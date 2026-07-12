جج پر کالا جادو کرنے کی کوشش! مقدمہ جیتنے کے لیے خاتون نے عدالت میں سرسوں کے دانے چھڑک دیے
عدالتی عملے نے جب جج کی نشست پر سفید سرسوں کے دانے دیکھے تو معاملہ مشکوک محسوس ہوا۔
Published : July 12, 2026 at 9:54 PM IST
چکبالاپور (کرناٹک): کرناٹک کے ضلع چکبالاپور میں ایک حیران کن واقعہ پیش آیا، جہاں ایک 65 سالہ خاتون کو مبینہ طور پر جج پر کالا جادو (جادو ٹونا) کرنے کی کوشش کے الزام میں گرفتار کر کے 14 روزہ عدالتی تحویل میں بھیج دیا گیا۔ پولیس کے مطابق خاتون کا مقصد اپنے زیر سماعت زمین کے تنازعے کے مقدمے میں کامیابی حاصل کرنا تھا۔
پولیس نے بتایا کہ ملزمہ کی شناخت منجولا کے نام سے ہوئی ہے، جو چکبالاپور شہر کی رہائشی ہے۔ یہ واقعہ جمعرات، 9 جولائی کی صبح تقریباً ساڑھے نو بجے فرسٹ ایڈیشنل سول اینڈ جے ایم ایف سی کورٹ میں پیش آیا۔ خاتون مبینہ طور پر عدالت میں داخل ہوئی اور جج کی کرسی اور ڈائس (عدالتی میز) پر سفید سرسوں کے دانے چھڑک دیے، کیونکہ اس کا عقیدہ تھا کہ ایسا کرنے سے اس کے حق میں فیصلہ آئے گا۔
عدالتی عملے نے جب جج کی نشست پر سفید سرسوں کے دانے دیکھے تو معاملہ مشکوک محسوس ہوا۔ اس کے بعد عدالت میں نصب سی سی ٹی وی کیمرے کی فوٹیج دیکھی گئی، جس میں خاتون واضح طور پر جج کی کرسی پر سرسوں چھڑکتے ہوئے نظر آئی۔ فوٹیج سامنے آنے کے بعد کورٹ ایڈمنسٹریٹر نے چکبالاپور سٹی پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کرائی، جس پر فوری کارروائی کرتے ہوئے پولیس نے خاتون کو گرفتار کر لیا۔
ضلع کے سپرنٹنڈنٹ آف پولیس کشل چوکسی نے بتایا کہ خاتون کے خلاف کرناٹک پریوینشن آف وچ کرافٹ ایکٹ، 2017 کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عدالتی عملے کی شکایت کے بعد خاتون کو حراست میں لیا گیا، جہاں دورانِ تفتیش اس نے اعتراف کیا کہ اس نے واقعی جادو ٹونے کا سہارا لیا کیونکہ وہ سمجھتی تھی کہ اس طرح عدالت کا فیصلہ اس کے حق میں ہو جائے گا۔
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پولیس کے مطابق جس روز یہ واقعہ پیش آیا، اسی دن منجولا کے زمین سے متعلق مقدمے کی سماعت بھی تھی۔ پوچھ گچھ کے دوران اس نے بتایا کہ وہ توہم پرستی کے باعث اس عمل پر یقین رکھتی تھی اور اسی مقصد سے سفید سرسوں کے دانے عدالت میں چھڑکے تھے۔ بعد ازاں پولیس نے خاتون کو عدالت میں پیش کیا، جہاں سے اسے 14 روزہ عدالتی تحویل (جوڈیشل کسٹڈی) میں بھیج دیا گیا۔