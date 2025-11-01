زہریلے سانپ نے اسکوٹر سے کیا پانچ کلو میٹر کا سفر، خاتون احساس کے بعد بھی رہی پُراعتماد
کیرالہ میں ایک خاتون ٹیچر کو دوران سفر اسکوٹر پر سانپ کی موجودگی کا پتہ چلا۔ پھر بھی انہوں نے سفر پورا کیا۔
Published : November 1, 2025 at 4:31 PM IST
کاسرگوڈ (کیرالہ): ایک زہریلے سانپ کا سکوٹر پر تقریباً پانچ کلومیٹر کا سفر کرنے کا معاملہ سامنے آیا ہے۔ کنہان گڑھ میں ایک کالج ٹیچر کے اسکوٹر میں ایک زہریلا سانپ چھپ گیا تھا اور اس سانپ نے خاتون کے ساتھ کالج تک کی دوری طے کی، لیکن وہ خوش قسمت تھیں، ورنہ وہ انہیں کاٹ بھی سکتا تھا۔
حالانکہ اس واقعے نے ٹیچر کو اندر تک ہلا کر رکھ دیا ہے۔ تھائی کاڈپورم کی رہائشی اور نہرو کالج میں ٹیچر شراف النساء نے بتایا کہ وہ معمول کے مطابق روز صبح کالج جاتی ہیں اور گھر سے نکلنے سے پہلے وہ اپنے ہیلمٹ اور جوتوں کو چیک کرتی ہیں۔
'کچھ بھی غیر معمولی نہیں نظر نہیں آیا'
گذشتہ روز 31 اکتوبر کی صبح جب انہوں نے اپنا اسکوٹر اسٹارٹ کیا تو انہیں کچھ بھی غیر معمولی نظر نہیں آیا۔ لیکن تقریباً چار کلومیٹر کا سفر طے کرنے کے بعد انہیں دائیں بریک کے قریب کچھ ہلتا ہوا محسوس ہوا۔
سانپ ہاتھ کی حرکت سے کاٹ سکتا تھا
حرکت محسوس کرنے کے بعد جب انہوں نے قریب سے دیکھا تو ایک بڑے زہریلے سانپ کو دیکھ کر وہ دنگ رہ گئیں۔ شراف النساء نے کہا کہ ہاتھ کی ہلکی سی حرکت بھی سانپ کے حملہ کا سبب بن سکتی تھی۔ مزید برآں، وہ جس سڑک پر سفر کر رہی تھی وہ مصروف ٹریفک والا ایک علاقہ تھا، اور تھوڑی سی گھبراہٹ حادثے کا سبب بن سکتی تھی۔
سانپ کو دیکھنے کے بعد بھی سفر جاری رکھا
خوف کے باوجود انہوں نے محسوس کیا کہ اچانک بریک لگانے سے سانپ زخمی ہو سکتا ہے یا بھڑک کر کاٹ سکتا ہے۔ چونکہ سانپ کا پتہ چلنے کے بعد کالج تقریباً ایک کلومیٹر ہی دور تھا، اس لیے انہوں نے ہمت جمع کر کے دھیرے دھیرے گاڑی چلانا جاری رکھا۔ خوش قسمتی سے سانپ پورے سفر میں ساکت رہا۔
مکینک نے سانپ کو گاڑی سے باہر نکالا
کالج پہنچے کے بعد شراف النساء پوری احتیاط سے اسکوٹر روکی اور ایک مکینک کو بلایا، جس نے اسکوٹر کے کچھ حصوں کو کھول کر سانپ کو باہر نکالا۔ اس موقعے پر لوگوں کی بھیڑ جمع ہو گئی۔ عوام نے تصدیق کی کہ سانپ واقعی زہریلا تھا، حالانکہ اسے کوئی چوٹ نہیں پہنچی۔
سانپ کو گاڑی سے باہر نکالنے کے بعد ہی شراف النساء نے اپنے گھر والوں کو اطلاع دی۔ انہوں نے کہا، "میں اکثر سانپوں کے بارے میں انتباہات پڑھا کرتی ہوں، لیکن میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میرے اسکوٹر میں سانپ میرے ساتھ سفر کر سکتا ہے۔" شراف النساء نے کہا کہ "میں صرف قسمت سے بچ پائی۔ جس طرح ہم اپنے ہیلمٹ یا جوتے چیک کرتے ہیں، اسی طرح ہر کسی کو گاڑی چلانے سے پہلے اپنی گاڑی کا اندرونی حصوں کو بھی چیک کرنا چاہیے۔" وہ تسلیم کرتی ہے کہ اب وہ اپنے سکوٹر کے قریب جانے سے ڈرتی ہے۔ پھر بھی، وہ ایک بڑے سانحے سے بچ جانے پر راحت محسوس کر رہی ہے۔
سانپوں سے بچاؤ
ماہرین کا کہنا ہے کہ آنے والے تین مہینوں میں کوبرا اور وائپر جیسے زہریلے سانپوں کے تئیں خصوصی احتیاط کی ضرورت ہے۔ یہ ان کی افزائش کا موسم ہے جس کی وجہ سے وہ زیادہ فعال ہو جاتے ہیں، نہ صرف گھروں اور صحنوں میں، بلکہ جوتوں اور گاڑیوں میں بھی۔
نر سانپ مادہ سانپوں کے ذریعہ چھوڑے گئے فیرومونز کی طرف راغب ہو کر ساتھی کی تلاش میں بھٹکتے رہتے ہیں۔ کوبرا اور وائپرز کے علاوہ دیگر زہریلے سانپ جیسے کریٹس، سینڈ بواس، اور پٹ وائپرز بھی اس دوران سرگرم رہتے ہیں۔ عام طور پر سانپ جیسے کہ وائپر رات کے وقت زیادہ سرگرم ہوتے ہیں، لیکن اس موسم میں وہ دن کے وقت بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔
اکتوبر سے جنوری زہریلے سانپوں کی افزائش نسل کا موسم ہے، جس سے ان کے دیکھنے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ سانپ کے ماہر کے ٹی سنتوش مشورہ دیتے ہیں، "لوگوں کو اس موسم میں چوکنا رہنا چاہیے۔"
کیرالہ کے چار مہلک سانپ
ہمارے آس پاس کے تمام سانپ خطرناک نہیں ہوتے۔ کیرالہ میں چار اقسام کے سانپ انتہائی زہریلے ہوتے ہیں۔
کوبرا (ناجا ناجا)
کنگ کوبرا (اوفیو فیگس ہنا)
عام کریٹ (بنگارس کیریولس)
رسل وائپر (ڈابوئیا رسیلی)
ان میں سے کنگ کوبرا عموماً جنگلاتی علاقوں میں پایا جاتا ہے۔ زہریلے سانپوں کی درست شناخت سے خوف و ہراس کو روکنے اور مناسب کارروائی کو یقینی بنانے میں مدد مل سکتی ہے۔
سانپ کے کاٹنے پر فوری علاج ضروری
اگر سانپ کاٹ لے تو اس کی نسل کی شناخت میں مدد مل سکتی ہے، لیکن ایسا کرنے میں وقت ضائع نہ کریں۔ فوری طبی امداد ضروری ہے۔ فوری اور مناسب علاج زندگیوں کو بچا سکتا ہے۔
