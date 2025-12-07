کرناٹک کے مائکونڈا اسکول میں 185 طالبات کےلئے صرف ایک ٹوائلٹ بلاک، لڑکیوں کو سنگین مشکلات کا سامنا
داونگیری کے سرکاری اسکول کی طالبات کا کہنا ہے کہ انہیں ہر بار ٹوائلٹ جانے کے لیے طویل قطار میں کھڑا ہونا پڑتا ہے۔
Published : December 7, 2025 at 6:56 PM IST
داونگیری : کرناٹک کے ضلع داونگیری کے مائکونڈا اسمبلی حلقہ میں واقع کرناٹک پبلک اسکول میں بنیادی سہولتوں کی شدید کمی نے طلبا، والدین اور اساتذہ سب کو پریشان کر رکھا ہے۔ اسکول میں مجموعی طور پر 353 طلبا زیرِ تعلیم ہیں جن میں 185 لڑکیاں شامل ہیں، مگر حیرت انگیز طور پر صرف ایک چھوٹا سا ٹوائلٹ بلاک ہے جس میں چار یونٹ ہیں، جبکہ لڑکے مجبوری میں کھلے میں پیشاب کرنے پر مجبور ہیں۔
طالبات کا کہنا ہے کہ انہیں ہر بار ٹوائلٹ جانے کے لیے طویل قطار میں کھڑا ہونا پڑتا ہے۔ ایک طالبہ نے شکوہ کیاکہ “ہم کئی بار پرنسپل سے شکایت کرچکے ہیں لیکن کوئی کارروائی نہیں ہوتی۔” ٹوائلٹ کے علاوہ اسکول میں پینے کے پانی کی سہولت ناکافی ہے، بینچ اور ڈیسک کم ہیں، جبکہ عمارت کی حالت اس قدر خستہ ہوچکی ہے کہ بچے خوف کے عالم میں تعلیم حاصل کرنے پر مجبور ہیں۔
اسکول کی عمارت 1949 میں تعمیر کی گئی تھی اور مسلسل مرمت سے محروم رہی ہے۔ والدین نے اسکول انتظامیہ اور مقامی گرام پنچایت سے متعدد بار شکایات کیں، حتیٰ کہ انہوں نے مقامی ایم ایل اے کے ایس بساونتھپا سے بھی مدد کی اپیل کی، مگر اب تک صورتحال جوں کی توں ہے۔ گرام پنچایت کی جانب سے ’’دیکھنے کا وعدہ‘‘ تو کیا گیا، لیکن نہ نئے ٹوائلٹس تعمیر ہوئے، نہ پانی کا انتظام بہتر ہوا۔
ایک اور طالبہ گائتری کا کہنا ہے کہ “ہم دور دور سے پڑھنے آتے ہیں۔ ایک ہی ٹوائلٹ کے لیے اتنی لمبی قطار لگانا بہت مشکل ہے۔ سالوں سے یہ مسئلہ برقرار ہے۔ ہمیں ہائی ٹیک ٹوائلٹ چاہیے۔” سنجنا، ایک اور طالبہ، نے بتایا کہ “ہر کوئی وعدہ کرتا ہے مگر کوئی کچھ کرتا نہیں۔ کلاس میں دیر سے پہنچنے کی وجہ بھی یہی ٹوائلٹ کی کمی ہے۔ ایم ایل اے نے ٹوائلٹ، نئی عمارت، لیب اور پانی کے سسٹم کا وعدہ کیا تھا، مگر کچھ بھی نہیں ہوا۔”
اسکول کے نائب پرنسپل ناگراج کے مطابق “چار یونٹس 185 لڑکیوں کے لیے ناکافی ہیں۔ ہم نے گرام پنچایت، محکمہ تعلیم اور ایم ایل اے سب کو تحریری طور پر آگاہ کر دیا ہے۔ نئی عمارت کا وعدہ ہے مگر کام شروع نہیں ہوا۔” انہوں نے بتایا کہ پرائمری اسکول کے قریب ایک نیا ٹوائلٹ منظور ہوچکا ہے مگر کوئی ٹھیکیدار اسے بنانے کو تیار نہیں۔