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'ووٹ چوری' ریلی سے قبل راہل گاندھی کو دھچکا، کرناٹک کی کانگریس حکومت کے وزیر نے ایس آئی آر کا دفاع کر دیا

کرناٹک حکومت میں وزیر ستیش جارکیہولی کے ایس آئی آر کے دفاع میں دیے گئے بیان نے ہنگامہ برپا کر دیا ہے۔

کرناٹک کے وزیر برائے تعمیراتِ عامہ و کانگریس لیڈر ستیش جارکیہولی
کرناٹک کے وزیر برائے تعمیراتِ عامہ و کانگریس لیڈر ستیش جارکیہولی (ANI)
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By ANI

Published : October 29, 2026 at 3:02 PM IST

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بنگلورو: کرناٹک کے وزیر برائے تعمیراتِ عامہ و کانگریس لیڈر ستیش جارکیہولی نے جمعرات کے روز ریاست میں انتخابی فہرستوں کی ’خصوصی تفصیلی نظرثانی‘ (ایس آئی آر) کے عمل کا دفاع کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ عمل کانگریس پارٹی کی جانب سے فراہم کردہ تربیت کے مطابق، درست انداز میں مکمل کیا گیا۔

ان کا یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب کانگریس پارٹی، الیکشن کمیشن کی جانب سے ایس آئی آر کے عمل کے دوران ’ووٹ چوری‘ کے مبینہ واقعات کے خلاف احتجاج کرنے کے لیے یکم نومبر کو دہلی کے رام لیلا میدان میں ایک ریلی منعقد کرنے کی تیاری کر رہی ہے۔

جارکیہولی نے وضاحت کی کہ کانگریس نے کرناٹک میں ’ایس آئی آر‘ کی مخالفت نہیں کی تھی، بلکہ پارٹی نے دیگر ریاستوں میں اس کے نفاذ کے طریقہ کار پر خدشات کا اظہار کیا تھا۔

جارکیہولی نے کہا، ”ہم نے کرناٹک میں ’ایس آئی آر‘ کی مخالفت نہیں کی، اس کے برعکس، ہم نے مغربی بنگال، مہاراشٹر اور بہار جیسی ریاستوں میں ’ایس آئی آر‘ کے عمل پر سوالات اٹھائے تھے۔ یہ ہماری فراہم کردہ تربیت ہی کا نتیجہ ہے کہ کرناٹک میں ’ایس آئی آر‘ کا کام درست طریقے سے انجام پایا۔ ہم چاہتے ہیں کہ دیگر ریاستوں میں بھی یہ عمل اسی طرح انجام دیا جائے۔“

انتخابی فہرستوں سے ایک کروڑ اندراجات کو ہٹائے جانے کے معاملے پر بات کرتے ہوئے جارکیہولی نے کہا، ”جی ہاں، اس میں وہ افراد شامل ہیں جو وفات پا چکے ہیں، جنہوں نے رہائش تبدیل کر لی ہے، یا وہ لوگ جن کے نام دو بار درج ہو گئے تھے۔ اس طرح کی جانچ پڑتال دیگر مقامات پر بھی کی جانی چاہیے تھی۔“

کانگریس پارٹی کے دیگر رہنماؤں نے بھی کرناٹک میں اس عمل کے حوالے سے جارکیہولی کے دفاع پر ردعمل ظاہر کیا ہے۔

کرناٹک کے وزیر پریانک کھرگے نے جارکیہولی کے جائزے پر سوال اٹھاتے ہوئے ’فارم 7‘ کی درخواستوں میں مبینہ بے قاعدگیوں کی نشاندہی کی۔ واضح رہے فارم 7 انتخابی فہرستوں سے نام ہٹانے کی درخواست دینے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ کھرگے نے کہا، ”مجھے نہیں معلوم کہ جارکیہولی کے پاس کیا معلومات ہیں۔ مثال کے طور پر، چٹاپور میں ایک پولنگ بوتھ پر ایک مخصوص برادری سے تعلق رکھنے والے 40 افراد کو نشانہ بنایا گیا۔ جب ریٹرننگ آفیسر نے تحقیقات کیں تو معلوم ہوا کہ وہاں بڑی تعداد میں پہلے سے چھپے ہوئے ’فارم 7‘ موجود تھے۔ کسی کو معلوم نہیں تھا کہ یہ کہاں سے آئے ہیں۔ جس شخص نے یہ ’فارم 7‘ جمع کرائے، اسے یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ اس نے ایسا کیوں کیا، اس نے بس اتنا کہا کہ ’یہ اوپر سے آیا ہے۔‘“ کھرگے نے کہا، ”یہ ایک ایسی سازش کی واضح علامت ہے جس کی جڑیں گہری اور پھیلی ہوئی ہیں اور یہ مکمل طور پر مرکزی نوعیت کی ہے۔ ہم اس معاملے کی تہہ تک جائیں گے۔“

کھرگے نے مزید الزام لگایا کہ وجے پورہ میں، انتخابی فہرستوں سے نام ہٹانے کے لیے جمع کرائی گئی درخواستوں میں بہت سے لوگوں کو غلطی سے مردہ قرار دے دیا گیا۔

انہوں نے مزید کہا، ”میرے پاس اس بارے میں معلومات ہیں کہ وجے پورہ میں کیا کچھ ہوا۔ وہاں 40 سے 50 سے زائد افراد کو مردہ قرار دے دیا گیا اور اس مقصد کے لیے ’فارم 7‘ جمع کرائے گئے۔ ان افراد نے ڈپٹی کمشنر سے شکایت کی اور کہا، ’ہم مرے نہیں ہیں، ہم زندہ ہیں۔‘ تو، یہ سب کچھ ہوا ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ جارکیہولی کے پاس کیا معلومات ہیں، میں اپنے بیانات کی بنیاد ان واقعات پر رکھ رہا ہوں جو کلبرگی اور ریاست کے دیگر حصوں میں پیش آئے ہیں۔“

کرناٹک کے وزیر سنتوش لاڈ نے ’فارم 7‘ کے عمل پر سخت تنقید کی۔ انہوں نے اسے ”دھوکہ دہی“ قرار دیا اور الزام لگایا کہ اس سے انتخابات میں بی جے پی کو فائدہ پہنچا۔ لاڈ نے کہا، ”جناب، یہ ایک دھوکہ دہی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ انتخابات میں صرف بی جے پی ہی جیت رہی ہے۔ یہ بات مکمل طور پر ثابت ہو چکی ہے، حالانکہ انہیں خود بھی اس کی توقع نہیں تھی، جن مقامات پر بیلٹ پیپرز کا استعمال ہوا، وہاں وہ 28 میں سے 14 نشستیں ہار گئے۔ اگر میں غلط نہیں ہوں تو بی جے پی نے 16 نشستیں جیتیں، جبکہ دیگر جماعتوں نے 12 نشستیں۔ کانگریس نے تو کوئی نشست نہیں جیتی وہ ایک الگ بات ہے لیکن بی جے پی بھی کئی نشستیں ہار گئی۔ تو پھر وہ وارانسی میں کیوں ہار گئے؟“

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کانگریس لیڈر ایس آئی آر

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