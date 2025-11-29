کرناٹک: سدارامیا اور شیوکمار کے بیچ آج ملاقات، برف پگھلے گی یا اختلاف بڑھے گا؟
وزیراعلیٰ سدارامیا نے کہاکہ یہ میٹنگ ہائی کمان کی ہدایت پر بلائی گئی ہے۔ وہیں دونوں لیڈران نے کہاکہ ہائی کمان کا فیصلہ منظور ہوگا۔
بنگلورو: ایک اہم پیشرفت میں کرناٹک کے وزیر اعلیٰ سدارامیا اور نائب وزیر اعلیٰ ڈی کے شیوکمار سنیچر کو ناشتے پر ملاقات کریں گے تاکہ قیادت کی تبدیلی کے مسئلہ پر اپنے اختلافات کو حل کر سکیں۔
یہ ملاقات اعلیٰ کمان کی ہدایت کے بعد ہو رہی ہے۔ سدارامیا نے جمعہ کو نامہ نگاروں سے کہا، "ہائی کمان نے آج ہم دونوں کو بلایا اور ہمیں اپنی سطح پر اختلافات کو حل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے بات کرنے کا مشورہ دیا۔ اس لیے میں نے شیوکمار کو کل ناشتے پر میٹنگ کے لیے مدعو کیا ہے۔"
تاہم قیادت کی تبدیلی کے معاملے انہوں نے اس بات کا اعادہ کیا کہ ان کے موقف میں کوئی بدلاؤ نہیں ہو گا۔ سدارامیا نے کہا کہ "میں نے پہلے ہی اپنا موقف واضح کر دیا ہے کہ میں ہائی کمان کے فیصلے کو تسلیم کروں گا۔ میرا یہ موقف تبدیل نہیں ہو گا۔ وہیں ڈی کے شیوکمار بھی کئی مواقع پر کہہ چکے ہیں کہ وہ بھی ہائی کمان کے فیصلے کو تسلیم کریں گے۔"
کرناٹک کانگریس میں اقتدار کی کشمکش اس وقت بڑھ گئی جب 20 نومبر کو سدارامیا نے سی ایم دفتر میں ڈھائی سال مکمل کیے اور شیوکمار نے اس اعلیٰ عہدے پر دعویٰ کر دیا۔ انہوں نے سال 2023 کے اسمبلی انتخابات کے فوراً بعد راہل گاندھی کی موجودگی میں ان کے اور سدارامیا کے درمیان اقتدار کے اشتراک کے ایک نامعلوم معاہدے کا حوالہ دیا۔
بتایا جاتا ہے کہ پارٹی ہائی کمان نے پارٹی کو اقتدار میں لانے کی کوششوں کے بدلے دونوں کو 30 ماہ کی مدت کے لیے سی ایم عہدے پر بٹھانے کا فیصلہ کیا ہے۔
سدارامیا نے بار بار طاقت کے کسی بھی اشتراک کے معاہدے کے وجود سے انکار کیا اور کہا کہ وہ سنہ 2028 تک وزیر اعلیٰ رہیں گے۔ دوسری طرف شیوکمار پارٹی لیڈر راہل گاندھی اور اے آئی سی سی کے صدر ملکارجن کھڑگے پر دباؤ ڈال رہے ہیں کہ وہ معاہدے کا احترام کریں اور انہیں وزیر اعلیٰ بنائیں۔
