طلبا کے مسائل کے حل اور تعلیمی اصلاحات کے لیے کرناٹک حکومت کی پانچ رکنی وزارتی کمیٹی قائم
کمیٹی کی تشکیل کابینی فیصلے کے بعد کی گئی اور رپورٹ ایک ماہ کے اندر حکومت کو پیش کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔
Published : August 27, 2026 at 4:47 PM IST
بنگلور : کرناٹک حکومت نے طلبہ کو درپیش مختلف مسائل کا جائزہ لینے اور ریاست کے تعلیمی نظام میں اصلاحات کے لیے سفارشات مرتب کرنے کی غرض سے پانچ رکنی کابینی ذیلی کمیٹی تشکیل دی ہے۔ کمیٹی امتحانات، بھرتیوں، فیس، تعلیمی بنیادی ڈھانچے، روزگار، طلبہ کی ذہنی صحت اور تعلیم تک مساوی رسائی سمیت متعدد اہم امور کا جائزہ لے گی۔
حکومت کی جانب سے جاری سرکاری یادداشت کے مطابق کمیٹی کے چیئرمین وزیر صحت و خاندانی بہبود، اقلیتی بہبود، حج و اوقاف یو ٹی قادر ہوں گے۔ اعلیٰ تعلیم کے وزیر بسواراج رایاریڈی، وزیر داخلہ و آئی ٹی اور بی ٹی و ای گورننس پریانک کھرگے، وزیر طبی تعلیم و ہنرمندی کی ترقی شرن پرکاش پاٹل اور وزیر اسکولی تعلیم مدھو بنگارپا کمیٹی کے ارکان ہوں گے۔
کمیٹی کی تشکیل 21 اگست کو ہونے والے کابینی فیصلے کے بعد کی گئی ہے اور اسے اپنی رپورٹ ایک ماہ کے اندر حکومت کو پیش کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ کمیٹی امتحانات اور سرکاری بھرتیوں کے نظام کا تفصیلی جائزہ لے گی۔ اس کا مقصد سوالیہ پرچوں کے افشا، نقل اور دیگر بدعنوانیوں کو روکنے کے لیے مؤثر اقدامات تجویز کرنا، امتحانات میں شفافیت، منصفانہ عمل اور جواب دہی کو یقینی بنانا اور ریاستی امتحانات و بھرتیوں کے لیے ایک مقررہ اور وقت کے پابند کیلنڈر کی سفارش کرنا ہے۔
حکومت چاہتی ہے کہ امتحانات اور بھرتیوں میں غیر ضروری تاخیر کو ختم کیا جائے تاکہ طلبہ اور ملازمت کے امیدواروں کو طویل انتظار اور غیر یقینی صورت حال کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ کمیٹی نجی تعلیمی اداروں کی جانب سے وصول کی جانے والی فیس کا بھی جائزہ لے گی۔ اس کے علاوہ کوچنگ مراکز کے ضابطے اور طلبہ و ان کے خاندانوں پر بڑھتے ہوئے تعلیمی اخراجات کے بوجھ کو کم کرنے کے طریقوں پر بھی غور کیا جائے گا۔
حکومت کے مطابق تعلیم کے بڑھتے ہوئے مالی اخراجات کی وجہ سے طلبہ اور والدین کو درپیش مشکلات کو کم کرنا تعلیمی اصلاحات کا اہم حصہ ہوگا۔ کمیٹی سرکاری اسکولوں، پری یونیورسٹی کالجوں اور یونیورسٹیوں میں بنیادی سہولیات اور تعلیم کے معیار کو بہتر بنانے کے لیے اقدامات تجویز کرے گی۔ اس ضمن میں اساتذہ کی خالی آسامیوں کو پُر کرنے کے ساتھ ساتھ لیبارٹریوں، کتب خانوں، ہاسٹلوں اور دیگر ضروری سہولیات کی دستیابی کو بھی یقینی بنانے پر توجہ دی جائے گی۔
کمیٹی نصاب کو بدلتے ہوئے روزگار کے مواقع اور صنعت کی ضروریات سے ہم آہنگ کرنے کے طریقوں کا بھی جائزہ لے گی۔ ہنرمندی کی ترقی، اپرنٹس شپ اور انٹرن شپ کے مواقع میں توسیع کے ساتھ تعلیمی اداروں اور صنعت کے درمیان تعاون کو مزید مضبوط بنانے کی سفارش بھی متوقع ہے۔ حکومت کا مقصد یہ ہے کہ طلبہ کو صرف روایتی تعلیمی اسناد تک محدود رکھنے کے بجائے انہیں عملی مہارتیں اور روزگار کے بدلتے تقاضوں کے مطابق صلاحیتیں بھی فراہم کی جائیں۔
کمیٹی طلبہ کی ذہنی صحت کو بھی اپنی ترجیحات میں شامل کرے گی۔ خاص طور پر تعلیمی اور امتحانی دباؤ، کونسلنگ اور معاونتی نظام اور خودکشی کی روک تھام کے لیے اقدامات کا جائزہ لیا جائے گا۔ کوچنگ مراکز، ہاسٹلوں اور رہائشی تعلیمی اداروں میں زیر تعلیم طلبہ کو درپیش ذہنی دباؤ اور دیگر مشکلات پر خصوصی توجہ دینے کی سفارش کی گئی ہے۔ کمیٹی وظائف اور مالی امداد کے نظام کو مضبوط بنانے، ہاسٹلوں کی گنجائش بڑھانے اور لڑکیوں کی تعلیم کو فروغ دینے کے لیے اقدامات تجویز کرے گی۔
اس کے علاوہ درج فہرست ذاتوں، درج فہرست قبائل، دیگر پسماندہ طبقات، اقلیتوں اور ایسے طلبہ جو اپنے خاندان میں پہلی بار اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ان کے لیے خصوصی معاونت کا بھی جائزہ لیا جائے گا۔ ریاستی حکومت نے کمیٹی کو ہدایت دی ہے کہ وہ کرناٹک بھر میں طلبہ، والدین، اساتذہ، تعلیمی اداروں اور دیگر متعلقہ فریقوں سے وسیع پیمانے پر مشاورت کرے۔ ضرورت پڑنے پر ماہرین تعلیم اور متعلقہ شعبوں کے ماہرین کی خدمات بھی حاصل کی جاسکتی ہیں۔
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کمیٹی کی تشکیل ایسے وقت میں ہوئی ہے جب کرناٹک میں امتحانات کی شفافیت، بھرتیوں میں تاخیر، تعلیمی اخراجات میں اضافہ، سرکاری تعلیمی اداروں میں بنیادی سہولیات کی کمی، طلبہ کی روزگار کے لیے تیاری اور ذہنی صحت جیسے مسائل پر مسلسل تشویش کا اظہار کیا جارہا ہے۔ کمیٹی کے لیے مقرر ایک ماہ کی مدت اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ حکومت جلد قابلِ عمل اور وقت کے پابند اصلاحاتی اقدامات کی سفارشات چاہتی ہے۔