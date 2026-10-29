'ووٹ چوری' ریلی سے قبل راہل گاندھی کو دھچکا، کرناٹک کی کانگریس حکومت کے وزیر نے ایس آئی آر کا دفاع کر دیا
کرناٹک حکومت میں وزیر ستیش جارکیہولی کے ایس آئی آر کے دفاع میں دیے گئے بیان نے ہنگامہ برپا کر دیا ہے۔
By ANI
Published : October 29, 2026 at 3:02 PM IST
بنگلورو: کرناٹک کے وزیر برائے تعمیراتِ عامہ و کانگریس لیڈر ستیش جارکیہولی نے جمعرات کے روز ریاست میں انتخابی فہرستوں کی ’خصوصی تفصیلی نظرثانی‘ (ایس آئی آر) کے عمل کا دفاع کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ عمل کانگریس پارٹی کی جانب سے فراہم کردہ تربیت کے مطابق، درست انداز میں مکمل کیا گیا۔
ان کا یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب کانگریس پارٹی، الیکشن کمیشن کی جانب سے ایس آئی آر کے عمل کے دوران ’ووٹ چوری‘ کے مبینہ واقعات کے خلاف احتجاج کرنے کے لیے یکم نومبر کو دہلی کے رام لیلا میدان میں ایک ریلی منعقد کرنے کی تیاری کر رہی ہے۔
جارکیہولی نے وضاحت کی کہ کانگریس نے کرناٹک میں ’ایس آئی آر‘ کی مخالفت نہیں کی تھی، بلکہ پارٹی نے دیگر ریاستوں میں اس کے نفاذ کے طریقہ کار پر خدشات کا اظہار کیا تھا۔
جارکیہولی نے کہا، ”ہم نے کرناٹک میں ’ایس آئی آر‘ کی مخالفت نہیں کی، اس کے برعکس، ہم نے مغربی بنگال، مہاراشٹر اور بہار جیسی ریاستوں میں ’ایس آئی آر‘ کے عمل پر سوالات اٹھائے تھے۔ یہ ہماری فراہم کردہ تربیت ہی کا نتیجہ ہے کہ کرناٹک میں ’ایس آئی آر‘ کا کام درست طریقے سے انجام پایا۔ ہم چاہتے ہیں کہ دیگر ریاستوں میں بھی یہ عمل اسی طرح انجام دیا جائے۔“
انتخابی فہرستوں سے ایک کروڑ اندراجات کو ہٹائے جانے کے معاملے پر بات کرتے ہوئے جارکیہولی نے کہا، ”جی ہاں، اس میں وہ افراد شامل ہیں جو وفات پا چکے ہیں، جنہوں نے رہائش تبدیل کر لی ہے، یا وہ لوگ جن کے نام دو بار درج ہو گئے تھے۔ اس طرح کی جانچ پڑتال دیگر مقامات پر بھی کی جانی چاہیے تھی۔“
#WATCH | Bengaluru: On Minister Satish Jarkiholi's statement regarding SIR, Karnataka Minister Priyank Kharge says, "I'm not sure what information Jarkiholi has. For example, in Chittapur, in a single booth, 40 people were targeted who were from a single community, and that was investigated by the returning officers, and it was found that the pre-printed Form 7 was available in bulk. Nobody knew the origins of it. The person who had submitted the Form 7 did not know why he had done that, and all they said was, 'It's come from the top.' So that's a very clear indication that this is a conspiracy that has its roots all over the place, and it's centralized. We will get to the bottom of it. I have information on what has happened in Vijayapura. More than 40–50 people had been declared dead, and Form 7s were submitted. They have gone and complained to the DC over there, saying, 'We are not dead; we are alive.' So all these things have happened. So I'm not sure what information Jarkiholi has. I'm basing my statements on things that have happened in Kalaburagi and elsewhere in the state."— ANI (@ANI) October 29, 2026
کانگریس پارٹی کے دیگر رہنماؤں نے بھی کرناٹک میں اس عمل کے حوالے سے جارکیہولی کے دفاع پر ردعمل ظاہر کیا ہے۔
کرناٹک کے وزیر پریانک کھرگے نے جارکیہولی کے جائزے پر سوال اٹھاتے ہوئے ’فارم 7‘ کی درخواستوں میں مبینہ بے قاعدگیوں کی نشاندہی کی۔ واضح رہے فارم 7 انتخابی فہرستوں سے نام ہٹانے کی درخواست دینے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ کھرگے نے کہا، ”مجھے نہیں معلوم کہ جارکیہولی کے پاس کیا معلومات ہیں۔ مثال کے طور پر، چٹاپور میں ایک پولنگ بوتھ پر ایک مخصوص برادری سے تعلق رکھنے والے 40 افراد کو نشانہ بنایا گیا۔ جب ریٹرننگ آفیسر نے تحقیقات کیں تو معلوم ہوا کہ وہاں بڑی تعداد میں پہلے سے چھپے ہوئے ’فارم 7‘ موجود تھے۔ کسی کو معلوم نہیں تھا کہ یہ کہاں سے آئے ہیں۔ جس شخص نے یہ ’فارم 7‘ جمع کرائے، اسے یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ اس نے ایسا کیوں کیا، اس نے بس اتنا کہا کہ ’یہ اوپر سے آیا ہے۔‘“ کھرگے نے کہا، ”یہ ایک ایسی سازش کی واضح علامت ہے جس کی جڑیں گہری اور پھیلی ہوئی ہیں اور یہ مکمل طور پر مرکزی نوعیت کی ہے۔ ہم اس معاملے کی تہہ تک جائیں گے۔“
کھرگے نے مزید الزام لگایا کہ وجے پورہ میں، انتخابی فہرستوں سے نام ہٹانے کے لیے جمع کرائی گئی درخواستوں میں بہت سے لوگوں کو غلطی سے مردہ قرار دے دیا گیا۔
انہوں نے مزید کہا، ”میرے پاس اس بارے میں معلومات ہیں کہ وجے پورہ میں کیا کچھ ہوا۔ وہاں 40 سے 50 سے زائد افراد کو مردہ قرار دے دیا گیا اور اس مقصد کے لیے ’فارم 7‘ جمع کرائے گئے۔ ان افراد نے ڈپٹی کمشنر سے شکایت کی اور کہا، ’ہم مرے نہیں ہیں، ہم زندہ ہیں۔‘ تو، یہ سب کچھ ہوا ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ جارکیہولی کے پاس کیا معلومات ہیں، میں اپنے بیانات کی بنیاد ان واقعات پر رکھ رہا ہوں جو کلبرگی اور ریاست کے دیگر حصوں میں پیش آئے ہیں۔“
#WATCH | Bengaluru: Karnataka Minister Santosh Lad says, "SIR is a fraud, and because of that, only the BJP is winning the elections. It is proved beyond a point, but they may not expect it... Since they used ballots, they have lost 14 elections out of 28 seats. If I'm not wrong, 16 seats were won by the BJP, and 12 seats were won by the other parties. Congress has not scored, fair enough, but BJP has lost so many seats. In Varanasi, why did they lose then?..."— ANI (@ANI) October 29, 2026
کرناٹک کے وزیر سنتوش لاڈ نے ’فارم 7‘ کے عمل پر سخت تنقید کی۔ انہوں نے اسے ”دھوکہ دہی“ قرار دیا اور الزام لگایا کہ اس سے انتخابات میں بی جے پی کو فائدہ پہنچا۔ لاڈ نے کہا، ”جناب، یہ ایک دھوکہ دہی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ انتخابات میں صرف بی جے پی ہی جیت رہی ہے۔ یہ بات مکمل طور پر ثابت ہو چکی ہے، حالانکہ انہیں خود بھی اس کی توقع نہیں تھی، جن مقامات پر بیلٹ پیپرز کا استعمال ہوا، وہاں وہ 28 میں سے 14 نشستیں ہار گئے۔ اگر میں غلط نہیں ہوں تو بی جے پی نے 16 نشستیں جیتیں، جبکہ دیگر جماعتوں نے 12 نشستیں۔ کانگریس نے تو کوئی نشست نہیں جیتی وہ ایک الگ بات ہے لیکن بی جے پی بھی کئی نشستیں ہار گئی۔ تو پھر وہ وارانسی میں کیوں ہار گئے؟“
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