’کاسیمیڈو سانحہ‘: انڈین کوسٹ گارڈ نے حادثے کی وجہ ماہی گیروں کی جانب سے خراب موسم کی وارننگ کو نظر انداز کرنا قرار دے دیا
یہ حادثہ اس بات کو اجاگر کرتا ہے کہ خراب موسم کی تنبیہ کو نظر انداز کرنا کتنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔
Published : November 7, 2026 at 8:13 PM IST
چنئی: آندھرا پردیش کے ساحل کے قریب 3 نومبر کو لاپتہ ہونے والے چنئی کے علاقے کاسیمیڈو سے تعلق رکھنے والے سات ماہی گیروں کی لاشیں اونگول کے قریب برآمد ہو گئی ہیں۔ دوسری جانب انڈین کوسٹ گارڈ نے اس حادثے کا ذمہ دار سمندری طوفان ’موراسو‘ کے باعث جاری کردہ خراب موسم کے انتباہ کو ماہی گیروں کی جانب سے نظر انداز کیے جانے کو ٹھہرایا ہے۔ ذرائع کے مطابق نو ماہی گیر 29 اکتوبر کو چنئی کی کاسیمیڈو ماہی گیری بندرگاہ (فشنگ ہاربر) سے ایک کشتی پر سوار ہو کر روانہ ہوئے تھے۔
تاہم، طوفانی صورتحال کے باعث انہیں آندھرا پردیش کی نظام پٹنم بندرگاہ پر رکنا پڑا۔ بعد ازاں، جب وہ دوبارہ اپنی کشتی لے کر روانہ ہوئے تو سمندر کے بیچ ان کی کشتی کا انجن خراب ہو گیا۔ ماہی گیروں نے 3 نومبر کو رات کے وقت تقریباً 3:30 بجے حکام کو اپنی اس نازک صورتحال سے آگاہ کیا۔ جب ماہی گیروں سے مزید کوئی رابطہ ممکن نہ ہو سکا تو انڈین کوسٹ گارڈ نے فوری طور پر اپنے ہیلی کاپٹروں اور بحری جہازوں کے ذریعے ایک وسیع سرچ آپریشن شروع کیا۔ اسی دوران آندھرا پردیش کے علاقے اونگول کے ساحل پر سات ماہی گیروں کی لاشیں بہہ کر آ گئیں، جبکہ دیگر دو لاپتہ ماہی گیروں کی تلاش تاحال جاری ہے۔
انڈین کوسٹ گارڈ کا کہنا ہے کہ یہ المناک حادثہ اس لیے پیش آیا کیونکہ ماہی گیر طوفان ’موراسو‘ کے خطرے کے پیشِ نظر جاری کردہ تنبیہ کے باوجود سمندر میں چلے گئے۔ کوسٹ گارڈ نے ایک پریس ریلیز میں کہا: "انڈین کوسٹ گارڈ قبل از وقت احتیاطی تدابیر اور فوری کارروائی کے اصول پر عمل پیرا ہے۔ ایک ہی ہفتے کے دوران آندھرا پردیش کے ساحل سے گزرنے والے دو سمندری طوفانوں ’ارنب‘ اور ’موراسو‘ کے تناظر میں کوسٹ گارڈ نے ریاستی محکمہ ماہی گیری اور دیگر متعلقہ اداروں کے ساتھ مل کر موسم کی مختلف وارننگز اور ہدایات جاری کی تھیں جن میں ماہی گیروں کو سمندر میں نہ جانے کا سختی سے مشورہ دیا گیا تھا۔"
بیان میں مزید کہا گیاکہ "اس کے علاوہ سمندر میں تعینات کوسٹ گارڈ کے بحری جہازوں، طیاروں اور ساحلی ریڈار نگرانی کے نظام کے ذریعے سمندر میں موجود ماہی گیروں کو مسلسل باخبر رکھا جاتا رہا۔ ان اقدامات کا مقصد یہ تھا کہ ماہی گیر طوفان کے اثرات شروع ہونے سے پہلے ہی بحفاظت بندرگاہوں پر واپس پہنچ جائیں۔ ریاستی حکام سے موصولہ معلومات کے مطابق، 29 اکتوبر 2026 کو طوفان ’ارنب‘ کے ساحل عبور کرنے کے بعد ’سری چنگلمن‘ نامی ماہی گیری کی کشتی 9 ماہی گیروں کے ہمراہ چنئی فشنگ ہاربر سے سمندر میں روانہ ہوئی تھی۔"
پریس ریلیز کے مطابق "بعد ازاں، طوفان ’موراسو‘ سے متعلق وارننگ کے بعد کشتی کو حفاظت کے پیشِ نظر نظام پٹنم بندرگاہ لے جایا گیا، کیونکہ 2 اور 3 نومبر کی درمیانی رات طوفان کے نیلور اور نراسا پورم کے درمیان ساحل سے ٹکرانے کی پیش گوئی کی گئی تھی۔ ان تمام انتباہات اور شدید خطرات کے باوجود یہ کشتی مبینہ طور پر 2 نومبر 2026 کی رات طوفان کے عین عروج کے وقت نظام پٹنم سے سمندر میں نکل پڑی، جب طوفان ساحل کے قریب سے گزر رہا تھا۔ اس وقت موسم بے حد خراب تھا اور سمندر میں شدید طغیانی تھی۔"
کوسٹ گارڈ کے مطابق یہ بات ابھی تک واضح نہیں ہو سکی کہ ماہی گیر ان حالات میں سمندر میں کیوں گئے۔ "تاہم، یہ ممکن ہے کہ طوفان کا مرکز گزرنے کے بعد ہوا کی رفتار عارضی طور پر تھم گئی ہو اور ماہی گیروں نے غلطی سے یہ سمجھ لیا ہو کہ طوفان کا خطرہ مکمل طور پر ٹل چکا ہے، جبکہ درحقیقت طوفان کا پچھلا حصہ ابھی گزرنا باقی تھا۔" انڈین کوسٹ گارڈ نے بتایا کہ اسے واقعے کی پہلی اطلاع 3 نومبر کو دوپہر تقریباً 12 بجے موصول ہوئی، جس کے بعد اگلے چند گھنٹوں کے اندر چنئی کے قریبی اڈے سے ایک سرچ طیارے کو روانہ کیا گیا۔
بیان میں کہا گیاکہ "اسی روز قریبی کرشن پٹنم بندرگاہ پر موجود کوسٹ گارڈ کا بحری جہاز طوفان کے بعد کے نامساعد حالات کے باوجود فوری طور پر روانہ ہوا۔ 3، 4 اور 5 نومبر کو حادثے کے مقام پر بحری جہازوں اور طیاروں کے باہمی تعاون سے مسلسل اور بھرپور سرچ آپریشن چلایا گیا۔" مزید بتایا گیا کہ "انڈین کوسٹ گارڈ کے مسلسل سرچ آپریشن کے نتیجے میں 5 نومبر 2026 کو صبح 9:35 بجے 15° 26' شمالی عرض بلد اور 080° 14' مشرقی طول بلد کے مقام پر ایک ڈوبتی ہوئی کشتی دیکھی گئی جس کا بیرونی رنگ سبز تھا۔ تصدیق کرنے پر معلوم ہوا کہ یہ وہی ماہی گیری کی کشتی ’سری چنگلمن‘ تھی۔ کشتی کے قریب سے کوسٹ گارڈ کے جہاز نے 2 ماہی گیروں کی لاشیں برآمد کیں۔"
پریس ریلیز میں مزید کہا گیاکہ "دریں اثنا، کوسٹ گارڈ اسٹیشن کوتھا پٹنم نے اطلاع دی کہ اسی دن مزید 5 لاشیں بہہ کر کوتھا پٹنم ساحل پر آ گئیں۔ اب تک لاپتہ ہونے والے 9 میں سے 7 ماہی گیروں کی لاشیں برآمد کی جا چکی ہیں، جبکہ باقی 2 ماہی گیروں کی تلاش کے لیے کوسٹ گارڈ کی کوششیں بدستور جاری ہیں۔" کوسٹ گارڈ نے اپنے بیان کے اختتام پر کہاکہ "یہ حادثہ ایک بار پھر اس بات کو اجاگر کرتا ہے کہ خراب موسم کی تنبیہ کو نظر انداز کرنا اور طوفانی صورتحال میں سمندر میں جانا کتنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔
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مستقبل میں ایسے المناک واقعات کی روک تھام کے لیے ماہی گیر، کشتیوں کے مالکان اور ماہی گیروں کی تنظیمیں ریاستی حکومت اور انڈین کوسٹ گارڈ کی جانب سے جاری کردہ موسمی انتباہات اور احتیاطی ہدایات پر سختی سے عمل کریں۔ نیز، طوفانی موسم کے دوران ماہی گیری کی سرگرمیوں سے مکمل گریز کیا جائے۔"