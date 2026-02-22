اترپردیش میں پولیس اور ریونیو ٹیم پر پتھراؤ،۔ پندرہ نامزد، متعدد نامعلوم افراد کے خلاف کیس درج
یہ ٹیم سینی تھانہ علاقے کے رام پور دھاموان کے گاؤں گوہرہر میں ایک متنازعہ مکان کے کیس کو حل کرنے پہنچی تھی۔
Published : February 22, 2026 at 4:09 PM IST
کوشامبی، اترپردیش: سینی تھانہ علاقے کے رام پور دھاموان کے گاؤں گوہرہر میں مکان کے قبضے کو لے کر تنازعہ کو حل کرنے پہنچی پولیس اور ریونیو ٹیم پر پتھراؤ کی اطلاع ہے۔ اس واقعے میں پولیس اور ریونیو اہلکاروں سمیت متعدد افراد زخمی ہوئے۔ پولیس کو صورتحال پر قابو پانے کے لیے طاقت کا استعمال کرنا پڑا اور کچھ لوگوں کو حراست میں لے لیا گیا۔ نائب تحصیلدار کی شکایت پر 15 نامزد اور کئی نامعلوم حملہ آوروں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔
سی او سریتھو بھیا سنتوش کمار کے مطابق، سینی تھانہ علاقے کے رام پور دھماواں کے گاؤں گورہر کے رہنے والے جئے سنگھ ہریانہ میں رہتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے اس کے گھر میں گھس کر قبضہ کر لیا تھا۔ روہت، موہت، جھولنی دیوی، شیو سنگھ، اور کمل سنگھ کے خلاف 27 جنوری کو شکایت درج کی گئی تھی۔ تفتیش میں ملزمان کی جانب سے مکان پر مبینہ طور پر جبری قبضے کی تصدیق ہوئی۔ شام 5 بجے کے قریب ہفتہ کو نائب تحصیلدار اتل کمار ورما اور اسٹیشن ہاؤس آفیسر دھرمیندر سنگھ پولیس کے ساتھ مکان کو قبضے سے آزاد کرانے پہنچے۔ یہ اس وقت ہوا جب مظاہرین نے حملہ کیا۔
سی او کے مطابق، کانگو ریاض احمد، کانسٹیبل بھانو کمار، کمتا ناتھ، اور متاثرہ جئے سنگھ پتھراؤ میں زخمی ہوئے۔ تمام زخمیوں کا طبی معائنہ پرائمری ہیلتھ سنٹر، سرتھو میں کیا گیا۔ تاہم، مکان کو قبضے سے آزاد کرکے سرکاری تالے میں ڈال دیا گیا ہے۔ نائب تحصیلدار کی شکایت کی بنیاد پر 15 نامزد اور کئی نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے اور پولیس حملے کی تحقیقات کر رہی ہے۔ حراست میں لیے گئے دو افراد سے پوچھ گچھ کی جا رہی ہے۔ احتیاطی اقدام کے طور پر جائے وقوعہ پر پولیس فورس تعینات کر دی گئی ہے۔