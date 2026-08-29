کرناٹک: بدعنوانی کے الزامات کے درمیان ریاستی وزیر بی ناگیندر کا استعفیٰ
ڈی کے شیوکمار کابینہ کے وزیر بی ناگیندر نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے۔
Published : August 29, 2026 at 10:49 AM IST
بنگلورو: کرناٹک کے وزیر برائے منصوبہ بندی اور شماریات (پلاننگ اینڈ اسٹیٹسٹکس) بی ناگیندر نے جمعہ کو اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ کرناٹک اسٹیٹ مہارشی والمیکی شیڈولڈ ٹرائبس ڈیولپمنٹ کارپوریشن میں مبینہ بدعنوانی کے الزامات پر اپوزیشن پارٹیوں کے شدید احتجاج کے بعد بی ناگیندر نے وزیر برائے منصوبہ بندی اور شماریات کے عہدے سے استعفیٰ دینے کا اعلان کیا۔
ناگیندر نے قانون ساز اسمبلی میں ایک پریس کانفرنس کے دوران اپنے استعفے کا اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ "آج میں اپنی مرضی سے وزیر کے عہدے سے استعفیٰ دے رہا ہوں۔" ناگیندر نے بتایا کہ انہوں نے شیوکمار کو اپنا استعفیٰ سونپ دیا ہے۔ اپوزیشن جماعتیں بی جے پی اور جنتا دل (سیکولر) ناگیندر کی کابینہ میں واپسی کی مخالفت کر رہی تھیں۔ اسی مسئلے پر انہوں نے دو سال پہلے بھی وزیر کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا تھا۔
News Alert! K'taka minister B Nagendra announces resignation.— Press Trust of India (@PTI_News) August 28, 2026
News Alert! Manuwadis 'targeted' me because they don't want tribal man to grow: K'taka min Nagendra.
News Alert! They (BJP) can't scare me with ED, CBI: K'taka min Nagendra. pic.twitter.com/ApXEUHErJS
ناگیندر نے الزام لگایا کہ "منو وادیوں (بی جے پی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے) نے مجھے نشانہ بنایا کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ ملک میں کوئی قبائلی شخص ترقی کرے۔" ناگیندر نے یہ بھی کہا کہ وہ ایم ایل اے کے عہدے سے استعفیٰ دینے اور "عوام کی عدالت" میں جانے کے لیے بھی تیار ہیں۔
ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ وہ (بی جے پی) مجھے ای ڈی اور سی بی آئی سے نہیں ڈرا سکتے۔ بی ناگیندر نے کہا کہ پارٹی کو شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے، اس لیے وزیراعلیٰ کو اپنا استعفیٰ سونپ رہا ہوں۔
سدارامیا کابینہ سے کیوں ہٹے تھے بی ناگیندر؟
والمیکی کارپوریشن سے فنڈز کو بغیر منظوری کے دوسری جگہ منتقل کرنے کے الزامات کے باعث بی ناگیندر نے جون سال 2024 میں سدارامیا کی کابینہ سے استعفیٰ دے دیا تھا۔ انہیں اسی سال تین اگست کو دوبارہ کابینہ میں شامل کیا گیا تھا اور منصوبہ بندی اور شماریات کے محکمے کے وزیر کے طور پر ذمہ داری دی گئی تھی۔
ڈی کے شیوکمار نے استعفے کے امکان کو مسترد کیا تھا
تاہم، کرناٹک کے نائب وزیراعلیٰ ڈی کے شیوکمار نے گذشتہ بدھ کو واضح کیا تھا کہ وزیر بی ناگیندر نے پارٹی کی ہدایات کے بعد ہی پہلے بھی اپنا استعفیٰ دیا تھا۔ ایک پریس کانفرنس میں ڈی کے شیوکمار نے کہا تھا کہ "یہ سب اپوزیشن پارٹیوں کی کارستانی ہے۔ بی ناگیندر نے ہمارے کہنے پر پہلے بھی استعفیٰ دے دیا تھا۔ ابھی ایسی کوئی بات نہیں ہے۔"
اپوزیشن لیڈر آر اشوک نے دھرنے کا اعلان کیا تھا
کرناٹک اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر آر اشوک نے گذشتہ پیر کو اسمبلی کے اندر غیر معینہ مدت کے لیے دن رات کے دھرنے کا اعلان کیا تھا اور کرناٹک کی کانگریس حکومت پر بی ناگیندر کو بچانے کا الزام لگایا تھا۔
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