شرمناک توہم پرستی: نوبیاہتا دلہن روح کے قبضے میں ہے! بری روح سے بچنے کے لیے سگریٹ اور شراب پینے پر کیا مجبور
کیرالہ سے توہم پرستی کا ایک بڑا معاملہ سامنے آیا ہے۔ روح کے نام پر دلہن کا مبینہ طور پر استحصال کیا گیا۔
Published : November 8, 2025 at 5:26 PM IST
کوٹائیم (کیرالہ): ریاست کیرالہ کے کوٹائم ضلع میں ایک نوبیاہتا دلہن کو کالا جادو کے نام پر مبینہ طور پر جسمانی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا۔ اس کا انکشاف ایک ویڈیو کے منظر عام پر آنے کے بعد ہوا جس میں نوجوان خاتون کو باندھ کر زبردستی رسم ادا کرتے ہوئے دکھایا گیا تھا۔ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ ویڈیو اس کی بھابھی نے بنائی ہے۔
پولیس نے اس واقعے کے سلسلے میں جمعہ کو اس کے شوہر اور سسر سمیت تین لوگوں کو گرفتار کیا تھا۔ کالا جادو اس الزام پر کیا گیا کہ اس کے جسم میں خالہ کی روح داخل ہوگئی ہے۔ متاثرہ نے انکشاف کیا کہ اس کو زبردستی شراب، سگریٹ اور بھسمہ (مقدس راکھ) پینے کی رسم کے دوران مجبور کیا گیا۔
خاتون کو بھی جھلسنے کے زخم آئے۔ رسم کے دوران، اس کے پاؤں ریشم کے کپڑے سے بندھے ہوئے تھے اور اس کے بالوں میں ناخن ٹھونس دیے گئے تھے۔ مزید برآں، اس کے بالوں کے سرے کاٹ دیے گئے۔ اس درندگی کے بعد خاتون کی ذہنی حالت بگڑ گئی۔ واقعہ کی اطلاع ملتے ہی اس کے والد نے منارکڑ پولیس میں شکایت درج کرائی۔
خاتون محبت کی شادی کے بعد اپنے شوہر کے گھر رہ رہی تھی۔ الزام ہے کہ اس دوران اس کی ساس نے مبینہ طور پر کالے جادو کی رسم انجام دی۔ اس نے دعویٰ کیا کہ دلہن کے جسم پر متوفی رشتہ داروں کی روحیں موجود تھیں۔
ساس کی درخواست پر، تھرو والا کے متھور کے رہنے والے سیوان تھرومینی نامی پجاری پہنچے اور 2 نومبر کو صبح 11 بجے سے رات 9 بجے تک گھنٹوں تک کالے جادو کی رسم ادا کی۔ منار کڈ پولیس نے کل جن لوگوں کو گرفتار کیا ہے ان میں خاتون کا شوہر، پیروماتھوروتھی علاقہ کا ایک پادری اور اس کے والد شامل ہیں۔
متاثرہ کا بیان
"کالے جادو کی رسم کے حصے کے طور پر، شراب ڈالنے کے بعد چونا اور ہلدی ڈالی گئی، پھر راکھ کو ملا کر تین الگ الگ پیالوں میں ڈالا گیا۔ رسم شروع ہونے کے فوراً بعد، وہ ایک لمبا ریشمی کپڑا لائے اور اسے میری ٹانگوں اور ہاتھوں کے گرد باندھ دیا... کچھ دیر بعد، انہوں نے مجھے شراب پینے پر مجبور کر دیا..."
نوجوان خاتون کا بیان
متاثرہ لڑکی کی ذہنی حالت خراب ہونے پر اس کے والد نے اس معاملے کی اطلاع تھانے میں دی۔ شکایت کی بنیاد پر منارکاڈ پولیس نے مقدمہ درج کرلیا ہے اور تحقیقات جاری ہے۔ شوہر کی والدہ اور دیگر ساتھی فی الحال مفرور ہیں۔ پولیس ملزم کی گرفتاری کے لیے تفتیش کر رہی ہے۔