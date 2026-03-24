"مودی وزیر اعظم کے طور پر 2026 مکمل نہیں کریں گے" اروند کیجریوال کا دلیرانہ دعویٰ
انہوں نے دعویٰ کیا کہ 'مودی-شاہ حکومت ختم ہونے والی ہے۔' عوام میں ان کی مقبولیت میں مسلسل کمی آ رہی ہے۔
Published : March 24, 2026 at 10:39 AM IST
نئی دہلی: وزیر اعظم نریندر مودی کے بارے میں ایک اہم سیاسی بیان دیتے ہوئے، عام آدمی پارٹی کے قومی کنوینر اروند کیجریوال نے ریمارک کیا کہ انہیں یقین نہیں ہے کہ مودی 2026 تک اپنی مدت پوری کر پائیں گے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ "مودی-شاہ سلطنت تباہی کے دہانے پر ہے" اور عوام میں ان کی مقبولیت مسلسل کم ہو رہی ہے۔ یہ بیان گجرات میں سنجے راؤت کی کتاب Unlikely Paradise کی لانچنگ تقریب کے دوران دیا گیا، جہاں انہوں نے اپوزیشن کے اتحاد اور سیاسی جدوجہد کے موضوعات پر بھی روشنی ڈالی۔
اروند کیجریوال نے کہا کہ وزیر اعظم مودی اب عوام میں غیر مقبول ہو چکے ہیں، اور سوشل میڈیا پر ماحول بھی تیزی سے بدل گیا ہے۔ انہوں نے نوٹ کیا کہ اگرچہ تنقیدی آوازوں کو پہلے دبایا جاتا تھا، اب کھلے عام اختلاف کا مشاہدہ کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ اپنی پوری مشینری کو تعینات کرنے کے باوجود حکومت اپنا کنٹرول کھو چکی ہے جو اس کی گرتی ہوئی مقبولیت کا واضح اشارہ ہے۔
انتخابی عمل پر اٹھنے والے سوالات
کیجریوال نے انتخابی عمل کو لے کر سنگین الزامات بھی لگائے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ انتخابات "بے ایمانی سے" جیتے جا رہے ہیں، مثال کے طور پر ان کے اپنے نئی دہلی اسمبلی حلقے کا حوالہ دیتے ہوئے، جہاں ان کے مطابق ہزاروں ووٹوں کو فہرستوں سے ہٹا دیا گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ووٹوں کو حذف کرنے، جعلی ووٹ ڈالنے اور الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں (ای وی ایم) کے ساتھ چھیڑ چھاڑ جیسی سرگرمیوں کے ذریعے انتخابی نتائج میں ہیرا پھیری کی جا رہی ہے۔
'12 سال کی ناکام حکومت'
مرکزی حکومت کے 12 سالہ دور کو نشانہ بناتے ہوئے کیجریوال نے کہا کہ یہ دور تاریخ میں "سیاہ حروف" میں درج کیا جائے گا۔ انہوں نے ریمارکس دیے کہ اتنے طویل عرصے میں حکومت قوم کے لیے اہم کام کر سکتی تھی لیکن وہ ایسا کرنے میں ناکام رہی۔ انہوں نے تحقیقاتی ایجنسیوں کے استعمال کے حوالے سے بھی سوالات اٹھائے، یہ کہتے ہوئے کہ موجودہ نظام کے تحت، "ایماندار" اور "بے ایمان" کی تعریف ہی بدل دی گئی ہے۔
سنجے سنگھ پیچھے ہٹ گئے
اس موقعے پر عام آدمی پارٹی کے رکن پارلیمنٹ سنجے سنگھ نے بھی مرکزی حکومت پر شدید طنز کیا۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ سی بی آئی عدالت کو اروند کیجریوال اور منیش سیسوڈیا کے خلاف بدعنوانی کا کوئی ثبوت نہیں ملا - یہاں تک کہ ایک پیسہ بھی نہیں - اس نتیجے کو حکومت کے "منہ پر سب سے بڑا طمانچہ" قرار دیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایکسائز پالیسی کیس کے سلسلے میں لگائے گئے الزامات بے بنیاد ہیں اور اس پالیسی کے نتیجے میں درحقیقت دہلی حکومت کو ریونیو میں اضافہ ہوا ہے۔
'ہم نہیں جھکیں گے، لڑائی جاری رہے گی'
سنجے سنگھ نے الزام لگایا کہ اپوزیشن لیڈروں کو جھوٹے مقدمات میں پھنسا کر ان پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی گئی، لیکن وہ نہیں جھکے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ قید اور ہتک عزت کے باوجود ان کی جدوجہد جاری رہے گی۔
مزید پڑھیں:
اروند کیجریوال اور منیش سسودیا شراب گھوٹالہ کیس میں بری، کیجریوال جذباتی ہوگئے
'مودی حکومت ایک بار پھر بے نقاب': کارکن سونم وانگچک کی نظر بندی کی منسوخی کے بعد کیجریوال کا طنز
سی بی آئی نے کیجریوال-سسودیا کی رہائی کو ہائی کورٹ میں چیلنج کیا، تمام 23 ملزمان سے جواب طلب