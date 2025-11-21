کیرالہ: مہورت کے مطابق ہسپتال کے ایمرجنسی وارڈ میں شادی
اگرچہ دلہن، آوانی کو سڑک حادثے کے بعد ایمرجنسی وارڈ میں داخل کیا گیا تھا، لیکن دولہا شیرون نے ہسپتال میں ہی شادی کرلی۔
کوچی : کیرالہ کے شہر کوچی میں ایک غیر معمولی منظر اس وقت سامنے آیا جب وی ایم شیرون نے اپنی دلہن آوانی سے اسپتال کے ایمرجنسی روم میں ہی شادی کرلی۔ شادی کا مہورت دوپہر کا مقرر تھا، مگر صبح آوانی کی گاڑی بے قابو ہوکر درخت سے ٹکرا گئی، جس سے اس کی ریڑھ کی ہڈی کو شدید چوٹ پہنچی۔ اسے فوری طور پر کٹایم میڈیکل کالج اور بعد ازاں خصوصی علاج کے لیے وی پی ایچ لیکشور اسپتال منتقل کیا گیا۔
ہسپتال کا ایمرجنسی کمرہ شادی کے مقام میں تبدیل ہو گیا جب تھمبولی کے رہنے والے ایک شخص نے اپنی دلہن کے ساتھ شادی کر لی، جو کچھ دیر قبل ہی ایک سڑک حادثے میں شدید زخمی ہو گئی تھی۔ دراصل مہورت کے مطابق شادی جمعہ کو تھمبولی میں دوپہر کے وقت ہونی تھی، لیکن دلہن کے میک اپ کے لیے کماراکوم جاتے ہوئے سڑک حادثے میں آوانی شدید زخمی ہوگئی۔ آوامی کو ہسپتال منتقل کیا گیا تاہم دلہا شیرون بھی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ہسپتال کے ایمرجنسی وارڈ میں پہنچ گیا اور دونوں خاندانوں کی موجودگی میں شادی کی رسم ادا کی گئی۔
اہل خانہ کے مطابق، ’مہورت‘ دوپہر 12.15 سے 12.30 بجے کے درمیان طے کیا گیا تھا، اس لیے دونوں فریقین نے اسپتال انتظامیہ سے شادی کی سہولت فراہم کرنے کی درخواست کی۔ "ڈاکٹرز سے مشورہ کرنے کے بعد، ہسپتال انتظامیہ نے ایمرجنسی ڈیپارٹمنٹ میں دولہے کو منگل سوتر پہنانے کی اجازت دی گئی۔ اس دوران دیگر مریضوں کا بھی خیال رکھا گیا تاکہ انہیں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہو۔