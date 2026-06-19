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زندہ خاتون کو مردہ قرار دے دیا گیا! سرکاری غلطی نے آدھار، راشن اور پنشن سب چھین لیا

انتظامیہ کی سنگین غفلت کے باعث والدہ کے بجائے خود شیوگانگاوا کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ جاری کردیا گیا اور سرکاری ریکارڈ میں مردہ ظاہر کردیا گیا۔

زندہ خاتون کو مردہ قرار دے دیا گیا! سرکاری غلطی نے آدھار، راشن اور پنشن سب چھین لیا
زندہ خاتون کو مردہ قرار دے دیا گیا! سرکاری غلطی نے آدھار، راشن اور پنشن سب چھین لیا (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : June 19, 2026 at 9:39 AM IST

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بنگلور : کرناٹک کے ضلع ہاویری سے سرکاری لاپروائی کی ایک حیران کن اور افسوسناک مثال سامنے آئی ہے، جہاں ایک زندہ خاتون کو سرکاری ریکارڈ میں مردہ قرار دے دیا گیا، جس کے نتیجے میں نہ صرف ان کی ماہانہ پنشن بند ہوگئی بلکہ آدھار کارڈ، راشن کارڈ اور دیگر سرکاری سہولیات بھی منسوخ کر دی گئیں۔

اطلاعات کے مطابق اٹیگیری گاؤں کی رہائشی شیوگانگاوا تھاری اپنی والدہ شنکراوا کے انتقال کے بعد ان کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کے لیے متعلقہ دفتر پہنچیں۔ تاہم انتظامیہ کی سنگین غفلت کے باعث والدہ کے بجائے خود شیوگانگاوا کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ جاری کر دیا گیا اور سرکاری ریکارڈ میں انہیں مردہ ظاہر کر دیا گیا۔

خاتون کو اس سنگین غلطی کا علم اس وقت ہوا جب وہ اپنے مرحوم شوہر کی پنشن حاصل کرنے بینک پہنچیں۔ بینک حکام نے انہیں بتایا کہ سرکاری ریکارڈ کے مطابق وہ وفات پا چکی ہیں، اس لیے پنشن جاری نہیں کی جا سکتی۔ شیوگانگاوا کے مطابق اس غلطی کی وجہ سے انہیں شدید مالی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ان کی 14 ہزار روپے ماہانہ پنشن بند ہوگئی،

راشن ملنا بند ہوگیا اور آدھار کارڈ بھی غیر فعال ہو گیا۔ انہوں نے الزام لگایا کہ ایک سال سے مختلف دفاتر کے چکر کاٹ رہی ہیں لیکن مسئلہ حل نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا کہ قرض خواہ مسلسل گھر آ کر رقم کا مطالبہ کرتے ہیں جبکہ گھر میں راشن تک موجود نہیں۔ ان کا بیٹا واحد کفیل ہے جس کی آمدنی پر پورا خاندان انحصار کرتا ہے۔

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بعد ازاں تحصیل انتظامیہ نے اپنی غلطی تسلیم کرتے ہوئے خاتون کی والدہ کے نام درست ڈیتھ سرٹیفکیٹ جاری کر دیا، تاہم دیگر دستاویزات کی بحالی کا عمل ابھی جاری ہے۔ شگاؤں کے تحصیلدار یلاپا نے یقین دہانی کرائی ہے کہ متعلقہ محکموں سے رابطہ کر کے مسئلہ جلد حل کیا جائے گا۔

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DECLARED DEAD BY MISTAKE
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زندہ خاتون مردہ قرار
کرناٹک کے ضلع ہاویری
KARNATAKA WOMAN DECLARED DEAD

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