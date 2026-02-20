کرناٹک: شیواجی جینتی جلوس پر پتھراؤ کا الزام، باگل کوٹ میں کشیدگی، دفعہ 163 نافذ
کرناٹک کے باگل کوٹ میں شیواجی جینتی جلوس جب پرانے شہر میں مسجد کے علاقے سے گزرا تو مبینہ طور پر پتھر پھینکے گئے۔
Published : February 20, 2026 at 11:26 AM IST
باگل کوٹ: کرناٹک کے باگل کوٹ ضلع میں جمعرات کو حالات اس وقت کشیدہ ہو گئے جب شیواجی جینتی جلوس پر مبینہ طور پر پتھراؤ کیا گیا۔ عہدیداروں نے جمعہ کو بتایا کہ یہ واقعہ پرانے شہر میں جمعرات کو اس وقت پیش آیا جب جلوس مسجد کے علاقے سے گزر رہا تھا۔
پولیس سپرنٹنڈنٹ (ایس پی) سدھارتھ گوئل نے کہا کہ جلوس کے لیے کافی فورس تعینات کی گئی تھی۔ انہوں نے کہا، "ہم سب موقع پر موجود تھے۔ جلوس کل دوپہر تقریباً ساڑھے تین بجے شروع ہوا، جیسے ہی یہ مسجد کے قریب پہنچا تو دور سے ہم پر دو پتھر پھینکے گئے۔"
ایس پی کے مطابق، ابتدائی معلومات اور پولیس کی جانب سے اب تک دیکھے گئے ویڈیوز کی بنیاد پر، ایک پتھر پولیس کانسٹیبل پر لگا، جب کہ دوسرا اس کے کندھے پر لگا۔ گوئل نے کہا، "کوئی بھی شدید زخمی نہیں ہوا ہے۔ اس کے بعد جلوس آسانی سے آگے بڑھا اور ماحول پرامن رہا۔"
پولیس کا کہنا ہے کہ جلوس کے پیش نظر سیکورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے اور حالات قابو میں تھے۔ انہوں نے مزید کہا کہ "جس علاقے میں یہ واقعہ پیش آیا وہاں سی سی ٹی وی کیمرے نصب ہیں۔ ہم نے جلوس کی ریکارڈنگ بھی کی ہے۔ ہم ویڈیو فوٹیج کا جائزہ لے رہے ہیں۔ ملوث افراد کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔"
دریں اثنا، باگل کوٹ کے کچھ حصوں میں تعزیرات ہند (آئی پی سی) کی دفعہ 163 کے تحت 19 فروری کی آدھی رات سے 24 فروری کی آدھی رات تک امتناعی احکامات نافذ کر دیے گئے ہیں۔ حکام کے مطابق امتناعی حکم نامے میں عوامی مقامات پر چار سے زیادہ افراد کے جمع ہونے پر پابندی ہے۔ خطرناک ہتھیار لے کر جانا، عوامی تحفظ کو خطرے میں ڈالنے والی سرگرمیوں میں ملوث ہونا، اور پیشگی اجازت کے بغیر میٹنگز، اجتماعات یا احتجاج کا انعقاد بھی ممنوع ہے۔
پولیس اور انتظامیہ نے متاثرہ علاقوں میں امن و امان برقرار رکھنے کے لیے اقدامات کیے ہیں۔
حیدرآباد میں یوٹیوب پر ہجوم کا حملہ
وہیں، جمعرات کی رات تلنگانہ کے دارالحکومت حیدرآباد کے عنبرپیٹ علاقے میں ایک ہجوم نے ایک یو ٹیوبر پر حملہ کیا، جو مبینہ طور پر جامع مسجد کے قریب ایک ویڈیو بنا رہا تھا۔ جس سے علاقے میں کشیدگی پھیل گئی۔ بعد ازاں پولیس نے جائے وقوعہ پر پہنچ کر صورتحال پر قابو پالیا۔
عنبرپیٹ پولیس نے بیان جاری کرتے ہوے کہا، "ایک یو ٹیوبر عنبرپیٹ میں جامع مسجد کے قریب ایک ویڈیو بنا رہا تھا، لوگوں نے اس پر حملہ کیا۔ اس وقت شیواجی جینتی کا جلوس وہاں سے گزر رہا تھا، اور دونوں گروپوں نے نعرے لگائے۔ ہمارے پولیس افسران موقع پر تھے اور حالات کو سنبھالا۔ صورتحال فی الحال قابو میں ہے، اور ہمیں کسی سے کوئی شکایت موصول نہیں ہوئی ہے۔"
یہ بھی پڑھیں: