس سربراہ کی تحقیقاتی رپورٹ کی بنیاد پر، کرائم برانچ کے انسپکٹر جنرل (آئی جی) نے تھوڈپوزا اسٹیشن سے منسلک ایک سول پولیس افسر، سجیتا سلیم کے خلاف سخت تادیبی کارروائی شروع کی ہے۔ ان پر سرکاری اہلکاروں پر لاگو ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کا الزام ہے۔
یووا مورچہ کی شکایت کے بعد جانچ شروع کی گئی
یووا مورچہ نے پی ایم مودی کے خلاف سوشل میڈیا پوسٹ کے تعلق سے اڈوکی ضلع کے پولیس چیف کے پاس ایک سرکاری شکایت درج کرائی تھی، جس میں الزام لگایا گیا کہ وزیر اعظم اور ان کے دفتر کی توہین کرنے والا مواد آن لائن وائرل کیا جا رہا ہے۔ شکایت کے بعد اسپیشل برانچ کی جانب سے کی گئی ابتدائی تحقیقات میں سرکاری بدانتظامی کی تصدیق ہوئی۔ کرائم برانچ کے آئی جی نے تحقیقات کے بعد پیش کی گئی رپورٹ کی بنیاد پر سجیتا سلیم کی معطلی کے احکامات جاری کر دیے۔
اسپیشل برانچ کی تحقیقات
یووا مورچہ کی شکایت کے بعد، سائبر سیل اور اسپیشل برانچ نے - اڈوکی ڈسٹرکٹ پولیس چیف کی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے، افسر کے فیس بک اکاؤنٹ کی اچھی طرح جانچ پڑتال کی۔ تحقیقات سے یہ بات سامنے آئی کہ افسر نے جان بوجھ کر پوسٹس شیئر کیں۔ اسے سرکاری ملازمین کی غیر جانبداری اور نظم و ضبط کی خلاف ورزی کے طور پر دیکھا گیا۔
اس کے بعد کرائم برانچ کے آئی جی نے سجیتا سلیم کو فوری طور پر معطل کرنے کا حکم دیا۔ مزید محکمانہ انکوائری فی الحال جاری ہے۔ سجیتا سلیم کی طرف سے شیئر کی گئی پہلی پوسٹ سابق وزیر اعظم منموہن سنگھ اور موجودہ وزیر اعظم نریندر مودی کی تصاویر پر مشتمل ایک موازنہ میم تھی۔
دوسری شیئر کی گئی پوسٹ ایک ممتاز صحافی کی سوشل میڈیا اپ ڈیٹ تھی۔ اس پوسٹ میں مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان سے سی بی ایس ای، نیٹ اور یونیورسٹی کے داخلے کے امتحانات میں بڑے پیمانے پر ہونے والی مبینہ بے ضابطگیوں پر استعفیٰ کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ اس پوسٹ میں دہلی کے جنتر منتر پر بھوک ہڑتال کے دوران سونم وانگچک کی صحت کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔
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