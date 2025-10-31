کرناٹک: چکمگلور میں ہاتھی کے حملے میں دو بھائی ہلاک، مقامی لوگوں کا احتجاج
کرناٹک کے چکمگلور میں ہاتھی کے حملہ میں دو بھائیوں کی موت کے بعد مقامی لوگوں نے محکمہ جنگلات پر برہمی کا اظہار کیا۔
Published : October 31, 2025 at 7:42 PM IST
چکمگلور: کرناٹک کے چکمگلور ضلع میں سرینگری تعلقہ کے کیریکٹے گاؤں میں جمعہ کی صبح ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا، جہاں دو بھائی، ہریش (42) اور امیش (43) ہاتھی کے حملے میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ عینی شاہدین کے مطابق ہاتھی نے بڑے بھائی پر اس وقت حملہ کردیا جب وہ اپنے مویشیوں کےلئے چارہ لانے جارہے تھے، اسی دوران چھوٹے بھائی پر بھی ہاتھی نے حملہ کردیا۔ دونوں بھائی موقع پر بھی ہلاک ہوگئے۔
یہ واقعہ کدرمکھ نیشنل پارک کی حدود میں پیش آیا، جو کارکلا فاریسٹ ڈویژن کے حدود میں آتا ہے۔ سرینگری پولیس اور جنگلات کے اہلکاروں نے جائے وقوعہ کا دورہ کیا اور حملے کا معائنہ کیا۔ مقامی لوگوں نے علاقے میں ہاتھیوں کی جانب سے بار بار کئے جانے والے حملوں پر شدید غصے اور مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے محکمہ جنگلات پر لاپرواہی کا الزام عائد کیا۔
احتجاج کے طور پر، کئی مقامی لوگوں نے تحصیلدار کی جیپ کو مقام کی طرف جانے والے راستے میں روک دیا اور ضلع کلکٹر مینا ناگراج اور سپرنٹنڈنٹ آف پولیس (ایس پی) وکرم امتے سمیت دورہ کرنے والے افسران کے خلاف اپنی ناراضگی کا اظہار کیا۔ ہاتھیوں کے امکانی حملوں کی جانب سے عوام کی زندگی کو لاحق خطرات پر احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔
گاؤں والوں نے صورت حال سے نمٹنے کے لیے وزیر جنگلات کے فوری دورے کا مطالبہ کیا، اور بامعنی کارروائی تک احتجاج کو جاری رکھنے کا بھی عزم کیا۔ ایک مظاہرین نے کہا کہ "اس طرح کے واقعات اس خطے میں بار بار ہو رہے ہیں، اس کے باوجود محکمہ جنگلات نے آنکھیں بند کر رکھی ہیں۔ ہماری بار بار درخواستوں کے باوجود کوئی راحت نہیں ملی۔"