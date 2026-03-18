کٹھوعہ عصمت دری-قتل: عدالت نے عمر قید کی سزا کو معطل کرنے کی درخواست کو خارج کر دیا
Published : March 18, 2026 at 8:27 PM IST
چنڈی گڑھ: پنجاب اور ہریانہ ہائی کورٹ نے کٹھوعہ میں 2018 میں ایک آٹھ سالہ بچی کی عصمت دری اور قتل کیس کے مرکزی سازشی اور مندر کے سابق پجاری سانجھی رام کی عرضی کو یہ کہتے ہوئے خارج کر دیا ہے کہ "اس مرحلے پر سزا کی معطلی کی رعایت" نہیں دی جانی چاہیے۔
سانجھی رام کو اگلے سال پٹھانکوٹ کی ایک سیشن عدالت نے عمر قید کی سزا سنائی تھی۔ سانجھی رام کے رشتہ دار پرویش کمار اور اسپیشل پولیس آفیسر دیپک کھجوریا کو بھی عمر قید کی سزا سنائی گئی۔
جسٹس گروندر سنگھ گل اور جسٹس رمیش کماری کی ڈویژن بنچ نے یہ حکم 6 مارچ کو سانجھی رام کی درخواست پر دیا تھا۔ تین صفحات پر مشتمل یہ حکم اس ہفتے کے شروع میں دستیاب کرایا گیا تھا۔
مقدمے کی خوبیوں پر تبصرہ کیے بغیر، عدالت نے کہا کہ اس کی رائے میں، "یہ ایسا معاملہ نہیں ہے جس میں درخواست گزار/ اپیل کنندہ اس مرحلے پر سزا کی معطلی کی رعایت کا حقدار ہو۔" "اس طرح، درخواست کو خارج کر دیا جاتا ہے،"۔
اپریل 2018 میں جموں و کشمیر کرائم برانچ کی طرف سے داخل کی گئی 15 صفحات کی چارج شیٹ کے مطابق، بچی کو اسی سال 10 جنوری کو اغوا کیا گیا تھا، جموں کے کٹھوعہ علاقے کے ایک چھوٹے سے گاؤں کے ایک مندر میں اس کی عصمت دری کی گئی تھی۔ مندر کی دیکھ بھال سانجھی رام کرتے تھے۔ چارج شیٹ میں کہا گیا ہے کہ اسے چار دن تک بے ہوش رکھا گیا اور بعد میں قتل کر دیا گیا۔
سانجھی رام کی عمر قید کی سزا کو معطل کرنے کی دلیل دیتے ہوئے سینئر ایڈوکیٹ ونود گھئی نے ہائی کورٹ کو بتایا کہ استغاثہ نے 114 گواہوں کی جانچ کی لیکن سنجھی رام کے ملوث ہونے کو ثابت کرنے کے لیے کوئی ٹھوس ثبوت پیش نہیں کیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ رام پہلے ہی آٹھ سال سے زیادہ جیل میں گزار چکا ہے اور سزا کی معطلی کا مستحق ہے۔
سینئر ایڈوکیٹ آر ایس چیمہ جموں و کشمیر کی طرف سے پیش ہوئے اور متاثرہ خاندان کی طرف سے مندیپ سنگھ بسرا اور انوپندر برار پیش ہوئے۔